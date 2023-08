La presentación Super Mario Bros. Wonder Direct muestra el juego en acción y muchas cosas inesperadas

Además, el 6 de octubre se pondrá a la venta una nueva consola Nintendo Switch – Modelo OLED rojo (edición Mario)

En la presentación Super Mario Bros. Wonder Direct de hoy, Nintendo ha compartido unos 15 minutos de imágenes que muestran nuevas mecánicas de juego, potenciadores inéditos y efectos Maravilla que lo transforman todo, para ir abriendo boca antes del lanzamiento del juego en Nintendo Switch el 20 de octubre. Se puede ver el vídeo del Super Mario Bros. Wonder Direct al completo en el canal de YouTube de Nintendo España.

Es hora de lanzarse a lo inesperado en Super Mario Bros. Wonder, el siguiente paso en la diversión al más puro estilo Mario y el primer juego de desplazamiento lateral en 2D de Super Mario Bros. en más de 10 años. En esta nueva entrega, los jugadores explorarán el Reino Flor y tendrán a su disposición un variado elenco de personajes. Además, Super Mario Bros. Wonder también marca el debut de las Flores Maravilla, unos objetos que cambian radicalmente el juego con efectos sorprendentes e increíbles.

Por otro lado, y justo a tiempo para la nueva aventura de Mario, el 6 de octubre se pondrá a la venta en tiendas la consola Nintendo Switch – Modelo OLED rojo (edición Mario) (juego no incluido). Tanto la consola como el par de mandos Joy-Con y la base de Nintendo Switch lucen el característico color rojo de Mario. Además, en la parte trasera de la base, se puede apreciar la silueta de Mario saltando y, si se observa con atención, también se pueden ver algunas monedas ocultas. Dentro de poco se podrá consultar la información sobre la reserva en las tiendas locales.

En Super Mario Bros. Wonder, el bondadoso Príncipe Florian invita a Mario y sus amigos a visitar el Reino Flor, una tierra no muy lejos del Reino Champiñón. Sin embargo, Bowser, el rey de los Koopas, decide aguarles la fiesta. Le basta con tocar la misteriosa Flor Maravilla para fusionarse con el castillo del Príncipe Florian y, mediante su nuevo poder, comienza a sembrar el caos por todos lados. ¡Ahora depende de Mario y sus amigos detener a Bowser y salvar el Reino Flor!

Aquí explicamos algunas de las funciones y otros aspectos destacados de los que podrán disfrutar los jugadores en esta maravillosa aventura:

Un reino repleto de variedad: El Reino Flor consta de seis mundos diferentes que rodean el archipiélago Pétalo, lo que hace un total de siete áreas para explorar. Los jugadores recorrerán múltiples islas, se sumergirán en el mar y explorarán cuevas. Hay todo tipo de niveles en cada mundo, y los jugadores pueden incluso desplazarse libremente por zonas abiertas del mapa.

Los efectos Maravilla: ¡Hay que esperar lo inesperado con las Flores Maravilla! Dichas flores son autóctonas del Reino Flor y se nutren del misterioso poder de este mundo que luego liberan cuando florecen. Cuando los jugadores toquen una Flor Maravilla en un nivel, se producirá un efecto maravilloso que dará pie a cambios drásticos. Las tuberías se moverán por sí solas, el terreno se inclinará e incluso los jugadores cambiarán de perspectiva o flotarán por el espacio exterior. En algunos casos, los usuarios hasta se transformarán en un Goomba o en una bola de pinchos.

Un elenco de personajes carismáticos: Aparte de Mario, los jugadores pueden elegir a Luigi, Peach, Daisy, Toad azul o Toad amarillo, e incluso a Toadette. Todos se manejan de la misma manera, así que los jugadores pueden decantarse por su personaje favorito o alternar entre varios. Por otro lado, los Yoshis y Caco Gazapo no recibirán daño de los enemigos, por lo que son una buena elección para aquellos que busquen una experiencia más relajada.

