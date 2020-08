Juegos del mes de agosto gratis para los suscriptores de PlayStationPlus. Call of Duty®: Modern Warfare 2 Campaign Remastered,Fall Guys: Ultimate Knockout y Nubla 2

Durante el mes de agosto, los suscriptores de PlayStation®Plus tendrán acceso a Call of Duty®: Modern Warfare 2 Campaign Remastered y el alocado battle royale Fall Guys: Ultimate Knockout, ambos para PlayStation®4. El famoso shooter Call of Duty®: Modern Warfare 2 Campaign Remastered estará disponible para los usuarios de PlayStation®Plus a partir de mañana, 28 de julio. Fall Guys: Ultimate Knockout estará disponible el 4 de agosto coincidiendo con su lanzamiento mundial en PS4™.

Adicionalmente, de la mano de la iniciativa de apoyo al videojuego local, PlayStation®Talents, este mes llega Nubla 2 donde el jugador podrá continuar las aventuras iniciadas en El Mundo de Nubla y conjugar la narrativa del videojuego, el arte y los conceptos tras los cuadros del museo Thyssen-Bornemisza.