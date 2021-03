Después de recorrer la mitología griega de la mano de Fenyx, es tiempo ahora de meternos en la piel de Ku, el protagonista de Mitos del Reino del Este, el segundo DLC de Immortals Fenyx Rising, que ya está disponible en todo el mundo.

Con este contenido los jugadores se embarcarán en un conocido episodio de la mitología china donde podrán descubrir legendarias deidades chinas, luchar contra nuevos enemigos usando una original técnica de combate basada en las artes marciales, y poner a prueba sus dotes para la lógica con nuevos puzles.

No os perdáis el tráiler de lanzamiento. Immortals Fenyx Rising: Mitos del Reino del Este el segundo DLC del juego de Ubisoft

Ubisoft ha anunciado hoy que Immortals Fenyx Rising™: Mitos del Reino del Este, el segundo DLC narrativo, está ya disponible en todo el mundo. Además, aquellos jugadores que no hayan podido probar todavía Immortals Fenyx Rising podrán dar buena cuenta de lo divertido que es escalar, deslizarse y disputar combates aéreos gracias a la demo gratuita, la cual está disponible en Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia y Windows PC.

En Immortals Fenyx Rising – Mitos del Reino del Este, un nuevo héroe llamado Ku se embarca en un conocido episodio de la mitología china, Nuwa repara el cielo. La misión de Ku consistirá en ayudar a la diosa Nuwa a restaurar la muralla quebrada y salvar a la humanidad. Descubre legendarias deidades chinas, lucha contra nuevos y monstruosos enemigos usando una original técnica de combate basada en las artes marciales, y pon a prueba tus dotes para la lógica con nuevos puzles. Este nuevo y emocionante mundo abierto proporcionará a los jugadores una enriquecedora experiencia que tiene lugar entre el cielo y la tierra. El mundo del juego es totalmente fiel a sus orígenes culturales, e incluye un estilo arquitectónico caracterizado por multitud de altos e irregulares pináculos, encontrados a menudo en multitud de pergaminos y en el arte chino en general.

En esta aventura poslanzamiento, los jugadores pondrán a prueba su ingenio, agilidad y lógica con los puzles esparcidos por las Ruinas Celestiales. Para enfrentarse a los nuevos ingredientes añadidos a la jugabilidad, como cubos cambiantes, nubes, bambú, regulador de tiempo y anillos de aire, los jugadores podrán desbloquear nuevas habilidades como la Agilidad de Nuwa, las Espadas de Huang Di y el Hacha de Yan Di.

Además, Immortals Fenyx Rising ofrece ahora una nueva extensión en Twitch de Monster Hunt, disponible temporalmente hasta el 7 de abril de 2021. Los espectadores podrán coleccionar monstruos y completar desafíos (como hacer clic en monstruos que aparecerán aleatoriamente cada dos minutos), para obtener recompensas del juego al tiempo que siguen los progresos de sus streamers favoritos.

Para jugar Immortals Fenyx Rising: Mitos del Reino del Este, los jugadores pueden adquirir el Season Pass que incluye acceso a los tres próximos contenidos DLC en los que los jugadores encontrarán no solo nuevos personajes y desafíos, sino que descubrirán además nuevos reinos y formas de jugar. Immortals Fenyx Rising – Mitos del Reino del Este se puede comprar también de forma individual.

En la demo gratuita de Immortals Fenyx Rising veremos a Fenyx afrontar una misión en la que deberá descubrir el misterioso secreto de los cíclopes. La demo, ambientada en un archipiélago creado exclusivamente para la demo e inspirado en la región de Afrodita que aparece en el juego, presenta una mezcla de combate, exploración y puzles diseñados para que los jugadores se preparen de cara a todo lo que encontrarán en el juego.

Immortals Fenyx Rising, desarrollado por el equipo de Ubisoft Quebec*, los desarrolladores de Assassin’s Creed® Odyssey, es una nueva y emocionante propiedad intelectual que eleva esta gran aventura mitológica a nuevas alturas. Los jugadores encarnarán a Fenyx, una nueva semideidad alada, cuya misión será salvar a los dioses griegos y su hogar de una oscura maldición. Sólo dominando los legendarios poderes de los dioses, superando pruebas heroicas y enfrentándose a poderosas criaturas mitológicas, será capaz Fenyx de derrotar a Tifón, el titán más terrorífico de la mitología griega.

