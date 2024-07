Compartir Facebook

Beko lanza EnergySpin: Innovación líder en eficiencia energética para lavadoras

La tecnología EnergySpin respalda el compromiso sostenible de Beko, reduciendo el consumo energético de los programas de uso más habitual y Eco hasta un 35%

Beko activa una promoción de cashback por la compra de lavadoras EnergySpin hasta el 31 de julio de 2024

Beko, marca de electrodomésticos líder en Europa, anuncia el lanzamiento en España de EnergySpin, una innovadora tecnología en eficiencia energética en la categoría de lavado que ha sido desarrollada para impulsar la sostenibilidad y el ahorro en los hogares.

A menudo, los programas Eco no se utilizan debido a la percepción errónea de que pueden consumir más tiempo y energía. En realidad, los programas Eco están diseñados para maximizar la eficiencia energética y reducir el consumo durante el ciclo de lavado. Esta opción no solo contribuye al ahorro de costes, sino que también ayuda a minimizar el impacto ambiental. Con EnergySpin, Beko introduce una tecnología innovadora que no solo ahorra en el consumo energético en los programas Eco, sino en todos los programas más utilizados habitualmente, proporcionando así beneficios adicionales a los consumidores preocupados por la eficiencia y la sostenibilidad en sus hogares.

EnergySpin permite reducir significativamente la cantidad de calor necesaria para disolver el detergente. Mediante movimientos específicos del tambor, esta tecnología de vanguardia acelera la disolución del detergente, garantizando resultados de lavado impecables con menos calor, minimizando el consumo de energía hasta en un 35% en los programas de uso más habitual. Esta innovación no compromete el rendimiento ni la eficacia del lavado.

«En Beko estamos comprometidos con la innovación y la sostenibilidad. La introducción de nuestra tecnología EnergySpin en España refuerza nuestra misión de proporcionar electrodomésticos eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Además de representar un avance tecnológico, también es una respuesta directa a las necesidades de nuestros consumidores, que buscan reducir su impacto ambiental sin sacrificar el rendimiento» comenta Manuel Royo, director de marketing de Beko.

Promoción activa para modelos EnergySpin

La gama de lavadoras EnergySpin de Beko se presenta en España con cuatro modelos con una eficiencia energética de Clase A y una capacidad que va desde los 10 a los 7 kg.

Para celebrar la llegada de esta nueva tecnología y promover un consumo sostenible en los hogares, Beko ha lanzado promoción de cashback de hasta 40€ por la compra de las nuevas lavadoras EnergySpin. Esta promoción estará activa hasta el 31 de julio, ofreciendo a los consumidores la oportunidad de beneficiarse de un ahorro adicional mientras adoptan soluciones de lavado más eficientes y sostenibles.

