Activision presenta sus videojuegos para la feria E3 2018 (ELECTRONIC ENTERTAINMENT EXPO 2018)

Call of Duty: Black Ops 4 presenta su nuevo modo multijugador, con el título Call of Duty más completo hasta la fecha

Destiny 2: Los Renegados contará con su nuevo modo de juego híbrido, Gambit

Los asistentes podrán disfrutar de la primera sesión de juego de Spyro Reignited Trilogy

Estate atento a las novedades que pronto presentaremos sobre Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Madrid – Activision, subsidiaria propiedad de Activision Blizzard, Inc, ha dado a conocer hoy la línea de productos que presentará en la Electronic Entertainment Expo (E3) 2018, que tendrá lugar del 12 al 14 de junio en el Convention Center de Los Ángeles. En el stand de Activision (#1001) ubicado en el South Hall, los asistentes experimentarán la primera toma de contacto con títulos de gran éxito como Call of Duty®: Black Ops 4, Destiny 2: Los Renegados y Spyro ™ Reignited Trilogy. Los fans deberán prestar atención a los anuncios adicionales que Activision pueda dar a conocer la próxima semana, incluyendo novedades de Crash Bandicoot® N. Sane Trilogy.

“El porfolio de productos de Activision en el E3 2018 está pensado para ofrecer a los fans lo que desean: disfrutar de sesiones de juego con sus franquicias favoritas”, ha apuntado Tim Ellis, CMO de Activision. “Call of Duty: Black Ops 4 ofrece un combate más duro, real y completo con una experiencia multijugador increíblemente profunda, de la que podrán disfrutar los asistentes a la feria; Destiny 2: Los Renegados invita a los jugadores a disfrutar del ritmo frenético de su nuevo modo 4 vs 4, Gambit; por otro lado, Spyro Reignited Trilogy ofrece a los fans la primera toma de contacto con este título totalmente remasterizado, ¡y aún hay noticias interesantes por contar!”

Sigue la estela del título Call of Duty® con el mejor reveal en la historia de la franquicia, el juego que te ofrece más posibilidades para disfrutar con tus amigos, como no lo habías hecho antes con Call of Duty. Black Ops 4 llega al E3 para ofrecer a sus seguidores una nueva toma de contacto con su modo multijugador, además de un nuevo mapa que debuta en el evento. Black Ops 4 ofrece un combate sólido, nuevos niveles de personalización y jugabilidad táctica, y una variedad de nuevas armas, mapas y modos creados para la última experiencia multijugador Black Ops.

El juego presenta el regreso del icónico sistema Pick 10, junto con una serie de innovaciones en el control de las armas, el ritmo de combate, la regeneración de la salud y el movimiento de los jugadores. Black Ops 4 presenta un conjunto de especialistas nuevos y recurrentes, cada uno con sus propias armas, equipamiento y estilos únicos. Los jugadores serán poderosos en solitario, pero devastadores trabajando en equipo. Los asistentes a la feria podrán disfrutar del modo multijugador de Black Ops 4 en PlayStation® 4 y PC, en el stand de Activision #1001 ubicado en el South Hall; también podrá disfrutarse la versión para PlayStation® 4 en el stand de PlayStation #4322 del West Hall.

Tras la presentación de Destiny 2: Los Renegados a principios de esta semana, Bungie, High Moon Studios y Activision, mostrarán el nuevo modo de la franquicia llamado Gambit. Gambit es un modo híbrido de 4 vs 4 que combina experiencias PvE y PvP en una batalla épica. Una nueva manera de jugar a Destiny 2, que aporta algo a todos los jugadores, atrayendo a aquellos que crecen en la competición y los elementos sorpresa del juego PvP, mientras combina a la perfección la colaboración y cooperación del PvE. Además, y por primera vez, estarán disponibles para jugar tres Habilidades nuevas, la máxima expresión de poder en el juego. Los asistentes están invitados a disfrutar de Gambit, el nuevo modo de Destiny 2: Los Renegados, en su versión PlayStation® 4 en el stand de Activision #1001 en el South Hall, y en el espacio de PlayStation #4322, del West Hall.

Los fans podrán aprovechar todavía más la celebración del E3, gracias a los niveles jugables de Spyro® Reignited Trilogy que estarán disponibles en la feria. La aparición de Spyro Reignited Trilogy en el E3 será la primera oportunidad que los Spyro-maniacos tendrán para sobrevolar las alturas, desencadenar ataques de fuego y explorar ricos entornos, ¡todo ello con una maravillosa definición HD! Los seguidores disfrutarán reviviendo en esta trilogía remasterizada las experiencias que ya vivieron con Spyro hace 20 años, ahora con entornos mejorados, controles actualizados, una iluminación completamente nueva y cinemáticas recreadas, todo mapeado con una dedicación fiel a los originales.

