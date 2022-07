El remake de The Last of Us Parte I ya es gold

Sony Interactive Entertainment anuncia que The Last of Us Parte I, el remake creado desde cero por Naughty Dog de la obra homónima lanzada en 2013, ya es gold. Así lo ha anunciado Neil Druckmann, co-presidente de Naughty Dog a través de sus redes sociales.

El título ha sido creado desde cero para PlayStation® 5, modernizando las mecánicas de juego, mejorando los controles y ampliando las funciones de accesibilidad para que todos los jugadores puedan disfrutar de la obra. Además, también se han mejorado los efectos, la exploración y el combate. Aprovechando el potente hardware de PlayStation® 5, se ha integrado además el audio 3D, la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos. Saldrá a la venta el próximo 2 de septiembre para PlayStation® 5 y ya está en desarrollo para PC, e incluirá su precuela Left Behind. Ya está disponible para reserva en PlayStation® Store.

The Last of Us Parte I basa su historia en una civilización devastada en la que infectados y supervivientes campan sin control. Joel, nuestro exhausto protagonista, es contratado para sacar a escondidas de una zona militar en cuarentena a Ellie, una chica de 14 años. Pero lo que comienza siendo una simple tarea pronto se transforma en un brutal y emotivo viaje campo a través que revivir en esta edición defifinitiva del clásico que cautivó a miles de jugadores.

Disfruta de la emotiva historia y los inolvidables personajes de The Last of Us, ganador de más de 200 premios de Juego del Año, ahora recreado desde cero para la consola PlayStation®5.

En una civilización devastada de infectados y curtidos supervivientes, Joel, nuestro hastiado protagonista, recibe el encargo de sacar en secreto a Ellie, una joven de 14 años, de una zona de cuarentena militar. Sin embargo, lo que comienza como un encargo sencillo acaba convirtiéndose en un brutal viaje a través del país.

– Recreado por completo utilizando la última tecnología del motor de Naughty Dog para PS5 con una fidelidad visual avanzada, funciones de mando inalámbrico DualSense™ totalmente integradas y mucho más.

– Una revisión total de la experiencia original, reproducida fielmente pero incorporando mecánicas de juego modernizadas, controles mejorados y opciones de accesibilidad ampliadas.

– Sumérgete en una narración ambiental renovada, con efectos, animaciones faciales, exploración y combate mejorados.

