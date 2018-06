Sekiro: Shadows Die Twice lo nuevo de Activision y Fromsoftware disponible a principios del 2019. El nuevo título desarrollado por FromSoftware, traslada a los jugadores a un peligroso y reinventado periodo Sengoku en Japón

Santa Mónica, California –Tu muerte no será sencilla. Adéntrate en el mundo de finales de 1500, la era Sengoku en Japón; un periodo brutal y sangriento en constante conflicto entre la vida y la muerte. A medida que aumentan las tensiones, se desarrolla una nueva historia que surge en medio del caos. Presentamos Sekiro: Shadows Die Twice, una nueva y oscura experiencia de juego desarrollada por el reconocido estudio FromSoftware y publicado* por Activision, subsidiaria propiedad de Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI).Sekiro™: Shadows Die Twice tiene previsto su lanzamiento global a principios de 2019, fecha en la que llegará a la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluyendo Xbox One X;PlayStation®4 y PlayStation®4 Pro; así como PC, vía Steam. Tráiler en castellano:https://www.youtube.com/watch? v=OB5JOP7W6J0

Dirigido por Hidetaka Miyazaki, Sekiro: Shadows Die Twice es un juego de acción y aventuras en tercera persona con elementos RPG. Esta propuesta single-player pone al jugador en el papel protagonista de un guerrero de noble corazón, cuya misión es rescatar a su amo, un joven señor, al tiempo que busca la venganza sobre su archienemigo. En el papel de “Sekiro” o “el lobo de un solo brazo”, los jugadores descubrirán las distintas formas de enfrentarse en combate a los enemigos de forma estratégica.

“Colaborar con Activision en el desarrollo deSekiro: Shadows Die Twice ha sido una experiencia emocionante para nosotros,” ha mencionado Hidetaka Miyazaki, presidente y director del juego en FromSoftware. “Con Sekiro: Shadows Die Twice muchos de los miembros del equipo de FromSoftware, entre los que me incluyo, nos hemos adentrado a explorar, por primera vez, la temática Sengoku en Japón. Estamos deseando poder mostrar el juego en su totalidad.”

Los fans de FromSoftware encontrarán ciertos detalles ya familiares en la jugabilidad de Sekiro: Shadows Die Twice, donde reina el combate supremo. Los jugadores disfrutarán al combinar nuevas funcionalidades, como la capacidad de correr en espacios verticales, las viscerales batallas mano a mano para cumplir con tu destino en un vasto universo repleto de hermosos paisajes, castillos, extraño armamento y temibles enemigos.

“Desde Dark Souls hasta Bloodborne, FromSoftware ha establecido un nivel de excelencia que destaca en la industria, y estamos muy orgullosos de trabajar con ellos para llevarSekiro: Shadows Die Twice a los jugadores de todo el mundo,” ha indicado Steve Young, Chief Revenue Officer de Activision. “Sekiro: Shadows Die Twice no solo establecerá un nuevo y emocionante género al porfolio de productos de Activision, sino que también ofrecerá a los jugadores una experiencia que no puede compararse con ninguno de los otros títulos creados por FromSoftware hasta la fecha”.

Para más información, visitawww.SekiroTheGame.com