Los juegos gratis en mayo del 2018 en PlayStation Plus. Beyond: Dos Almas y Rayman Legends

Los juegos gratis en mayo del 2018 en PlayStation Plus. Beyond: Dos Almas y Rayman Legends. Como cada mes, PlayStation Plus viene cargado de novedades y ventajas exclusivas para sus suscriptores. Los ‘Juegos del mes’ de mayo incluyen Beyond: Dos Almas™, un thriller cargado de emoción en el que los jugadores tendrán que tomar decisiones que afectarán a la trama del juego, y Rayman Legends, un plataformas con mucho ritmo, donde los jugadores guiarán a Rayman para liberar a las criaturas del bosque, llamadas diminutos, en coloridos escenarios y al ritmo de la mejor música.

Además, de forma exclusiva para España y Portugal, los usuarios de PlayStation Plus podrán disfrutar de HIVE, un título desarrollado por el estudio valenciano Catness Game Studio dentro del programa PlayStation Talents. Un juego de acción frenética en el que enfrentarse con hasta 10 jugadores por el control del Altenum, una fuente de energía vital en el siglo XXVI.

En cuanto a PlayStation 3, este mes de mayo estarán disponibles para su descarga sin coste adicional los videojuegos Risen 3: Titan Lords yEat Them!, mientras que los usuarios de PlayStation Vita podrán disfrutar gratuitamente de King Oddball y Furmins.

PlayStation Plus Rewards vuelve a traer ofertas y descuentos exclusivos a sus usuarios y en mayo habrá un 20% de descuento en todos los productos de la web de diseños originales Pampling. También podrán disfrutar de una rebaja del 20% en el mejor desayuno con Cereal Hunters. Además, los usuarios del servicio disfrutarán de un descuento de hasta el 20% en la adquisición de cualquier producto de la tienda online de moda y complementos deportivos en Bazar Desportivo.

En PlayStation League, los usuarios actualmente pueden competir en la II edición de la Red Bull Campus League, en la que el ganador podrá disfrutar de una beca completa de estudios valorada en 5.000€. También pueden apuntarse al Domino’s Spring Challenge, competición del mismo título, cuyos premios son tarjetas de PlayStation®Network y pizza gratis para los tres equipos ganadores. Además, los amantes de Pro Evolution Soccer tienen su lugar en la Play Gira que consta de ocho clasificatorios online y una final presencial de infarto en el Bar Afterlife de Barcelona, en la que podrán optar a una PlayStation®4 Pro y 100€ para PlayStation Network.

Beyond: Dos almas

Vive un thriller absorbente cargado de emoción protagonizado por los nominados al Oscar, Ellen Page (Juno) y Willem Dafoe (Spider-Man).

Crea una historia repleta de acción a través de tus decisiones y acciones viviendo la vida de Jodie Holmes: una chica que nació con un vínculo con un ente sobrenatural.

Al jugar como Jodie y el ente te enfrentarás a increíbles desafíos físicos y psicológicos para comprender lo que hay… más allá.

• Pon a prueba tus habilidades de resolución de problemas en las misiones del contenido descargable Experimentos avanzados.

• Enfréntate a un mayor desafío con el modo de jugador experto.

• Vive la historia en orden cronológico o cinematográfico por primera vez.

• Juega en tu dispositivo móvil iOS o Android con el modo Táctil exclusivo.

Rayman Legends

¡El Claro de los Sueños vuelve a estar en peligro! Tras una siesta de 100 años, las pesadillas se multiplican por todas partes, ¡con nuevos monstruos más terroríficos que nunca! De estas criaturas nacen las leyendas… Con la ayuda de Murfy, Rayman y Globox despiertan y se preparan para luchar contra estas pesadillas y salvar a los diminutos.