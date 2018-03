Descuentos de primavera en juegos de Nintendo Switch y 3DS. La primavera golpea fuerte a los precios de más de 140 juegos en la Nintendo eShop. Los descuentos de primavera de la Nintendo eShop marcan el mejor momento para estirarse y disfrutar de ARMS en Nintendo Switch con un 33% de descuento.

Madrid. La primavera no solo altera la sangre, sino que también viene con ganas de rebajar un montón de precios en la Nintendo eShop. Desde el jueves 22 de marzo a las 15:00 hora peninsular española y hasta el jueves 5 de abril a las 23:59, más de 140 títulos de Nintendo Switch, Nintendo 3DS y Wii U estarán en oferta.

Los usuarios de Nintendo Switch que todavía no hayan pegado el estirón hacia la divertida lucha de ARMS<, tienen ahora un momento inmejorable para coger sus Joy-Con y empezar a repartir, ya que ARMS está disponible con un descuento de un 33% respecto a su precio habitual en la Nintendo eShop. Y si antes de lanzarse al ring de los profesionales quieren probar el juego, el ARMS Global Testpunch tendrá lugar entre el 31 de marzo a las 6:00 y el 3 de abril a las 5:59 (horario peninsular), y dará la oportunidad de disfrutar de esta demo, ¡gratis!

Otras ofertas destacadas de las rebajas de primavera en Nintendo Switch incluyen pesos pesados como DOOM, L.A. Noire y The Elder Scrolls V: Skyrim, y el desenfreno multijugador de algunos como Super Bomberman R, Rocket League y EA SPORTS FIFA 18, todos ellos con descuentos de hasta un 50%.

Quienes hayan disfrutado recientemente de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Xenoblade Chronicles 2 en Nintendo Switch, tienen la oportunidad perfecta de explorar las bases de estas sagas en Nintendo 3DS, con The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D y Xenoblade Chronicles 3D* a precio reducido. Y quien tenga todavía más sed de aventuras portátiles, pueden unirse a las épicas cacerías de Monster Hunter Stories, Monster Hunter 4 Ultimate y Monster Hunter Generations, todos ellos disponibles para Nintendo 3DS con un descuento de hasta un 50% sobre su precio habitual de la Nintendo eShop.

Cabe recordar que, desde principios de marzo, los Puntos de Oro acumulados mediante el sistema de recompensas de My Nintendo pueden ser canjeados al comprar juegos digitales y contenido descargable para Nintendo Switch. Esto también se aplica a los juegos que están en oferta, así que quienes ya tengan un montón de Puntos de Oro, las ofertas de primavera de la Nintendo eShop suponen una gran oportunidad para canjearlos y conseguir grandes aventuras a precios aún más reducidos.

Consulta todos los títulos rebajados en Nintendo Switch, Nintendo 3DS y Wii U en la eShop, una vez que los descuentos estén activos entre el jueves 22 de marzo a las 15:00 y el jueves 5 de abril a las 23:59.

Nota:

* Este juego solo es compatible con New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL y New Nintendo 2DS XL.

Ejemplos de juegos rebajados:

Título Plataforma Editora Precio habitual en Nintendo eShop Precio de rebajas de primavera ARMS Nintendo Switch Nintendo €59.99 €39.99 DOOM Nintendo Switch Bethesda Softworks €59.99 €39.99 L.A. Noire Nintendo Switch ROCKSTAR GAMES €49.99 €37.49 The Elder Scrolls V: Skyrim® Nintendo Switch Bethesda Softworks €59.99 €39.99 Super Bomberman R Nintendo Switch Konami Digital Entertainment GmbH €49.99 €24.99 Rocket League® Nintendo Switch Psyonix €19.99 €14.99 FIFA 18 Nintendo Switch Electronic Arts €59.99 €29.99 Xenoblade Chronicles 3D New Nintendo 3DS Nintendo €44.99 €26.99 The Legend of Zelda™: Ocarina of Time 3D Nintendo 3DS Nintendo €19.99 €11.99 Monster Hunter Stories™ Nintendo 3DS Nintendo €39.99 €23.99 Monster Hunter™ 4 Ultimate Nintendo 3DS CAPCOM €44.99 €22.49 Monster HunterTM Generations Nintendo 3DS CAPCOM €44.99 €22.49

