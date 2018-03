Los videojuegos exclusivos de PlayStation 4 y el servicio PlayStation Plus, de rebajas durante el mes de marzo

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia la campaña promocional Solo en PlayStation, una iniciativa por la que se aplicarán importantes descuentos de hasta el 60% durante el mes de marzo en una gran variedad de videojuegos exclusivos del catálogo de PlayStation 4 (PS4) y de su dispositivo de realidad virtual PlayStation VR (PS VR); así como del servicio PlayStation Plus. La campaña comenzará el próximo 7 de marzo y se prolongará hasta el día 21 en los títulos en formato digital y hasta el 31 del mismo mes en los videojuegos en formato físico.

La campaña promocional afectará a un buen número de videojuegos triple A exclusivos de PS4 tanto en formato digital como físico, que pasarán a contar durante marzo con precios increíbles y entre los que destacan Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y Uncharted: El Legado Perdido. Además, también habrá importantes descuentos para videojuegos de PS VR como el shooter espacial Farpoint o la aventura en un remoto planeta de Robinson: The Journey; así como para cuatros de los títulos de PlayLink: SingStar Celebration, Intenciones Ocultas, Saber es Poder y ¡Has sido tú!.

La campaña promocional también incluirá un descuento del 25% en la suscripción anual de PlayStation Plus, que podrá adquirise desde hoy hasta el próximo 23 de marzo.

La campaña promocional afectará a un buen número de videojuegos triple A exclusivos de PS4, tanto en formato digital como físico, que pasarán a contar durante marzo con precios increíbles. Entre ellos destacan Gran Turismo Sport, el aclamado simulador de conducción que recientemente ha incorporado 12 nuevos vehículos a su parqué de más de 160; y Horizon Zero Dawn, videojuego de rol y acción que cumple su primer aniversario con más de 7,6 millones de copias vendidas y cuya Complete Edition (que incluye además del videojuego original la expansión Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds), también verá reducido su precio recomendado habitual.

Además de estos dos grandes títulos, la campaña Solo en PlayStation también contarán con atractivos descuentos en los dos últimos títulos de una de las franquicias más exitosas y aclamadas de los últimos años: Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón, donde los jugadores disfrutarán del culmen de la saga protagonizada por de Nathan Drake; y Uncharted: El Legado Perdido, spin-off de la franquicia que traslada al usuario a los exóticos paisajes de la India.

PlayStation VR y PlayLink se unen también a los descuentos.

La intensa acción del shooter en primera persona Farpoint, exclusivo para el dispositivo de realidad virtual PlayStation VR, también contará con interesantes descuentos que se aplicarán tanto al videojuego en solitario como al pack que incluye el mando-pistola AIM Controller, periférico que potencia notablemente la inmersión y diversión de un título que sumergirá al jugador en una épica historia espacial. Además de Farpoint, otros videojuegos exclusivos del catálogo de PS VR como la aventura en un remoto planeta de Robinson: The Journey; la frenética acción multijugador de StarBlood Arena o la conducción a alta velocidad de Drive Club VR; verán rebajado su precio durante la campaña Solo en PlayStation.

Pero eso no será todo, pues Solo en PlayStation también será una excelente oportunidad para que los usuarios se adentren en el mundo de PlayLink, la nueva categoría de videojuegos sociales de PlayStation que se juega directamente con el smartphone o tablet del usuario y que en esta ocasión tendrá una suculenta rebaja del 50% en cuatro de sus principales productos: SingStar™ Celebration, con el que los jugadores pondrán a prueba sus dotes musicales; Intenciones Ocultas, un thriller policíaco donde la toma de decisiones será crucial; Saber es Poder, para que los usuarios presuman de intelecto mientras disfrutan de un excéntrico presentador doblado por el cómico Dani Mateo; y ¡Has sido tú!, un divertidísimo título party imprescindible para cualquier fiesta.

PlayStation Plus se adelanta al resto

Además de las rebajas en el amplio catálogo de títulos exclusivos de PS4, los usuarios podrán adquirir desde hoy mismo la suscripción de 12 meses al servicio PlayStation Plus (PS Plus) con un 25% de descuento reduciendo su precio de 59,99€ a 44,99€. La oferta estará disponible hasta el próximo 23 de marzo y coincide además con un extraordinario mes donde los suscriptores de PS Plus podrán descargar sin coste adicional los videojuegos aclamados, tanto por crítica como por usuarios: BloodBorne y Ratchet & Clank.