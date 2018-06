Call of Duty: WWII ¡El Ataque de los No Muertos!

Call of Duty: WWII ¡El Ataque de los No Muertos! cuenta ya con un nuevo Evento de la Comunidad que estará disponible hasta el próximo 26 de junio.

En los últimos días ‘Call of Duty: Black Ops 4‘ ha dado mucho de qué hablar. Hasta que se produzca su lanzamiento aún queda tiempo, así que hasta entonces Activision no quiere que nos olvidemos de ‘Call of Duty WWII’, sobre el que ha anunciado un nuevo evento temporal que ha dado comienzo hoy mismo bajo el nombre de “Ataque de los No Muertos”.

¡El Ataque de los No Muertos! Los Zombies han invadido los campos de batalla del modo multijugador de Call of Duty®: WWII, y es hora de contraatacar. Este Evento de la Comunidad, disponible por tiempo limitado, incluye tres nuevos modos multijugador que mezclan jugabilidad tradicional con emocionantes enfrentamientos contra Zombies, incluyendo todo un clásico de Call of Duty®, Infección. El capitán Butcher regresa con más equipamiento para la batalla: cinco nuevas armas a distancia, como el letal trabuco, y dos armas cuerpo a cuerpo, incluida la épica espada Claymore.

Podrás participar en un nuevo Desafío de la Comunidad para conseguir equipamiento gratis; además, disfrutarás de un nuevo mapa multijugador disponible por tiempo limitado: Gröesten Haus.

Os dejamos su nuevo trailer

Por lo que se caracterizará este evento es por el hecho de que los diferentes mapas del modo multijugador han empezado a ser invadidos por hordas de zombis y será trabajo de los propios jugadores el acabar con ellos. Esto será posible mediante los tres modos de juego que se irán habilitando a lo largo de los próximos días hasta el 26 de junio, el día que este evento pondrá su punto y final.

