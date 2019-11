Capcom anuncia Devil May Cry 3 Special Edition para Switch en 2020

Capcom anuncia Devil May Cry 3 Special Edition para Switch en 2020. La versión para la consola híbrida se comercializará en formato digital el 20 de febrero de 2020.

Devil May Cry 3 Special Edition ha sido anunciado esta misma tarde para Nintendo Switch. Se trata de una nueva edición que se lanzará el próximo año en la eShop.. Sumérgete en pasado del cazademonios Dante.

Aniquila al ejército de los Siete Infiernos y experimenta la historia del origen del infame cazademonios Dante, en el juego de acción estilizada favorito de los fans, Devil May Cry 3 Special Edition que se lanzará en formato digital para su descarga en Nintendo Switch™ el 20 de febrero de 2020 con un precio de venta recomendado de 19,99 €.

El pasado de Dante es revelado ahora que Devil May Cry vuelve a sus orígenes. Domina los numerosos estilos de lucha de Dante mientras peleas contra demonios nunca vistos antes y contra nuevos personajes mientras te abres camino hacia la brutal pelea contra Vergil, el misterioso hermano gemelo de Dante.

En caso de que no lo sepas, se trata de un relanzamiento que llegó en 2006 a PlayStation 2 y el cual destacó por tener importantes novedades, como la posibilidad de jugar como Vergil y el modo Bloody Palace, el cual ofrece un reto de supervivencia en 9999 niveles.

Devil May Cry 3 Special Edition trae la acción completa a Nintendo Switch, con la incorporación de Vergil como personaje jugable y los 9.999 pisos del modo de supervivencia “Bloody Palace”. El modo portátil de la consola ofrece una flexibilidad adicional de jugar sobre la marcha por primera vez. Devil May Cry y Devil May Cry 2 ya están disponibles como descarga digital para Nintendo Switch por 19.99€.

Así pues, la llegada de este título completará la trilogía original en Switch, ¿será que después veremos Devil May Cry 4 y DmC: Devil May Cry en esta consola? Sólo el tiempo lo dirá.

