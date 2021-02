VUELVE A DESCUBRIR EL MISTERIO DE LA ALQUIMIA CON ATELIER MYSTERIOUS TRILOGY DELUXE PACK, EL 22 ABRIL DE 2021

Visita una tierra en los albores de la alquimia y experimenta una conmovedora historia a través de los ojos de las jóvenes alquimistas Sophie, Firis, Lydie y Suelle

KOEI TECMO Europe y el desarrollador GUST Studios se complacen en desvelar el próximo Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, cuyo lanzamiento en formato digital está previsto para el 22 de abril de 2021 para Nintendo Switch™, el sistema de entretenimiento PlayStation®4 y en formato Windows PC a través de Steam®.

Puedes ver el tráiler del anuncio Koei Tecmo anuncia ATELIER MYSTERIOUS TRILOGY DELUXE PACK para Switch, PS4 y Steam

Los tres juegos: Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX, Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX y Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX, llegarán en un conjunto repleto con cantidad de contenidos descargables lanzados anteriormente para los títulos, así como de contenido totalmente nuevo para las versiones DX incluyendo un libro de arte digital especial, modos de foto y la opción de acelerar las batallas. Este lanzamiento además será la primera vez que Atelier Sophie and Atelier Firis será jugable en Nintendo Switch™, permitiendo a los jugadores disfrutar de estas aventuras desde su casa o sobre la marcha. La trilogía Atelier Mysterious estará disponible para su adquisición como títulos individuales o de forma conjunta en un Pack Deluxe con un precio especial que incluirá los tres juegos.

El primer título de la serie, Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX, sigue las aventuras de la joven alquimista Sophie Neuenmuller, que descubre que es la poseedora de un enigmático volumen con un alma impregnada en su interior. Este Libro Misterioso parece albergar los secretos del conocimiento del arte de la Alquimia, mientras Sophie experimenta con la alquimia a lo largo de la historia, desentraña los recuerdos olvidados del libro y finalmente se dispone a descubrir la historia de su origen. La versión DX del juego incluye un nuevo arco argumental para Sophie, con una protagonista más madura que lucha por ponerse en la piel de su abuela, la alquimista de confianza del pueblo.

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX es la segunda entrega de la saga “Mysterious” sigue las aventuras de la entusiasta Firis Mistlud y su adorable hermana mayor Liane Mistlud. Las hermanas Mistlud han vivido toda su vida aisladas en la ciudad de Ertona, donde Firis utiliza su habilidad única para ver donde están enterrados los cristales de materiales. Tras un aciago encuentro, Firis, conocerá la existencia del Examen de Alquimia y decidirá dar sus primeros pasos en el mundo exterior, poniéndose en camino hacia una grandiosa aventura en la que buscará ¡convertirse en una alquimista certificada y descubrir los misterios de la vida! La versión DX del juego añade cuatro nuevos vehículos y diversos objetos de exploración para mejorar la eficiencia y la velocidad, así como siete nuevas aventuras que desbloquearan el al nuevo y poderoso enemigo Palmyra.

La apasionante conclusión de la serie Mysterious, Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX, relata la historia de dos gemelas alquimistas; la reservada pero cariñosa Lydie Marlen y la excéntrica y desenfadada Suelle Marlen. Las jóvenes chichas trabajan con su padre en el taller familiar, pero debido a su inexperiencia con la alquimia, rara vez tienen clientes. Aunque trabajan duro para refinar sus habilidades, el dúo descubrirán un cuadro con un misterioso aspecto, y cuando se acercan a investigar, las jóvenes son arrastradas a su interior hacia un generoso mundo plagado de materiales excepcionales… perfectos para la Alquimia. Este crucial descubrimiento es solo el principio de la aventura de las gemelas que las llevará a cumplir su meta común… regentar el mejor taller del país. La versión DX del juego introduce un nuevo cuadro que conecta a Lydie y Suelle con el mundo de Nelke & the Legendary Alchemists. Para ayudar a Lady Nelke da desarrollar la ciudad, ¡las gemelas tendrán que embarcarse en nuevas misiones y luchar contra nuevos y peligroso enemigos!

Descárgate el tráiler y las pantallas ilustrativas desde nuestro servidor de prensa: