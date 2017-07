The Elder Scrolls: Legends gratis en iOS y Android.The Elder Scrolls: Legends, el juego de cartas estratégico basado en la premiada serie de videojuegos The Elder Scrolls, ya puede descargarse desde hoy de forma gratuita en teléfonos iOS y Android a través del App Store y de Google Play, respectivamente.

Con una interfaz diseñada para aprovechar los tamaños de pantalla más pequeños, es el momento perfecto para lanzarse a luchar desde tu móvil.

Basado en la galardonada serie The Elder Scrolls, The Elder Scrolls: Legends es un juego de cartas estratégico que explora los personajes, criaturas, divinidades e historia de la serie. Tanto si dispones de diez minutos como de cinco horas, en Legends encontrarás distintos modos de juego y desafíos fáciles de aprender, pero difíciles de dominar. Legends se ha creado pensando en jugadores de cualquier nivel, y sus mecánicas son accesibles para principiantes con ganas de empezar de inmediato, pero la profundidad del juego engancha a los expertos. Con su variedad de tipos de mazo y estrategias, no habrá dos partidas iguales. Y lo mejor de todo: el acceso al juego no conlleva ningún gasto. Descarga Legends de forma gratuita y compruébalo por ti mismo.

Fácil de aprender, pero difícil de dominar: The Elder Scrolls: Legends presenta un sistema de construcción de mazos profundo y flexible, además de una variedad de modos para los jugadores ocasionales y los competitivos, entre los que se incluyen un modo Historia para un jugador, Duelo y un modo Arena contra rivales humanos y controlados por la IA.

Además el juego tendrá expansiones cada cierto tiempo que prometen ampliar el tiempo de juego y las mecánicas del mismo. Héroes de Skyrim, la expansión publicada recientemente y basada en los personajes, habilidades y elementos preferidos de los fans del universo de The Elder Scrolls V: Skyrim ha incorporado más de 150 cartas nuevas, además de nuevas mecánicas, poderosas habilidades y muchas cosas más.