Acaba de comenzar la feria en Los Ángeles E3 2018 la más importante para los videojuegos. Os dejamos los diez juegos más esperados en la E3 2018.

Cada año hay mucha s novedades. Este año debemos poner atención, especialmente, a estos 10 videojuegos.

Hablamos, eso sí, de videojuegos confirmados antes de la feria aunque llegarán sorpresas como Just Cuase 4 hasta Bloodborne 2, pasando por un nuevo Halo, pese a las filtraciones, todo a punta a que el E3 2018 va a ser muy bueno y con mucha calidad.

Os dejamos el streaming de la conferencia en directo.

Anthem

EA lo acaba de presentar en la E3 como mucho videojuegos más como el Fifa 19. Uno de los anuncios sorpresa de la edición de 2017, Anthem es una mezcla de juego de rol y acción en tercera persona que propone viajar a un universo de detallados paisajes alienígenas. El juego, desarrollado por Bioware, tendrá un modo multijuador cooperativo con hasta cuatro jugadores que compartirán un mundo persistente, aunque también se podrá jugar en solitario. Llegara el próximo 22 de febrero. EA ha anunciado que Anthem se lanzará el próximo 22 de febrero para las consolas PlayStation 4 y Xbox One y para PC. Este título de acción desarrollado por el estudio Bioware no contará con cajas de botín ni con ventajas de juego, como ha asegurado en EA Play el director del juego Casey Hudson. Anthem se ambienta en un mundo postapocalíptico de carácter violento, con tormentas y monstruos y definido como un “mundo inacabado por los dioses”, según Cathleen Rootsaert, guionista del juego. Combinará características de un solo jugador y de juego cooperativo.

Los diez juegos más esperados en la E3

Death Stranding

El reconocido desarrollador de la franquicia Metal Gear Solid, Hideo Kojima, finalmente nos dará detalles concretos sobre su próximo proyecto. Los trailers hasta ahora se ven bastante raros pero intrigantes, así que con suerte podremos ver cómo funciona en realidad. . Los enigmáticos avances que se han podido ver hasta ahora de Death Stranding no ayudan a hacerse una idea clara de la magnitud del primer proyecto de Hideo Kojima tras su salida de Konami. Si hay que juzgar por el talento artístico y la expectación que ha logrado crear, sin embargo, estamos sin duda ante uno de los títulos que definirán 2018 o 2019 (dependiendo de cuándo Kojima considere que está listo para ver la luz). En cualquier caso, este E3 debería servir para saber de forma más concreta qué podemos esperar de él.

Assassin’s Creed Odyssey

Ubisoft presentará Assassin’s Creed Odyssey el lunes 11 de junio a las 22:00h en España, pero parte de su historia ya es conocida por una filtración de PlayStation Store.

Se confirmarían los rumores, en concreto que interpretaremos a un espartano en la Antigua Grecia: “Toma control de tu destino y escribe tu propia odisea épica en un viaje para convertirte en un legendario héroe espartano

La conocida saga vuelve a dar un salto temporal y se traslada del antiguo Egipto -la localización en la que tuvo lugar la última entrega- a la Grecia clásica. Un periodo en el que la Hermandad de los Asesinos podría enfrentarse no sólo a otros humanos, sino también a increíbles seres mitológicos.

The Division 2



The Division 2 será uno de los grandes protagonistas en la conferencia que presentará Ubisoft a los asistentes del E3 2018. Un título muy esperado por los jugadores que tampoco ha quedado exento de las filtraciones y rumores. Con el sello de Tom Clancy y una Nueva York perfectamente recreada, The Division logró convertirse en uno de los títulos visualmente más atractivos de 2016. La apuesta, ahora, es que Ubisoft usará todo lo aprendido a lo largo de los últimos años para crear un juego aún más ambicioso y en el que los jugadores tengan un mapa mucho más grande por el que moverse. Esta nueva entrega se desarrollaría en el Washington D.C. tal y como apunta a la imagen oficial del título

Fallout 76

Este Fallout no se lo esperaba nadie y es uno de los grandes misterios de este E3. Bethesda regresa al mundo postapocalíptico de la saga con una aventura que parece que será la precuela de los cuatro títulos ya publicados y que podría tener una mecánica algo diferente a la de otros Fallout, con más elementos de supervivencia.

El sandbox se ha convertido desde ese momento en uno de los videojuegos más esperados del 2018 aunque parece poco probable que vaya a ver la luz este año (aunque los últimos rumores apuntan a una fecha tan cercana como finales de julio).

La compañía desvelará nuevos detalles en la feria de videojuegos que se celebrará en Los Ángeles en unos días. La conferencia de Bethesda en el E3 tendrá lugar el 11 de junio a las 03:30 (hora peninsular).

Super Smash Bros.

Desde su lanzamiento el año pasado, Switch ha sido un gran éxito para Nintendo, y el gigante japonés de videojuegos buscará continuar con su buena racha en E3 2018.Aunque Nintendo no suele hacer tanto ruido como Sony o Microsoft durante la feria E3, este año tiene muchos frentes abiertos y anuncios sobre los que podría avanzar más detalles durante los días de la feria. Entre ellos no podía faltar Super Smash Bros, una nueva entrega del popular juego de lucha en el que se enfrentan personajes de todas las franquicias de la compañía y del que sólo se ha visto, de momento, un pequeño teaser.

Last of Us Part 2

Han pasado cinco años desde el final de The Last of Us pero la historia de Joel y Ellie aún no ha terminado. De esta segunda entrega se sabe aún poco pero en el trailer mostrado por Sony en 2016 se ve a una Ellie resentida y con ganas de venganza. Neil Druckmann y Halley Gross repiten como guionistas y sólo eso ya hace presagiar un juego imprescindible. Sony, The Last of Us Part II, el cual, de ser cierta la filtración, ya contaría con una ventana de lanzamiento durante este año. Apostar por las navidades. The Last of Us Part II saldrá a la venta como exclusivo de PlayStation 4.

Rage 2

RAGE 2 se ha convertido en uno de los juegos más esperados de la actualidad. El juego de id Software, Avalanche Studios y Bethesda y no será una mera secuela según sus creadores. Salvaje y desenfadado, Rage logró en 2011 dar un nuevo rumbo a los juegos de disparo en primera persona. Nadie esperaba, en cualquier caso, un retorno tan triunfal como el que anticipa el trailer lanzado recientemente por Bethesda. ¿Qué se puede esperar de él? Sangre y estética gore en un mundo devastado y esquizofrénico.

Shadow of the Tomb Rider

Square Enix ha desvelado el argumento de su próximo título, Shadow of the Tomb Raider , la nueva aventura protagonizada por Lara Croft en la que deberá salvar al mundo del apocalipsis Maya, y que llegará a las tiendas el 14 de septiembreLas leyendas y el folclore de la cultura maya serán el punto de partida de la nueva aventura de Lara Croft, la tercera tras el reboot oficial de la saga, que ha sentado muy bien a la archiconocida protagonista. Esta vez Square Enix parece decidida a no jugar al juego de las exclusivas y lanzará Shadow of the Tomb Rider en Windows, Xbox y Playstation de forma simultánea.

Spider-Man

A estas alturas sabemos bastante sobre el proximo Spider-Man de PS4 pero más adelantos serán bien recibidos para el lanzamiento oficial este 7 de septiembre.Insomniac tiene un listón muy alto. No es fácil hacer un buen juego de Spiderman y muchos estudios pueden dar fe de ello. Pero lo que se ha podido ver hasta ahora de Spiderman hace presagiar un éxito.

Seguro que son muchos más videojuegos durante la E3