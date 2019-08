Nintendo ha traido novedades sobre Luigi’s Mansion 3, ASTRAL CHAIN y más a la gamescom 2019

Ha presentado novedades durante 20 al 22 de agosto para nuevos detalles en profundidad de los títulos que llegarán a Nintendo Switch a lo largo de 2019

Además de llevar un montón de títulos jugables para Nintendo Switch a la feria de videojuegos más importante de Europa, la gamescom, de Colonia, Alemania, Nintendo dará a los fans de todo el mundo nuevos detalles en profundidad de muchos de los títulos ya anunciados que llegarán en 2019, incluyendo Luigi’s Mansion 3, ASTRAL CHAIN, y The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

En una serie de vídeos que se publicarán entre el 20 y el 22 de agosto, expertos de Nintendo of Europe mostrarán nuevo metraje de los siguientes juegos de Nintendo Switch:

Os dejamos el recopilatorio de vídeos.

Luigi’s Mansion 3

ASTRAL CHAIN

DRAGON QUEST® XI S: Ecos de un pasado perdido – Edición definitiva

Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

The Witcher III: Wild Hunt – Complete Edition

Presta atención a la Web oficial de Nintendo en la gamescom 2019 a lo largo de la semana de la feria para ver todos los nuevos vídeos.

Mientras tanto, quien se pase por el stand de Nintendo en el pabellón 9 de la gamescom en Colnia, Alemania, entre el martes 20 y el sábado 24 de agosto, podrán probar de primera mano una buena cantidad de títulos que llegarán a Nintendo Switch en 2019, juegos como Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Pokémon Espada y Pokémon Escudo, DAEMON X MACHINA,DRAGON QUEST XI S: Ecos de un pasado perdido – Edición definitiva, y por primera vez podrán probar The Witcher III: Wild Hunt – Complete Edition.

Tanto en persona como desde casa, los fans de la vertiente competitiva de Super Smash Bros. Ultimate tendrán algo más a lo que estar atentos, ya que varios de los jugadores participantes en la última temporada de la Smash Ball Team Cup competirán en el evento Nintendo Live: Super Smash Bros. Ultimate – gamescom 2019 Invitational el jueves 22 de agosto. Los jugadores vencedores volarán a Japón para competir en la Super Smash Bros. Ultimate World Challenge Cup, que tendrá lugar en Kioto el 14 de octubre, y competirán como el equipo europeo contra las escuadras de Japón y Norteamérica, así como un equipo de mejores jugadores de diversas regiones en un torneo especial. Los fans pueden involucrarse en el torneo nominando a los jugadores que querrían ver competir en la gamescom. El Nintendo Live: Super Smash Bros. Ultimate – gamescom 2019 Invitational, que se dará el jueves 22 de agosto por la tarde, se retransmitirá en inglés en el Canal de YouTube de Nintendo. Permanece atento para más novedades.

Además, el escenario de Nintendo en la gamescom será el pionero en los clasificatorios nacionales de las nuevas temporadas de la Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup y el Splatoon 2 European Championship, que serán retransmitidas en alemán en la tarde del viernes y el sábado respectivamente.

Además de brindar la oportunidad de probar un montón de títulos que llegarán pronto a Nintendo Switch en la gamescom de Colonia, Alemania, Nintendo contará con numerosas retransmisiones de torneos y vistazos en profundidad a juegos que llegarán durante 2019 como Luigi’s Mansion 3,ASTRAL CHAIN y The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

