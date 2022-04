Estudio OPPO sobre usos de móviles y baterías. Al 99% de los españoles le gustaría que la batería de su móvil durara más

Tener mucha memoria, la batería y el precio son los aspectos más mirados por los usuarios a la hora de decantarse por un smartphone

Battery Health Engine la nueva solución de OPPO que duplica los ciclos de vida de la batería hasta 4 años

Según un estudio social sobre el uso y los hábitos de las baterías y los teléfonos móviles realizado por OPPO por segundo año consecutivo, marca líder de dispositivos inteligentes a nivel mundial, y Toluna Start, compañía especializada en investigación online, a una muestra de 1200 personas, podemos decir que los españoles estamos cada vez más pendientes de nuestros dispositivos móviles y a la duración y cuidado de sus baterías.

Estudio OPPO sobre usos de móviles y baterías

¿Qué se tiene en cuenta a la hora de comprar un móvil?

A la hora de comprar un smartphone los usuarios tienen muy claro en qué aspectos deben fijarse para decantarse por un modelo u otro, en un mercado en el que los smartphones de alta calidad están muy presentes.

Según el estudio, los españoles le dan mayor importancia a la hora de comprarse un smartphone a que tenga mucha memoria (71%), la batería, tanto la capacidad como la carga ultra rápida (69%), el precio (67%), las cámaras (48%) y la dimensión de la pantalla, es decir, que sea grande (38%).

Hábitos y usos

Que los smartphones se han convertido en una extensión de nuestro cuerpo es algo que todos damos por hecho, pero gracias al estudio hemos podido comprobar que el uso de los dispositivos móviles ha aumentado en el último año para un 65% de los encuestados que afirman usarlo ahora para muchas más cosas además de llamar. Entre las nuevas utilidades que han adquirido los smartphones destacan llevar el pasaporte COVID (76%), mail tanto personal como de trabajo (74%), llevar las entradas de los espectáculos de ocio (55%) y descargar todo tipo de billetes para viajar (53%).

Este aumento del uso del dispositivo móvil va muy ligado con la preocupación y el estado de la batería de los móviles, tanto es así que un 96% de los españoles afirma estar pendiente del estado de la batería de su móvil. Siendo un 37% el que está muy pendiente de la batería, hasta generarle ansiedad y un 59% le importa si está esperando una llamada, tiene que pedir un taxi o hacer alguna gestión con el móvil. Mientras que solo un 4% asegura que no se fija mucho y si se le apaga el móvil fuera de casa mejor.

La importancia de la carga y la batería

El mayor uso de los smartphones se ve reflejado en las necesidades de los usuarios. Como hemos visto anteriormente después de la memoria lo que más importancia tiene para los españoles en un smartphone es la batería. Pero dentro de la batería los encuestados prestan mayor atención a la resistencia y durabilidad, a que se cargue súper rápido y a los ciclos de carga de la batería, características que no han cambiado con respecto al estudio realizado el año pasado por OPPO sobre el estudio de las baterías.

Si hablamos de carga rápida podemos afirmar que el conocimiento de este tipo de tecnología por parte de los españoles es cada vez mayor, ya que más de un 75% afirma conocer el sistema de carga rápida, mientras que el pasado año solo conocían esta opción un 58%. Este mayor conocimiento también se ve reflejado en el número de usuarios que ya cuentan con este tipo de carga en sus dispositivos que se ha incrementado en más de un 20% con respecto al año anterior.

Viendo los mayores puntos de interés de los usuarios podemos decir que los sistemas de carga y de salud de la batería de OPPO son los más idóneos para los consumidores. Esto se debe a los últimos lanzamientos que ha hecho la compañía en el pasado MWC de Barcelona y en el lanzamiento de su última serie de smartphones flagships, OPPO Find X5. Estos lanzamientos han sido la carga rápida SUPERVOOC TM de 240W y el nuevo sistema Battery Health Engine.

Si hablamos de la posibilidad de cargar el 50% de la batería en tan solo 12 min, como es el caso del OPPO Find X5 Pro, a un 57% le encantaría poder hacerlo y se preguntan si ya es posible. Además, el 91% asegura que viviría más tranquilo obteniendo esa rapidez en la carga de su smartphone. Lo que no sabemos es qué opinan los encuestados si les dijéramos que gracias a OPPO, dentro de poco tiempo, podrán cargar el 100% de la batería de su smartphone en tan solo 9 min gracias a la carga rápida SUPERVOOC TM 240W, que fue presentada por primera vez en el MWC de Barcelona.

Pero lo importante no es solo cargar rápido, no nos podemos olvidar de la seguridad y la durabilidad de la batería. 7 de cada 10 españoles afirma que a partir de los dos años la batería de su móvil dura menos y da mucha rabia, mientras que solo un 11% dice no darse cuenta de sí pasado ese tiempo la batería pierde durabilidad. Además, el 99% de los encuestados afirma que le gustaría que la batería de su móvil durara más años. Entre estas preocupaciones también se encuentra el calentamiento del móvil cuando está cargando, ya que a un 89% le preocupa este calentamiento, siendo un 49% al que le preocupa solo relativamente y un 38% a los que le preocupa mucho. Una preocupación a la que OPPO ya presta especial atención con un sistema de refrigeración avanzado incorporado en el OPPO Find X5 Pro, que permite que no se caliente cuando esté funcionando a máximas revoluciones. Gracias a su cámara de vapor que, al calentarse, distribuye el calor de manera unidireccional por todo el teléfono alejándolo así de los componentes clave.

Para combatir esta pérdida de calidad y durabilidad en las baterías de los smartphones OPPO ha trabajado e investigado durante tras año hasta poder lanzar Battery Health Engine. Se trata de una solución de optimización del estado de la batería basada en un chip de administración de batería personalizado de OPPO que incluye dos tecnologías clave: el algoritmo inteligente de la salud de la batería y la tecnología de recuperación de la batería.

Battery Health Engine puede mantener una batería al 80% de su capacidad original después de hasta 1.600 ciclos de carga, doblando los estándares de la industria de las baterías actuales que se sitúa en 800 ciclos de carga. Con estas nuevas cifras la batería de los smartphones podría durar hasta 4 años.

Pero la seguridad de la batería no acaba aquí. Las baterías de los smartphones OPPO cuentan 5 procesadores y 13 sensores instalados en todo el proceso de carga, desde el enchufe a la batería del teléfono móvil, para garantizar que la carga se hace correctamente. Esto junto con Battery Health Engine harán que el teléfono móvil y su batería no se calienten, aumentando de esta manera la seguridad y durabilidad de sus baterías. Además, gracias a su chip, que es más eficiente, y a las cargas de 5000mAh y 4800mAh puedes llegar al final del día con batería en tu móvil sin necesidad de tener un enchufe cerca. Algo que es más que necesario para el gran uso que los españoles hacen de sus dispositivos móviles.

