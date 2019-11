Call of Duty League comenzará el fin de semana de lanzamiento de la Call of Duty League en el Minneapolis Armory, del 24 al 26 de enero de 2020

El fin de semana de lanzamiento de la Call of Duty League contará con la participación de 12 equipos profesionales. Los equipos se verán las caras con Call of Duty: Modern Warfare de Activision.

Hoy, Activision Blizzard Esports anuncia que la temporada inaugural de la Call of Duty League comenzará el fin de semana de lanzamiento de la Call of Duty League en el Minneapolis Armory, del 24 al 26 de enero de 2020 en Minneapolis, Minnesota.

El evento será organizado por Minnesota Røkkr, el equipo de la Call of Duty League operado por WISE Ventures Esports, propiedad de la familia Wilf (propietarios de los Minnesota Vikings), y el inversor Gary Vaynerchuk, y contará con los 12 equipos profesionales de la Liga de Call of Duty compitiendo durante tres días. El fin de semana se podrá disfrutar de experiencias adicionales donde los fans y jugadores podrán celebrar el lanzamiento de la muy esperada nueva liga de Activision Blizzard Esports, basada en el concepto de ciudades.

La Call of Duty League sigue el formato local versus visitante, con un partido profesional de 5 contra 5, con 12 equipos en Atlanta, Chicago, Dallas, Florida, Londres, Los Ángeles (2), Minnesota, Nueva York, París, Seattle y Toronto. A lo largo de la temporada, cada equipo organizará los fines de semana de «Home Series«, con múltiples equipos profesionales compitiendo en cada evento.

«Estamos encantados con el crecimiento de los deportes electrónicos de Call of Duty, con una liga internacional con sede en diferentes ciudades, 12 equipos de 4 países, y una competición que une a millones de fans de todo el mundo», ha mencionado Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard. “Sobre la base del éxito de nuestro modelo de competiciones en diferentes ciudades establecido por la Overwatch League, estamos encantados de unir esta pasión a la franquicia Call of Duty, para crear una liga que rivalice con las mejores competiciones de deportes tradicionales en lo referente al reconocimiento, celebración y forma de recompensar a nuestros jugadores.”

El fin de semana de lanzamiento contará con el primer Call of Duty Challengers ™ Open de la temporada, donde jugadores aficionados de todo el mundo podrán competir en un torneo abierto. A partir de noviembre, los participantes en Call of Duty Challengers comenzarán a disputar torneos online, para hacerse con una parte del premio total de más de $1 millón para la temporada 2020. Los pases para participar en Challengers durante el fin de semana de lanzamiento estarán a la venta a principios de diciembre.

«Estamos encantados de estrenar la Call of Duty League en Minnesota, en asociación con la familia Wilf y WISE Ventures», ha indicado Johanna Faries, comisionada de la Call of Duty League. «Reunir a los 12 equipos profesionales y a los participantes amateurs, marcará el comienzo de una nueva era para los deportes electrónicos de Call of Duty».

«Es un honor albergar el fin de semana inaugural de la Call of Duty League, y dar la bienvenida a nuestros socios, jugadores y, lo más importante, a nuestros fans», ha comentado Jonathan Wilf, presidente y socio propietario de WISE Ventures Esports. “Hemos estado esperando un evento de esports de este calibre en Minneapolis-St. Pablo. Con el éxito que esta comunidad tiene en la organización de eventos a nivel mundial, estamos deseando ofrecer una experiencia increíble a los fans de la Call of Duty League».

Más información sobre la nueva Call of Duty League, incluyendo detalles sobre las entradas, disponible en callofdutyleague.com