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DESVELADO: bonificación por reserva, DLC de expansión de historia confirmado y contenidos de las ediciones Standard, Deluxe y Collector’s. METRO 2039 ya se puede reservar

Prepárate para adentrarte en el oscuro corazón del Metro: ya están abiertas las reservas de METRO 2039, con información sobre las ediciones Standard, Deluxe y Collector’s y la bonificación por reserva, antes de su lanzamiento en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC (Steam, Epic Games Store y Xbox en PC) el 4 de febrero de 2027.*

Mira aquí el tráiler de reserva: https://youtu.be/s1uynrRE3ik

El Specialist Pack de METRO 2039 está disponible como bonificación por reserva universal. El pack incluye tres planos que permiten desbloquear antes de tiempo tres mejoras únicas e intercambiables para la mochila. Los planos son una nueva función de METRO 2039 que fomenta la exploración y permite fabricar mejoras y accesorios para armas y equipo. La bonificación por reserva ofrece ventaja al inicio del viaje del Extraño por el Metro, pero elige bien: solo puedes equipar una mejora a la vez:

Bolsa de especialista en equipo : para armeros que quieran centrarse en fabricar armas avanzadas y equipo con mayor rapidez.

: para armeros que quieran centrarse en fabricar armas avanzadas y equipo con mayor rapidez. Bolsa de especialista en tecnología química : para exploradores que quieran adentrarse en zonas radiactivas con más filtros para la máscara de gas y equipo más limpio y fiable.

: para exploradores que quieran adentrarse en zonas radiactivas con más filtros para la máscara de gas y equipo más limpio y fiable. Bolsa de especialista en munición: para tiradores que quieran encontrar y utilizar en sus armas de fuego tipos de munición más raros y potentes.

Ya se pueden reservar tres ediciones de METRO 2039 en todas las plataformas —Standard, Deluxe y Collector’s Edition—, todas ellas con el juego completo. Las ediciones Standard y Deluxe estarán disponibles tanto en formato digital como físico.

Nos complace confirmar que la Deluxe Edition incluirá el DLC de expansión de historia de METRO 2039, disponible después del lanzamiento. Próximamente compartiremos más información.

Quienes tengan la Deluxe Edition digital también recibirán el libro de arte digital y la banda sonora oficial, mientras que quienes adquieran la Deluxe Edition física recibirán un SteelBook exclusivo, un libro de arte de tapa dura y un embalaje personalizado.

La Collector’s Edition, que incluye la Deluxe Edition física, incorpora la codiciada réplica ponible del casco Spartan. A continuación encontrarás todos los detalles de las ediciones. Mira aquí el teaser tráiler de la Collector’s Edition: https://youtu.be/T_6hblV1v0Q

(* Disponible el 5 de febrero en algunos territorios, incluidos Asia, Australia y Nueva Zelanda).

METRO 2039 Collector’s Edition [Física]

Hazte con una parte tangible de la historia de METRO con la METRO 2039 Collector’s Edition. Además de una representación auténtica y cuidadosamente elaborada del emblemático casco Spartan del Extraño, marcado por la batalla, la Collector’s Edition también incluye la Deluxe Edition física completa del juego.

La METRO 2039 Collector’s Edition incluye:

Disco del juego*

Réplica ponible del casco Spartan

SteelBook exclusivo

Libro de arte de tapa dura

DLC de expansión de historia

Libro de arte digital

Banda sonora digital



*Solo para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La versión para PC incluye un código en la caja.

METRO 2039 Deluxe Edition [Digital]

Completa tu experiencia de METRO 2039 con un futuro DLC de expansión de historia y contenido digital adicional.

La METRO 2039 Deluxe Edition incluye:

Juego completo

DLC de expansión de historia

Libro de arte digital

Banda sonora digital

METRO 2039 Deluxe Edition [Física]

Completa tu experiencia de METRO 2039 con objetos coleccionables exclusivos, un futuro DLC de expansión de historia y contenido digital adicional.

La METRO 2039 Deluxe Edition incluye:

Disco del juego*

SteelBook exclusivo

Libro de arte de tapa dura

DLC de expansión de historia

Libro de arte digital

Banda sonora digital

*Solo para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La versión para PC incluye un código en la caja.

METRO 2039 Standard Edition [Física + Digital]

Disfruta de la experiencia completa de METRO 2039, ya sea en formato físico o digital.

La METRO 2039 Standard Edition incluye:

Juego completo (mediante código o disco del juego*)