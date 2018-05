Destiny 2 Expansión II: El Estratega ya se encuentra disponible para su descarga en PlayStation 4. Bungie se une al equipo de Vicarious Visions para desarrollar la nueva expansión de Destiny 2, presentando la tercera temporada de actualizaciones para todos los jugadores. Experimenta un nuevo capítulo en el mundo de Destiny 2 con la historia jamás contada de Ana Bray.

Madrid Bungie, Vicarious Visions y Activision, una propiedad subsidiaria de Activision Blizzard, Inc., anuncian que Destiny 2 Expansión II: El Estratega ya se encuentra disponible para su descarga en PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X, y PC. La versión para PC de la expansión está disponible de forma exclusiva vía Battle.net®, la plataforma de juegos online de Blizzard Entertainment. Destiny 2 Expansión II: El Estratega, supone la segunda expansión del aclamado videojuego Destiny 2. El Estratega incluye nuevo equipamiento, más contenido, actividades, una historia completamente nueva, características y nuevos desafíos con jefes finales que supondrán todo un reto para los jugadores. En El Estratega, los usuarios descubrirán la historia de Ana Bray, una heroína a la que interpreta la reconocida actriz Jamie Chung.

La expansión continúa con la historia del universo de Destiny 2 para que los fans puedan disfrutar de un nuevo capítulo de la campaña. Los jugadores se adentrarán en los casquetes polares de Marte para explorar aventuras y actividades épicas. Para aquellos que buscan nuevos desafíos, El Estratega incluye una actividad final completamente nueva: Protocolo Escalada. En este modo, los jugadores lucharán contra complejas oleadas de miembros de la Colmena. Como parte de la expansión y disponible a partir del viernes 11 de mayo, los jugadores podrán disfrutar de una nueva incursión, “Espira de estrellas”, que ofrecerá nuevas áreas para explorar, un nuevo jefe al que derrocar y recompensas únicas.

Además, con el lanzamiento de El Estratega, las actualizaciones de la temporada 3 llegan a todos los jugadores de Destiny 2, incluidas poderosas mejoras para las armas excepcionales, partidas privadas y nuevos mapas del Crisol, así como espacio adicional en el depósito y mucho más.

“Estamos entusiasmados con el futuro de la franquicia Destiny. Juntos, como socios de Bungie, hemos tomado varias decisiones para llegar a un punto común entre jugadores y desarrolladores”, ha mencionado Byron Beede, vicepresidente ejecutivo y director general de Destiny en Activision. Quien también ha indicado que “El Estratega representa un paso más para hacer que nuestros fieles jugadores recuperen la afición por Destiny 2“.

“Desde el lanzamiento de Destiny, hemos podido disfrutar junto a nuestros seguidores más apasionados para trabajar conjuntamente en la evolución de nuestro universo. Con El Estratega, queremos demostrar que estamos escuchando activamente a la comunidad global y que respetamos el tiempo que los jugadores decidan pasar en el juego. Sabemos que muchos de nuestros fans nos han expresado la necesidad de contar con actividades de mayor profundidad en Destiny 2, incluyendo recompensas más significativas, y estamos entusiasmados de continuar mejorando esa experiencia con este lanzamiento “, ha indicado Sam Jones, líder de proyecto en Bungie.

“Vicarious Visions se enorgullece de ser parte de esta franquicia, tanto como fans, como en el papel de desarrolladores”, ha comentado Jennifer Oneal, principal responsable de Vicarious Visions. “Hemos aprendido mucho de Bungie mientras trabajamos juntos, y esperamos que los jugadores sean conscientes del cuidado y la atención que le hemos puesto a El Estratega“.

Durante el lanzamiento, los jugadores de PlayStation® tendrán acceso a un asalto exclusivo* adicional por tiempo limitado, The Insight Terminus, que incluye la posibilidad de conseguir una armadura completa exclusiva* para cada clase, hasta al menos otoño de 2018.

Los jugadores pueden adquirir Destiny 2 Expansión II: El Estratega de forma individual o como parte del Destiny 2 Expansión Pass, que incluye tanto la primera expansión como la segunda, para el sistema PlayStation 4, Xbox One y PC, exclusivamente en Battle .net®. Se requiere el juego Destiny 2, a la venta por separado.

Para más información, visita www.DestinyTheGame.com