Potenciadores para dar y tomar: Super Mario Bros. Wonder marca la primera aparición de nuevos potenciadores como la elefanzana, que permite a Mario y a varios de sus amigos transformarse en elefante. Con este potenciador, que viene pisando fuerte, los jugadores pueden usar la trompa para atacar a los enemigos, destruir bloques y almacenar agua para luego regar con ella, y también podrán dar grandes zancadas para salvar distancias. Por su parte, con la transformación Burbuja se pueden soplar pompas para capturar enemigos a distancia; y la transformación Taladro viene de perlas para lidiar con enemigos blindados o espinosos, e incluso para esconderse y moverse bajo el suelo.

Mucho ojo con los enemigos: El Reino Flor está plagado de nuevos enemigos a los que más vale no quitarles la vista de encima. Las Saltamantas imitarán a los jugadores cuando salten. Las Sandías Piraña dispararán pepitas por la boca. Los Tucantes atacarán al vuelo para clavar sus afilados picos a los incautos. Las Digaahs se zamparán todo lo que se acerque a sus gigantescas fauces. ¡Y estos son solo unos pocos ejemplos!

Las insignias le dan más vidilla a la partida: A medida que los jugadores progresen en la aventura, podrán obtener distintas insignias dentro del juego, cada una con una habilidad diferente. En el modo multijugador local, cada grupo de jugadores usará la misma insignia. Estas son algunas de las opciones disponibles: La insignia Salto trepador mejora la capacidad de saltar por las paredes. La insignia Impulso delfín permite propulsarse bajo el agua. Con la insignia Gran salto agachado se pueden dar saltos de impresión. En el aire, la insignia Lanzaparras permite agarrarse a las paredes. La insignia Invisibilidad vuelve invisibles a los jugadores para que no los vean los enemigos (¡ni ellos mismos!), y así disfrutar de un desafío aún mayor.



Más diversión con el modo multijugador local: Hasta cuatro personas pueden jugar localmente en la misma consola Nintendo Switch. Cuando derroten a un jugador en el modo cooperativo local*, su personaje flotará por el nivel en forma de espíritu y, si otra persona lo toca antes de que se acabe el tiempo, se podrá reincorporar a la acción y el grupo no perderá ninguna vida. Por otro lado, si alguien juega como Yoshi, otro jugador puede subirse a su lomo para que lo lleve por el escenario.

Juego en línea: Durante el juego en línea**, los usuarios pueden crear una sala con sus amigos. En ella podrán ver los niveles a los que están jugando sus compis en ese momento, jugar un nivel en compañía o echarse una carrera amistosa en ciertos niveles. Incluso cuando jueguen en solitario, al conectarse en línea los usuarios podrán ver a otros jugadores del mundo entero en los niveles y en el mapa en forma de siluetas en vivo, disfrutando del juego en tiempo real. Además, si los usuarios son derrotados, pueden revivir tocando las siluetas en vivo de otros jugadores.

Por otro lado, los usuarios también pueden echar una mano a otros jugadores en línea colocando un panel para revivir espíritus en lugares peliagudos. En el juego se mostrará el número de personas a las que ha ayudado el panel.

Super Mario Bros. Wonder estará disponible en tiendas, en Nintendo eShop de Nintendo Switch y en My Nintendo Store a partir del 20 de octubre. Los usuarios que no vean la hora de empezar su viaje por el Reino Flor pueden reservar ya el juego para lanzarse a la aventura en cuanto esté disponible.

Los suscriptores de Nintendo Switch Online pueden adquirir cupones para juegos de Nintendo Switch***. Al comprar un par de cupones, los usuarios pueden canjear cada uno por un juego del catálogo, que incluye títulos como Super Mario Bros. Wonder. En el sitio web de los cupones para juegos de Nintendo Switch se puede obtener más información sobre los cupones para juegos de Nintendo Switch y ver los títulos que forman parte del catálogo.

Super Mario Bros. Wonder, el siguiente paso en los juegos de desplazamiento lateral en 2D de Mario, incluye nuevas mecánicas de juego, nuevos potenciadores y emocionantes efectos Maravilla, y llegará a Nintendo Switch el 20 de octubre. Además, el 6 de octubre se pondrá a la venta una nueva consola Nintendo Switch – Modelo OLED rojo (edición Mario) que luce el icónico color de nuestro héroe.

