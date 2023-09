Regresa al misterioso mundo de Wardenia con la edición The Last Oricru – Final Cut

THE LAST ORICRU – FINAL CUT TE INVITA A REGRESAR A WARDENIA CON UNA GRAN ACTUALIZACIÓN QUE CAMBIA EL JUEGO

Dale forma a tu destino en el revolucionario juego de rol de acción, ya disponible a mitad de precio en PC y consolas

GoldKnights y PLAION han anunciado hoy una nueva e importante actualización del innovador juego de rol y acción The Last Oricru. Ya disponible hoy en consola y PC, la edición The Last Oricru – Final Cut que añade una serie de nuevas características y mejoras en la calidad de vida del juego, que está disponible en formato digital Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, con un precio de venta recomendado de 19,99€ (¡lo que supone una reducción del 50% del precio original!).

La historia de The Last Oricru – Final Cut, un RPG de acción sin igual, se desarrolla en el misterioso mundo de Wardenia, un planeta alienígena al borde de la guerra total. El título lleva la narrativa interactiva al siguiente nivel y presenta un mundo de fantasía que combina elementos de ciencia ficción y medievales para ofrecer una experiencia emocionante como ninguna otra. En Wardenia los usuarios toman el papel de Silver, un héroe destinado a tomar las riendas de su destino en una aventura épica, que puede disfrutarse en el modo para un jugador o en cooperativo en partidas online o en el sofá de casa.

Abandonando la narrativa lineal habitual en las aventuras RPG, The Last Oricru – Final Cut confía en el jugador para que tome decisiones destinadas a dar forma a su experiencia. Con múltiples razas en conflicto que aplacar, un sistema de combate profundo e impactante que dominar y el peligro acechando tras cada esquina todas y cada una de las decisiones llevan la historia en direcciones nuevas e inesperadas, presentando una aventura verdaderamente única que resulta diferente para cada jugador.

Disponible la entrega original desde finales de 2022, The Last Oricru – Final Cut es una reimaginación del juego, repleta de actualizaciones significativas y que ofrece una experiencia renovada diseñada para ofrecer una mayor profundidad, contenidos y cambios significativos en la jugabilidad basados en los comentarios de la comunidad. Ideal para tanto para aventureros novatos como para veteranos, The Last Oricru – Final Cut ha vuelto ¡y mejor que nunca! Entre sus grandes novedades se encuentran las siguientes:

Progresión de dificultad más suave, accesible tanto para usuarios novatos como para apasionados de los RPG.

Se ha incorporado un mapa en el juego que incluye puntos de navegación y objetivos.

Sistema de pistas totalmente nuevo que incluye tutoriales breves y oportunidades para que los jugadores dominen las mecánicas.

Dos nuevas localizaciones para explorar, con nuevos puzles y recompensas adicionales.

Enorme actualización del juego cooperativo online. Código de red (net code) optimizado para ofrecer una experiencia más estable.

Mejoras en el combate, como el sistema de bloqueo (parry) y la gestión de la resistencia.

Mejoras en los combates contra jefes finales, con especial énfasis en los dos últimos.

Optimización en Steam Deck para los usuarios de PC, proporcionando una experiencia fluida y estable sobre la marcha.

Nuevo precio que ofrece una relación calidad/precio excepcional

Vladimír Geršl, Productor Ejecutivo de GoldKnights, ha comentado lo siguiente acerca de la nueva actualización, “Nos sentimos honrados de que tantos usuarios estén disfrutando de su estancia en Wardenia, creando sus propias historias con decisiones impactantes que tomar. Para nosotros, nuestra comunidad lo es todo y nos hemos tomado nuestro tiempo en escuchar lo que nos dicen los jugadores y embarcarnos en actualizaciones enormemente significativas para ampliar su experiencia. Los cambios disponibles a través de nuestra nueva actualización no son puro maquillaje, sino que todo el juego se ha mejorado radicalmente, desde una navegación más sencilla, combates más intensos, una progresión de dificultad más suave y mucho más. Estamos deseando que los nuevos jugadores descubran The Last Oricru – Final Cut y esperamos con impaciencia los comentarios de los que se han embardo en sus aventuras en Wardenia”.

The Last Oricru – Final Cut ya está disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series S/X

