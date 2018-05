Madrid. Del 27 al 29 de junio se celebrará en Barcelona GAMELAB 2018, el Congreso Internacional de Videojuegos y Ocio Interactivo que contará en su 14ª edición, como es habitual, con grandes nombres de referencia mundial.

Uno de los primeros en visitarnos será Shawn Layden, figura clave del éxito mundial de las consolas de Sony, que lidera todo el desarrollo de software propio en PlayStation® como máximo responsable de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios y además, supervisa trece estudios en Europa, Japón y Estados Unidos. Ha participado también en el diseño de algunos títulos como Horizon Zero Dawn, MLB: The Show, The Last Guardian, Uncharted, Farpoint, GT Sport y God of War.

Con más de 25 años de experiencia en la industria del videojuego, la electrónica de consumo y el entretenimiento digital, uno de los primeros cargos de Layden en PlayStation® fue dirigir el desarrollo de software internacional durante ocho años en la compañía London Studio. Anteriormente, ejerció como Presidente del área de negocio de PlayStation® en América, supervisando marketing y ventas en toda la región. Entre sus trabajos anteriores cabe reseñar el de jefe de operaciones en Sony Network Entertainment International, y responsable de Marketing global, ventas y red de operaciones comerciales para PlayStation® Network. Se unió a Sony Corporation en 1987 en Tokio, donde trabajó durante varios años con su fundador y presidente, Akio Morita.

En su visita a GAMELAB 2018, Shawn estará acompañado de otra de las grandes personalidades de la industria, Mark Cerny, Premio Leyenda GAMELAB 2013 y Arquitecto Jefe de PlayStation® 4. Ambos serán los protagonistas de la conferencia inaugural que se celebrará el miércoles 27 de junio.

Cerny debutó a los 17 años en Atari donde creó el exitoso arcade Marble Madness y durante años trabajó en SEGA supervisando la creación de Sonic the Hedgehog 2. Más tarde le nombraron presidente de la división de juegos de Universal Studios, donde trabajó en la producción y diseño en Crash Bandicoot y la serie Spyro the Dragon para la primera PlayStation®. En 1998, fundó Cerny Games como consultoría y desde entonces ha participado en la creación de Jak & Daxter y Ratchet & Clank para PlayStation® 2, los títulos de PlayStation® 3 Resistance: Fall of Man, Resistance II, Uncharted: El tesoro de Drake, God of War III y Killzone 3, y para PlayStation® 4 Knack, Knack 2 y The Last Guardian. Cerny, que tiene su lugar en el ‘Hall of Fame’ de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas, ha sido el diseñador de la PlayStation® 4 y la PlayStation® Vita.

Además de Shawn Layden y Mark Cerny, tendremos la visita de otras personalidades claves del presente y del futuro de la industria y la creación del videojuego:

Esteban Ordano y Ari Meilich CEO’s en Decentraland, el primer mundo virtual habilitado con blockchain y criptomoneda

y CEO’s en Decentraland, el primer mundo virtual habilitado con Kati Levoranta , CEO de Rovio Entertainment, creadores de Angry Birds

, CEO de Rovio Entertainment, creadores de Henrique Olifiers , co-fundador de Bossa Studios, desarrolladores de Worlds Adrift

, co-fundador de Bossa Studios, desarrolladores de Debbie Bestwick , fundadora de Team17, creadores de Worms

, fundadora de Team17, creadores de Jason Roberts , creador del éxito indie Gorogoa

, creador del éxito indie Aleissia Laidacker , directora de interacción de la innovadora plataforma de realidad mezclada Magic Leap

, directora de interacción de la innovadora plataforma de Magic Leap Rami Ismail , gurú del desarrollo independiente

, gurú del Christian Rouffaer , responsable del proyecto de videojuego y realidad virtual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

, responsable del proyecto de videojuego y realidad virtual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Damir Slogar , fundador de Big Blue Bubble, creadores del multipremiado My singing monsters

, fundador de Big Blue Bubble, creadores del multipremiado Angie Smets, productora de Horizon Zero Dawn

productora de Horizon Zero Dawn Maja Moldenhauer , artista y productora de Cuphead .

, artista y productora de . Dean Takahashi, periodista de tecnología desde hace más de 25 años.

Daniel Vávra, director creativo de Kingdom Come: Deliverance al final ha declinado su asistencia.

Dan Vavra, el director creativo del popular juego Kingdom Come: Deliverance y uno de los ponentes estrella anunciados en esta edición no acudirá este año a la cita de Gamelab, uno de los más prestigiosos congresos internacionales de videojuego.

Según comentó personalmente al director del evento, Iván Fernández Lobo, Vavra no se encontraría muy cómodo acudiendo a un evento en España después de los graves insultos recibidos a través de las redes sociales en nuestro país, justo después de haber anunciado su presencia en Barcelona.

GAMELAB 2018, que se celebrará del 27 al 29 junio en el Hotel Hesperia Tower de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, del Ajuntament de L’Hospitalet, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Ajuntament de Barcelona, en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas, DeviCat y el Gobierno de Canadá. Medios colaboradores: Gamesindustry.biz y Gamereactor.

Las entradas para el evento ya están disponibles en este enlace.