Análisis de los auriculares de gaming dodocool DA163. La gente de dodocool nos han dejado unos auriculares para jugar con tu PC y consola PS4, Xbox One o Nintendo Switch para hacer un análisis en Frikipandi.

Lo primero he hemos hecho es el unboxing del DA163 USB Gaming Headset. Una vez sacados de la caja de cartón, vemos los auriculares cuya apariencia a primera vista llama la atención, un cable de grandes dimensiones más de 2 metros, que se agradece y además es gordo para evitar que se rompa. Incluye también el manual.

Una vez en nuestra mano. El acabado imita a materiales nobles y luce muy bien. Son muy ligeros para que no nos molesten con uso prolongado. Las almohadillas son cómodas y aíslan. La diadema es ajustable. Un LED rojo se iluminará y fluctúa suavemente con el ritmo de la música queda muy geek.

El volumen se ajusta facilemnte con una rueda. Excelente sonido. Una experiencia auditiva dinámica. Fácil de usar. No se requiere carga al ser un auricular con cable. Plug and play tanto en ordenador como en consolas Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Al ser por USB se configura perfectamente. Nosotros lo hemos probado con el nuevo God of War de Playstation 4 y funciona muy bien

El micro va integrado en la orejera, pero a pesar de la distancia a la boca, proporcionan buena calidad para jugar a los juegos colaborativos. Con micrófono incorporado con cancelación de ruido que puede captar con precisión su voz y garantizar una comunicación más clara en el juego con sus compañeros de equipo.

Os dejamos el vídeo de Unboxing

Es compatible con nuestro ordenador, que además te puedes bajar un driver para el PC con Windows 10 desde su página y difrutar del audio 7.1 virtual que proporcino para los ordenadores. Además lo puedes usa con tu portátil y tus consolas como PS4, Xbox One o Nintendo Switch gracias a su conexión USB 2.0. Lo hemos probado con una PS4 pro y funciona muy bien. Sólo hemos tenido que configurar en la consola que audio queríamos en los auriculares.

Virtual 7.1 Surround te da un nivel de precisión de audio que te permite una inmersión en los juegos de ordenador con Windows 10. Recordamos que son cascos USB y no llevan el conector mini-jack pero que gracias a esto dan buen sonido.

Me he quedado satisfecho con el producto por su precio de 29,99 euros en Amazon.

Características del auricular dodocool DA163

Color: Negro + rojo

Material: acero + cuero de PU + plástico ABS

Placa de marcado por volumen: Sí

Interfaz: conector USB 2.0 tipo A

Respuesta de frecuencia del auricular: 20 Hz ~ 20 kHz

Respuesta de frecuencia del micrófono: 100 Hz ~ 10 kHz

Sensibilidad: 108 dB a 1 kHz

Potencia de entrada clasificada: 20 mW

Potencia máxima de entrada: 40 mW

Impedancia del auricular: 32 ± 10% Ω

Balance de canales: 3 dB

Diámetro del marco del altavoz: 50 mm / 2 pulgadas

Impedancia del micrófono: 2200 Ω

Sensibilidad del micrófono: -52 ± 3 dB

Tipo de micrófono: incorporado

Longitud del cable: aproximadamente 2.2 m / 7.2 pies

Certificado: CE, RoHS, FCC

Tamaño del artículo: 21 * 21 * 11 cm

Forma: Auriculares sobre la oreja

Peso del artículo: Aprox. 395 g

paquete incluye

1 * dodocool Gaming Headset

1 * Manual de instrucciones (inglés, francés, alemán, español, italiano, japonés, chino)

