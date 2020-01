Los videojuegos del 2020. Os dejamos algunos de los juegos de este año. ¿Quieres saber cuáles son los próximos lanzamientos de juegos para PS4 en 2020? Aquí encontrarás el calendario con todas las fechas de lanzamiento.

VIDEOJUEGOS 2020

DRAGON BALL Z KAKAROT

Dragon Ball Z Kakarot, conocido hasta su presentación oficial como Dragon Ball Game Project Z: Action RPG, es un nuevo título de acción RPG basado en el popular manganime a cargo de CyberConnect2 y Bandai Namco para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Explora lugares nuevos y vive aventuras increíbles mientras avanzas en la historia y forjas tu amistad con los héroes del universo de Dragon Ball Z como Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan y muchos más. El17 de enero.

STREET FIGHTER V

Street Fighter V: Champion Edition, desarrollado y editado por Capcom para PC y PlayStation 4, es la edición definitiva del título de acción y lucha Street Fighter V con todos los contenidos extra incluidos y retoques en la jugabilidad. Llega el 14 de febrero.

CYBERPUNK 2077

¿Alguien puede resistirse a un videojuego protagonizado por Keanu Reeves? Si a eso le sumamos una distopía futurista y un mundo abierto lleno de detalles tenemos un éxito entre manos. Abril, PC y consolas.

DREAMS

Poder editar y diseñar videojuegos a la carta sin necesidad de saber programar será por fin una realidad gracias a este ambicioso título de Media Molecule. Febrero, PS4.

DOOM ETERNAL

DOOM Eternal, desarrollado por id Software y editado por Bethesda para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch, es la secuela directa del celebrado título de acción tipo shooter de 2016, el reboot de tan mítica franquicia. Un personaje mucho más poderoso deberá enfrentarse al doble de demonios de la primera entrega. En el papel del DOOM Slayer, descubrirás a tu regreso que los demonios han invadido la Tierra. Mándalos al infierno y descubre los orígenes del Slayer y su perpetua misión de matanza y destrucción… hasta el final. El 20 de marzo.

THE LAST OF US 2

El canto del cisne de la actual generación de consolas promete ser de traca, empezando por esta secuela que aborda las consecuencias de la violencia en el apocalipsis zombi. Mayo, PS4.uno de los más esperados.

HALO INFINITE

El Jefe Maestro no descansa y está dispuesto a demostrarlo a través de un reboot de una de las sagas más influyentes del género FPS. Diciembre, PC y Xbox One.

MINECRAFT EARTH

Como Pokémon GO, pero con construcciones y personajes de Minecraft. Microsoft se apunta a la realidad aumentada en lo que puede ser uno de los fenómenos virales del año. Android e iOS. Puede ser el juego móvil de este año.

FINAL FANTASY VII REMAKE

No todo va a ser mirar al futuro, a veces también compensa rescatar joyas del pasado, como la entrega de Final Fantasy que propulsó su popularidad fuera de Japón. Marzo, PS4.

MARVEL’S AVENGERS

Los Vengadores ya han reinado en la gran pantalla, ahora les toca hacer lo propio en ordenadores y consolas gracias a un frenético juego de acción. Mayo, multiplataforma.

WARCRAFT III REFORGED

Warcraft III: Reforged es una reforma impresionante del revolucionario juego de estrategia en tiempo real a cargo de Blizzard para PC que sentó las bases de las historias más épicas de Azeroth. Es un rediseño en toda regla con el que se han mejorado considerablemente los gráficos, se han añadido funciones sociales y de asignación de partidas modernas y mucho más. Lidera a los elfos de la noche, a los no-muertos, a los orcos y a los humanos, forja alianzas y enfréntate a sus ejércitos en este sempiterno clásico de la estrategia en tiempo real.

Y llegarán muchos más videojuegos en el 2020 que os contaremos en Frikipandi.