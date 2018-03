Call of Duty World League hace un épico retorno a Atlanta

LA CALL OF DUTY WORLD LEAGUE, PRESENTADA POR PLAYSTATION 4, REGRESA A ATLANTA DEL 9 AL 11 DE MARZO

Más de 170 equipos de Norte América, Europa y la región Asia-Pacífico llegan a Atlanta como parte de la temporada récord de la CWL, con un total de 4,2 millones de dólares en premios

Madrid. La temporada 2018 de la Call of Duty World League hace un épico retorno a Atlanta a partir de hoy con la CWL Atlanta Open, presentada por PlayStation 4. Más de 170 equipos de todo el mundo competirán enCall of Duty: WWII sobre la plataforma PlayStation®4, en el Georgia World Congress Center del 9 al 11 de marzo. La competición de este fin de semana es una parada clave en la temporada de la CWL, que tiene un bote de 4,2 millones de dólares en premios – el más grande en la historia de los eSports de Call of Duty.

“La ciudad de Altanta se ha convertido en parte esencial del calendario de eventos de la Call of Duty World League”, ha mencionado Kevin Flynn, director de eSports en Call of Duty. “La temporada pasada en Atlanta vimos a los equipos competir desde el principio, y pudimos disfrutar de uno de los momentos más memorables en la historia de la CWL. Son estos momentos los que hacen que nuestra competición destaque, y estamos desando ver lo que nuestros equipos harán este fin de semana”.

En Atlanta, más de 170 equipos competirán en la categoría abierta por una oportunidad para hacerse con uno de los cuatro codiciados puestos del grupo. Los cuatro equipos restantes de la categoría abierta, se unirán a los dieciséis equipos clasificados previamente para competir por una parte de los 200.000 dólares de premio en juego, durante este fin de semana en Atlanta. Las competiciones de los tres días del evento estarán disponibles en MLG.com/CallofDuty yTwitch.tv/CallofDuty, así como dentro del juego a través del modo teatro del Cuartel General de Call of Duty®: WWII.

Dieciséis equipos consiguieron la clasificación previa a través de la Fase 1 de la CWL Pro League – clasificatorias de varias semanas en LAN, que tienen lugar en el MLG Arena en Colombus (Ohio).

Hasta la competición de este fin de semana, Team Kaliber se ha consolidado como el equipo a vencer en la CWL Atlanta, después de ganar varios eventos seguidos durante la temporada.

Los equipos clasificados actualmente para la competición de la CWL Atlanta Open son:

Team Kaliber Luminosity Gaming OpTic Gaming eUnited Rise Nation FaZe Clan Echo Fox Team EnVyUs eRa Eternity Evil Geniuses Red Reserve Splyce Vitality Unilad Mindfreak Lightning Pandas* (sustituto de Epsilon)

Las entradas para la CWL Atlanta Open están disponibles en diferentes formatos. La entrada general para el evento está disponible por 59,99 dólares (más otros cargos e impuestos aplicables). La entrada Premium por 89,99 dólares (más otros cargos e impuestos aplicables), e incluye una camiseta del evento y un mes de MLG GameBattles Premium. Las entradas VIP para el evento se encuentran agotadas. La compra de entradas se encuentra disponible víaMLG.com/CWLAtlanta.

Visita CallofDuty.com/esports