Mantente pendiente de los anuncios adicionales de Activision, incluyendo noticias sobre Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

El porfolio de títulos de Activision en el E3 incluye:

Call of Duty: Black Ops 4 – La serie que se ha convertido en la más jugada en la historia de Call of Duty, además de un fenómeno cultural en todo el mundo, regresa el 12 de octubre con el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 4, que ofrece una experiencia ruda y sólida de la guerra sin cuartel. Black Ops 4 sube el listón con un modo Multijugador que aumenta el juego táctico y las opciones del jugador, junto con la mayor oferta Zombies hasta la fecha, con tres experiencias completas en el momento del lanzamiento, y Blackout, donde el universo Black Ops cobra vida en una experiencia battle royale masiva con personajes icónicos de la saga y localizaciones de los cuatro títulos Black Ops, en una oferta única y exclusiva Black Ops. Call of Duty: Black Ops 4 transforma el universo del que han disfrutado cientos de millones de fans con la mayor experiencia jamás creada en la serie.

Call of Duty: Black Ops 4 publicado por Activision y desarrollado por Treyarch, con el apoyo de desarrollo adicional de Raven Software, y cuya versión en PC está siendo desarrollada por Beenox. El lanzamiento del título está programado en PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 12 de octubre. Los fans ya pueden realizar la reserva del título y obtener acceso a la Beta* Privada de Call of Duty: Black Ops 4. Black Ops 4 para PC ofrece una experiencia totalmente optimizada, que, por primera vez en la historia de Call of Duty, estará disponible exclusivamente en Battle.net, el servicio de juegos online de Blizzard Entertainment. Para obtener más información y acceder a las últimas noticias, visita www.callofduty.com, www.youtube.com/callofduty y sigue a @CallofDuty y @Treyarch en Twitter, Instagram y Facebook.

Destiny 2: Los Renegados – Después de años de conflicto, lo que queda del Arrecife se ha sumido en el caos. Los jugadores investigan la reciente agitación y explorarán nuevas regiones, despertarán nuevos poderes y conseguirán armas poderosas. Creado sobre el deseo de ofrecer una experiencia de juego profunda y gratificante, Destiny 2: Los Renegados incluye un nuevo destino, La Ciudad Onírica. Repleta de secretos por descubrir y jefes por derrotar, esta localización también es el hogar de una raid completamente nueva, y es el primer destino en el que los secretos y las distintas actividades se van revelando con el paso del tiempo. Todos los jugadores de Destiny 2 podrán disfrutar en fechas cercanas al lanzamiento de Los Renegados de novedades como nuevos espacios de armas, ventajas aleatorias y mejoras en el sistema de modificaciones, entre otros.

Destiny 2: Los Renegados estará disponible para su descarga en PlayStation®4, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X, y PC. La versión para PC de esta expansión estará disponible exclusivamente en Battle.net®, la célebre plataforma de juegos online de Blizzard Entertainment. Para obtener más información sobre el juego, visita www.DestinyTheGame.com y sigue las cuentas oficiales de Destiny en Facebook y @DestinyTheGame en Instagram y Twitter. La comunidad puede interactuar directamente con los desarrolladores en www.Bungie.net, Facebook, @Bungie en Twitter, Instagram y www.Twitch.tv/Bungie en Twitch.

Spyro Reignited Trilogy – Spyro Reignited Trilogy estará disponible a partir del 21 de septiembre y ya se encuentra disponible para su reserva en PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro y la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, ¡incluyendo Xbox One X! Spyro Reignited Trilogy presenta a los usuarios una colección completamente remasterizada de los tres juegos originales de Spyro ™ que iniciaron el fenómeno: Spyro™ the Dragon, Spyro™ 2: Ripto’s Rage! y Spyro™: Year of the Dragon.

Rediseñado desde cero por los desarrolladores de Toys for Bob, Spyro Reignited Trilogy cuenta con la divertida y nostálgica jugabilidad que los fans recuerdan en sus más de 100 niveles, incluyendo recompensas mejoradas, a Spyro y a su pandilla de dragones chiflados y otros bobalicones (incluyendo la libélula Sparx, Hunter, Sheila, Agent 9 y Sgt. Byrd) y a muchos otros. Para más información, visita www.SpyroTheDragon.com y sigue a @SpyroTheDragon en Twitter y @Spyro en Facebook e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube en YouTube.com/SpyroTheDragon.

Por último, los fans deberán estar atentos a los anuncios que se producirán la semana que viene y que están relacionados con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, y con la llegada de los WUMP a Xbox One, Nintendo Switch y Steam el próximo 29 de junio.