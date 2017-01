¿Cómo actualizar a Google Chrome 56? Novedades y https. Hace algunas horas, Google liberaba la versión estable de Google Chrome 56. La versión 56.0.2924.76 de Google Chrome ya está disponible para Windows, macOS y Linux y pronto estará para dispositivos móviles.

Es muy recomendable su actualización. Google Chrome 56 llega con hasta 51 parches de seguridad como corregir agujeros de seguridad de Universal XSS en Blink. Esto es razón más que suficiente para actualizar lo antes posible.

Para esas 51 correcciones de seguridad, el gigante de Internet ha pagado más de 50.000 dólares en recompensas.

Google está haciendo que su navegador sea lo más seguro posible y ya que tiene una cuota del 60% es una gran noticia.

Novedades de Google Chrome 56

HTML5 por defecto está habilitado para todos los usuarios. HTML5 se habilitado por defecto en todas las páginas. Antes si una web ofrecía el mismo contenido en Flash y en HTML5 se cargaba por defecto el contenido Flash.

A partir partir de hoy Google Chrome 56 se cargará la web en HTML5, mejorando el rendimiento general. Poco a poco se está matando al complemento Adobe Flash.

La nueva versión de Google Chrome tiene soporte para WebGL 2.0 y está activado por defecto. Se ha añadido soporte para formato FLAC (Fee Lossless Audio Codec).

position: sticky está de vuelta – por lo que es fácil crear elementos que se desplazan normalmente hasta que se pegue a la parte superior de la ventana gráfica.

Además, se ha incluido una nueva API que permite a los navegadores de Windows, Linux, macOS y dispositivos móviles comunicarse entre ellos a través del estándar Bluetooth LE. Las aplicaciones web ahora pueden comunicarse con dispositivos Bluetooth Low Energy cercanos utilizando el API de Web Bluetooth. Web API de Bluetooth Hasta ahora, la capacidad de interactuar con dispositivos Bluetooth sólo ha sido posible que las aplicaciones nativas. Con Chrome 56, las aplicaciones web pueden comunicarse con dispositivos cercanos Bluetooth de baja energía de una manera segura y privada utilizando el API de Web Bluetooth .

La Web API de Bluetooth utiliza el protocolo GATT , que permite a su aplicación para conectarse a dispositivos tales como bombillas, juguetes, monitores de ritmo cardíaco, pantallas LED y más con sólo una pocas líneas de JavaScript . Web Bluetooth también se puede combinar con balizas web físicos para detectar y controlar dispositivos cercanos.

La novedad más importante, el nuevo Google Chrome 56 empezará a marcar todas las webs que pidan datos sensibles de los usuarios, como contraseñas o números de tarjetas de crédito, sobre HTTP, como páginas web inseguras, ya lo adelantábamos en el Estudio sobre la deficiente seguridad web en España ¿HTTPS?

Esto va a forzar que los SEO, medios y desarrolladores den el el salto al protocolo seguro HTTPS. Todas las páginas HTTP que recopilen contraseñas, tarjetas de crédito u otros datos personales, empezaron a ser marcadas como no seguras por Chrome en una campaña para lograr una web segura.

Mejoras en CSS. CSS position: sticky; Chrome ahora es compatible con CSS position: sticky;, una nueva manera de colocar los elementos. Un elemento pegajoso, comienza relativa; pero se convierte en fijo, después de que el elemento alcanza una cierta posición de desplazamiento.

Basta con establecer position: sticky y fijar un umbral para que se convierta pegajosa.

h3 {

/* Element will be ‘fixed’ when it … */

position: sticky;

/* … is 10px from the top of the viewport */

top: 10px;

}

Vídeo ¿Cómo actualizar a Google Chrome 56? Novedades

¿Cómo actualizar a Google Chrome 56?

La versión 56.0.2924.76 de Google Chrome ya está disponible para los usuarios de Windows, macOS y Linux. Los usuarios pueden actualizar directamente desde el navegador, comprobando la versión instalada en menú > ayuda > información de Google Chrome. En esa pantalla podrán ver la versión instalada la anterior era 55 y optar por actualizar a la última disponible en caso de no tenerla instalada. Una vez instalada te pedirá reiniciar Chrome

¿Cómo descargar Google Chrome 56?

Solo tienes que ir a la url https://www.google.es/chrome/browser/desktop/

¿Qué te parece la nueva versión de Google Chrome 56?