Predicciones tecnológicas para 2019. SUSE ofrece sus predicciones para el próximo año en materias de transformación digital, blockchain, machine learning, Canal, seguridad y privacidad, cloud y almacenamiento.

MADRID – Quedan pocos días para que comience 2019, un año en el que, se esperan grandes novedades en tecnología que buscarán facilitar los procesos y maximizar el beneficio de compañías de todos los sectores. SUSE, empresa pionera en software de código abierto, ha analizado cuáles serán las tendencias que marcarán el nuevo año en clave de tecnología:

– Transformación digital: La transformación digital significa un cambio en la forma de crear, ofrecer y distribuir servicios y productos, y por lo tanto está íntimamente ligada a un cambio en el concepto del dimensionamiento y provisión de infraestructuras. Este año, cada vez más se apuesta por infraestructuras definidas por software basadas en estándares abiertos ofrecidas como servicio que dotan a las organizaciones de la flexibilidad y el dinamismo necesarios para las nuevas formas de negocio, mejorando la agilidad e innovación. De cara a 2019, esta tendencia se consolidará impulsando la transformación digital de las organizaciones.

– Blockchain: Debido a las criptodivisas, el blockchain se ha asociado con la moneda y la industria financiera. Sin embargo, el blockchain es un registro abierto y compartido que puede documentar todo tipo de operaciones de manera eficiente, verificable y permanente. En 2019, la tecnología Blockchain de código abierto será el motor de nuevos casos de uso en muchas industrias más allá del sector financiero. Por ejemplo, en la industria agroalimentaria, es probable que el blockchain se utilice para rastrear la distribución de alimentos desde la granja hasta el consumidor a lo largo de toda la cadena de suministro. Además, se están llevando a cabo desarrollos para tender puentes entre los contenedores y el blockchain a través de plataformas de contenedores como servicio ( CaaS ), lo que creará nuevas oportunidades para los desarrolladores en 2019.

– Machine Learning: Las tecnologías de Machine Learning han dado grandes pasos en 2018. Sin embargo, sin acceso a cantidades suficientemente grandes y diversas de datos, el Machine Learning no puede tener éxito. El Open Source es clave para los datos: el código abierto se ha compartido libremente durante mucho tiempo para colaborar e impulsar la innovación en la industria, pero los datos no han evolucionado de la misma manera. La comunidad ya ha reconocido esto como un área de mejora, y en 2019 veremos el concepto de “datos abiertos” emerger como una forma de compartir y agregar datos. Además, el Machine Learning se convertirá en la columna vertebral de las empresas, pero el aprendizaje será lento. Las soluciones de Machine Learning ya se utilizan en los entornos empresariales actuales, pero sobre todo para proyectos más pequeños en entornos de prueba. En 2019, la adopción aumentará a un ritmo moderado, pero aún no llegará un despliegue masivo, lo que permitirá a las empresas centrarse en la implementación de la tecnología de forma que se mejoren los procesos de negocio y se obtengan resultados tangibles. Una implementación más cautelosa también permite que se produzca el cambio cultural, dando a los profesionales de TI y a los profesionales de negocios, por igual, la oportunidad de adoptar estas soluciones de nueva generación. Esta adopción selectiva se acelerará continuamente en los próximos dos años, y el Machine Learning se convertirá finalmente en un factor de innovación para todas las industrias en la próxima década.

– Canal: El conocimiento de los verticales y la flexibilidad serán un factor clave para el Canal. Con los proveedores de cloud computing desarrollando soluciones cada vez más específicas para cada sector, los socios de canal también deben centrarse en conocer cada vertical para sacar el máximo partido de estos mercados. La flexibilidad también será un factor clave en la venta: las empresas buscan un enfoque de nube híbrida para eliminar el bloqueo de proveedores, lo que significa que es probable que se beneficien de trabajar con socios de canal de código abierto. Por otra parte, los proveedores de canal han comenzado a diversificar sus servicios en ofertas definidas por software, como contenedores y almacenamiento. Esta tendencia continuará creciendo, ya que muchas empresas se encuentran en las primeras etapas de la transición de una infraestructura anticuada a una nueva.

– Seguridad y privacidad: La seguridad se ha convertido en un requisito básico para la mayoría de los profesionales de TI, una tendencia que no hará más que crecer el año que viene. La seguridad debe estar en el centro de cualquier iniciativa de transformación digital y nunca debe ser algo que se haga a posteriori, sino que debe estar integrada desde el principio, debe estar presente en cada parte del proyecto. El código debe ser seguro, así como el diseño y los procesos. DevSecOpsdebe aplicarse tanto a las aplicaciones como a la nube, la infraestructura y el trabajo con partners. La educación en materia de seguridad seguirá siendo vital, especialmente si se tiene en cuenta que el error humano sigue siendo una de las principales amenazas. Por otra parte, la implementación de estándares de cumplimiento como el GDPR están teniendo un gran impacto en la industria del almacenamiento. El panorama de la seguridad cambia y evoluciona continuamente a medida que los ciberdelincuentes siguen encontrando nuevas formas de robar lo que es más valioso para ellos: los datos. Los profesionales del almacenamiento deben contar tanto con conocimientos de la tecnología como de seguridad, lo que garantiza una combinación de habilidades y una comprensión de lo que ambos departamentos necesitan para tener éxito.

– Cloud: Muchos líderes de la industria predijeron que el panorama de la nube pública se diversificaría a un ritmo más rápido este año, pero el gran tamaño de los principales actores está dificultando que los recién llegados encuentren espacio en el mercado. Además, la rápida innovación que se está produciendo con los grandes proveedores de nubes públicas de EE.UU. ha hecho que sea un reto para otros competir. Los proveedores están empezando a centrarse más en verticales con regulaciones específicas, como las empresas de streaming y la industria de las telecomunicaciones. La tendencia de proveedores de nicho con experiencia vertical continuará en 2019, así como la de proveedores regionales de cloud.

– Almacenamiento: El IoT industrial, las ciudades inteligentes y los wearables están recopilando y produciendo datos más sofisticados que nunca. Aunque la proliferación de datos no es nada nuevo, sí lo es el volumen de datos no estructurados y la forma en que se gestionan. Además, muchos equipos de TI empresariales se están trasladando a entornos híbridos que cuentan con sistemas on-premise y entornos cloud, lo que crea desafíos adicionales para estos equipos. En 2019, más empresas adoptarán el almacenamiento definido por software (SDS) para hacer frente a los desafíos de rendimiento y disponibilidad causados por la explosión de datos.