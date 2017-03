Brilla como una superestrella con Mario Sports Superstars.

El juego incluye cinco deportes, multijugador local y online, 18 personajes y una nueva serie de 90 tarjetas amiibo que coleccionar e intercambiar, todo disponible desde el 10 de marzo para la familia Nintendo 3DS

Coviértete en la estrella más cotizada del Reino Champiñón. Mario y 17 de sus amigos se ponen en forma para dar el máximo en cinco de los deportes más populares del mundo -fútbol, tenis, golf, béisbol y equitación- en Mario Sports Superstars, un nuevo juego exclusivo de la familia de consolas Nintendo 3DS disponible en España el próximo 10 de marzo.

En Mario Sports Superstars, los jugadores pueden perfeccionar su técnica compitiendo en solitario en una variedad de torneos de cada deporte, o bien enfrentarse a amigos y enemigos en los modos multijugador mediante la conexión local y online de la consola. El juego vendrá acompañado en su lanzamiento de una nueva gama de 90 tarjetas amiibo de Mario Sports Superstars, a la venta por separado en paquetes de cinco unidades o como parte de un pack de software. Los jugadores no necesitan las tarjetas amiibo para jugar, pero si las usan podrán mejorar las estadísticas y habilidades de lus personajes e incluso desbloquear nuevo equipamiento. Para probar esta función, los usuarios que adquieran la versión física del juego en su lanzamiento, recibirán una tarjeta amiibo aleatoria junto al software*.

Revienta el marcador y disfruta de los cinco completos deportes incluidos en el juego. Átate bien las botas y prepárate para jugar al fútbol más genuino en partidos de once contra once. Dominatanto las tácticas de equipo, como las habilidades individuales para participar en los torneos de un jugador frente a una afición entregada o competir en partidos multijugador para hasta cuatro jugadores. Por su parte, los fans de las series Mario Golf y Mario Tennis ya estarán familiarizados con la jugabilidad clásica que ofrecen los juegos desarrollados por Camelot Software Planning. En el primero de ellos tendréis que elegir el palo adecuado para el tiro teniendo en cuenta la distancia, la fuerza del viento y el terreno. En cuanto al tenis, habrá que valorar el momento correcto, la posición y el golpe idóneo para cada ocasión entre globos, dejadas, golpes con efecto y demás para que el rival no sepa reaccionar.

Y los forofos del béisbol tendrán que trabajar su técnica de bateo y lanzamiento, porque les esperan bateadores pesados, como Bowser, dispuestos a sacar las bolas del parque de un batazo en el que será el primer título de Mario de béisbol en estrenarse en Europa desde hace más de 10 años.

En equitación, los aspirantes a jockey ensillarán, saltarán, esquivarán obstáculos y galoparán sobre sus caballos hasta la línea de meta luchando por ser coronados campeones. Si recogen zanahorias por el camino, rellenarán su resistencia, mientras que si coleccionan estrellas podrán usar la técnica especial “esprint estelar” para dar un potente acelerón y lograr la victoria.

Después de una agotadora carrera, los jugadores podrán visitar el modo Establo y premiar a su corcel con atenciones más que merecidas. Al pasear con él, darle de comer, acariciarlo o cepillarlo, crearán un vínculo especial con el que rendirá mucho mejor en carrera y puede que incluso hasta desbloqueen nuevos accesorios con los que vestirlo.

Todos y cada uno de los cinco deportes disponibles en Mario Sports Superstars se pueden disfrutar tanto en modo un jugador y como en los modos multijugador local y online. En el modo un jugador, los usuarios participan en entrenamientos que ayudarán a entender lo básico y pulir habilidades antes de participar en una serie de torneos adaptados a todos los niveles de juego. El modo multijugador permite a los aficionados a los deportes competir con familiares y amigos, localmente o a través de internet. También existe la opción de retar a jugadores de todo el mundo que tengan niveles de habilidad similares.

Da igual si prefieres la potencia de Bowser, la técnica de Peach o la velocidad de Yoshi pues hay 18 personajes entre los que elegir en Mario Sports Superstars -16 de ellos estarán disponibles desde el principio, mientras que los otros dos se podrán desbloquear completando torneos y retos específicos. Todos ellos verán potenciadas sus habilidades con la colección de 90 tarjetas amiibo de Mario Sports Superstars (cinco de cada personaje), permitiendo que los usuarios desbloqueen versiones más potentes de cada uno para cada deporte. Al tocar la pantalla táctil de la consola con la tarjeta amiibo de la colección Mario Sports Superstars **, los jugadores pueden desbloquear la versión Estrella del personaje en cuestión en el deporte correspondiente. Y usando hasta tres tarjetas amiibo, los jugadores pueden participar en el modo Camino al superestrellato. lo que les permitirá aumentar sus estadísticas al máximo. Para los que estén deseando adelantarse en la carrera al estrellato deportivo, la primera version “print-run”* del juego será el punto de inicio ideal, pues incluye el software Mario Sports Superstars y una tarjeta amiibo seleccionada al azar para que empiecen su colección desde el principio.

Con cinco completos deportes que disfrutar, un amplio casting de 18 personajes con los que jugar y 90 tarjetas amiibo con las que mejorar la experiencia, Mario Sports Superstarsgarantizará diversión deportiva ilimitada para todos cuando llegue a la familia de consolas Nintendo 3DS el próximo 10 de marzo.