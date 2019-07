Call of Duty: Modern Warfare dará a conocer su modo multijugador el 1 de agosto

Se acerca una nueva generación multijugador para Call of Duty. El próximo 1 de agosto Activision e Infinity Ward darán a conocer el nuevo universo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare dará a conocer su modo multijugador el 1 de agosto. Un título que ha sido recientemente galardonado como poseedor del «Mejor multijugador online» por los Game Critics Awards del E3 de este año.

A medida que los jugadores se adentren en la historia de Modern Warfare, el modo multijugador ampliará su experiencia hasta hacerles llegar al campo de batalla online definitivo. Con una progresión unificada,Modern Warfare busca unir a la comunidad con estrategias como dar apoyo a diferentes plataformas de juego, así como modificar el tradicional pase de temporada, con el objetivo de ofrecer una mejor oferta de mapas, contenidos y eventos gratuitos para la comunidad, una vez el título se encuentre disponible.

Durante la tarde de ayer, los fans pudieron disfrutar, por primera vez, del nuevo modo de juego 2vs2. Este nuevo modo, conocido como Tiroteo, es solo una pequeña muestra de la experiencia multijugador online deModern Warfare. Con una retransmisión en directo a través de Twitch, Tiroteo ofrece un nuevo nivel de combate rápido y a corta distancia que, en parejas, garantiza una combinación perfecta para disfrutar tanto jugando, como viendo las partidas.

Sintoniza el próximo 1 de agosto Twitch.tv/CallofDuty para conocer todos los detalles del Multijugador de Modern Warfare, donde podrás conocerás en profundidad la experiencia única que les espera a los jugadores el día del lanzamiento. Mientras tanto, los fans incondicionales del juego pueden seguir la última información sobre el modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare en @CallofDuty y @InfinityWard a través de Twitter, Instagram y Facebook.

Call of Duty: Modern Warfare cuenta con un lanzamiento a nivel global previsto para el próximo 25 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y PC. Call of Duty: Modern Warfare publicado por Activision, una subsidiaria propiedad de Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), y cuyo desarrollo se encuentra liderado por el galardonado desarrollador Infinity Ward.