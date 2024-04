Análisis de Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5″ Pizarra digital que sustituye a tu pizarra vileda de toda la vida

Compartir Facebook

Hoy os dejamos el análisis de Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5″ Pizarra digital que sustituye a tu pizarra vileda de toda la vidaXiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5: Una herramienta revolucionaria para la creatividad y productividad Eres un usuarios que te gustan dejar notas en post it o en una pizarra viledad. Xiaomi ha pesando en tí. En el mundo de la tecnología, donde la innovación es la clave, Xiaomi ha dado un paso adelante con su nueva Mi LCD Writing Tablet 13.5. Este dispositivo no solo es una maravilla de la ingeniería, sino también un aliado fundamental para aquellos que buscan eficiencia y sostenibilidad en sus actividades diarias. La Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 destaca por su diseño elegante y minimalista, perfecto para cualquier entorno, ya sea en la oficina, el hogar o durante los desplazamientos. Con un grosor de solo 7 mm, esta tableta es increíblemente portátil, pero lo suficientemente robusta para manejar el uso diario. Peor no es una tablet con Android. Es una pizarra electronica de tinta que no cansa los ojos que solo sirve para tomar notas como si tuvieras una pizarra vileda de rotulador. Análisis de Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5″ Viene un una caja blanca muy fina con todas las caracteristicas como en casi todos los porductos de Xiaomi Uno de los principales atractivos de la Mi LCD Writing Tablet es su pantalla de 13.5 pulgadas, que ofrece suficiente espacio para escribir, dibujar o planificar tus actividades sin sentirte limitado. La sensibilidad a la presión de la pantalla garantiza que cada trazo se capture con precisión, ofreciendo una experiencia cercana a la escritura en papel. Además, la falta de luz de fondo protege tus ojos durante sesiones prolongadas, un beneficio no solo para la salud visual sino también para la concentración. Desde el punto de vista del rendimiento, la tableta es extraordinariamente eficiente. Utiliza una batería muy pequeña de boton 2050, que puede durar años dependiendo del uso, gracias a su tecnología de bajo consumo energético. Esto no solo reduce la necesidad de cargas frecuentes sino que también subraya el compromiso de Xiaomi con la sostenibilidad. Además de sus características técnicas, la Mi LCD Writing Tablet es una herramienta poderosa para la educación y el ámbito profesional. En las escuelas, puede ser utilizada para enseñar a los niños a escribir a mano, dibujar o incluso realizar cálculos matemáticos sin desperdiciar papel. En el entorno laboral, facilita la colaboración y la comunicación, permitiendo a los equipos compartir ideas y notas de manera rápida y eficaz. En conclusión, la Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 no es solo un dispositivo más en el mercado; es una ventana a una forma de trabajo más fluida y sostenible usandola como pizarra de nota como una Vileda o Post it. Su capacidad para combinar funcionalidad, estilo y responsabilidad ambiental la convierte en una elección destacada para cualquier usuario consciente de la importancia de la tecnología en nuestra vida diaria.

Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5″ Pizarra digital

Con la tableta de Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5″, podrás dibujar donde quieras, por lo que no se perderá nada de tu inspiración. Puede ser utilizada por niños, estudiantes o cualquier otra persona que necesite dibujar, en casa o en la oficina. La tableta tiene una pantalla LCD con tecnología de sensor de presión de alta sensibilidad incorporada, que ofrece líneas limpias y suaves. Además, sus ojos estarán protegidos: la tableta no emite radiación azul dañina, no parpadea y no refleja.

Tiene un botón para borrar el contenido de la pantalla, así como un botón de bloqueo. La tableta se caracteriza por un bajo consumo de energía: el uso diario de las baterías durará hasta un año, además viene con un lápiz magnético e instrucciones de uso.

La pizarra digital Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5″ en diseño blanco te permite tomar notas, dibujar y capturar todas tus ideas con el lápiz óptico incluido. Gracias a su diseño delgado y bajo peso, puede llevarlo a cualquier parte. La pantalla LCD de 13,5 pulgadas proporcionará suficiente espacio para todas sus creaciones. La tableta tiene una tecla transparente y una tecla de bloqueo de pantalla. El lápiz se puede acoplar magnéticamente fácilmente al lateral del dispositivo. La energía es proporcionada por una batería reemplazable.

Análisis de Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5″ Pizarra digital que sustituye a tu pizarra vileda de toda la vida A mi hija le encanta para dibujar

El material LCD personalizado le permite escribir a mano de forma natural y clara

La tableta utiliza un material LCD personalizado, por lo que la letra azul verdosa es muy clara, audaz y delicada al mismo tiempo.

El tablero autoadhesivo ayuda a que la escritura se sienta suave y natural.

La tecnología de detección de presión de alta sensibilidad adapta la fuente a sus sentimientos y necesidades actuales.

El uso de sensores de presión altamente sensibles y una pantalla LCD personalizada le permiten dibujar fuentes de diferente claridad.

La pantalla le permite usar sus dedos u otros objetos para escribir sin demora El indicador le brinda una experiencia de escritura más placentera.

Botón de un toque para eliminar todos los elementos

Puede limpiar fácilmente la pantalla de una manera sencilla con solo tocar un botón.

Sin radiación y peligro para los niños.

La tableta no emite luz azul, no parpadea y no refleja la luz natural.

Totalmente libre de tintas y pigmentos químicos, inofensivo para los ojos y la piel.

Estilo magnético para un uso suave y un fácil almacenamiento.

Bolígrafo magnético ligero (sólo 7 g)

En su lugar, disfrute de la sujeción tradicional.

Interruptor de bloqueo

Activa el botón de bloqueo para no perder contenido importante.

Batería de larga duración

Si borra la pantalla cien veces al día, la duración de la batería alcanzará hasta 1 año.

Opciones de uso:

Viaje de negocios

Disfruta del viaje y toma notas con una tableta ultradelgada y liviana.

Utiliza la tableta para discusiones en grupo y para una comunicación conveniente.

Puede escribir ideas de su equipo en cualquier momento, como bocetos, ensayos, lluvia de ideas, etc.

Alegría para padres e hijos. Mientras pasan tiempo juntos, pueden dibujar, hacer conceptos o escribir.

Especificaciones:

Nombre del producto: Mi LCD Writing Tablet 13.5″

Dimensiones del artículo: 318 x 225 x 7 mm

Peso neto: 0.345 kg (incluida la batería)

Materiales: ABS, pantalla de cristal líquido de polímero (LCD)

Batería de tipo botón: CR2025

Análisis de Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5″ Pizarra digital que sustituye a tu pizarra vileda de toda la vida Hardware Acabados / calidad Software Funcionamiento Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 no es solo un dispositivo más en el mercado; es una ventana a una forma de trabajo más fluida y sostenible usandola como pizarra de nota como una Vileda o Post it User Rating: Be the first one !

