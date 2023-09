MY HERO ULTRA RUMBLE a partir de mañana, 29 de septiembre

Bandai Namco Europe se enorgullece de anunciar el lanzamiento de MY HERO ULTRA RUMBLE, un trepidante battle royale free-to-play basado en el popular universo de My Hero Academia. Ya está disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, en PC a partir de mañana, 29 de septiembre.

Se podrá elegir entre 18 famosos héroes y villanos de la franquicia, 24 jugadores formarán equipos de tres y lucharán hasta que solo quede uno en pie. Los jugadores tendrán que actuar con rapidez, mantenerse en movimiento, defenderse o lanzarse a la pelea para sobrevivir:

– Las cartas de habilidades están repartidas por el mapa, y los jugadores pueden usarlas para hacerse más fuertes subiendo de nivel los ataques.

– Actuar como villano o como héroe con civiles que necesiten ayuda puede otorgar poderosos objetos para inclinar la balanza a favor de un equipo.

– Usar las cartas de revivir que se encuentran en la arena y ayudar a los compañeros de equipo puede sorprender al oponente pensando que un equipo ha sido derrotado.

Los jugadores también pueden esperar nuevos contenidos que se irán añadiendo regularmente con varias temporadas que incluyen:

– Nuevos personajes jugables entre los que elegir, creando nuevas posibilidades de combinación de equipos.

– Nuevo Pase de Batalla con trajes y recompensas exclusivas.

– Eventos en los que participar para conseguir atuendos, emotes y mucho más.

Para celebrar el lanzamiento del juego, los jugadores que inicien sesión a diario recibirán recompensas hasta el 25 de octubre de 2023.

No te pierdas el tráiler:

Para más información sobre My Hero ULTRA RUMBLE visita la página web oficial.

