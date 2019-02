Super Mario Maker 2 y The Legend of Zelda: Link’s Awakening llegan en 2019

Super Mario Maker 2 y The Legend of Zelda: Link’s Awakening llegan en 2019. Este año se unen nuevos juegos al catálogo en constante crecimiento de Nintendo Switch.

Madrid, 13 de febrero de 2019 – En la última presentación de Nintendo Direct, Nintendo ha anunciado que Super Mario Maker 2, la secuela de un juego revolucionario, así como una versión reinventada de The Legend of Zelda: Link’s Awakening llegarán este año paraNintendo Switch. En el vídeo también se han mostrado imágenes de ASTRAL CHAIN, un nuevo juego de acción desarrollado por PlatinumGames que estará disponible en exclusiva para Nintendo Switch.

Además de presentar algunos títulos muy aplaudidos que también llegarán dentro de poco a Nintendo Switch, como Hellblade: Senua’s Sacrifice y Bloodstained: Ritual of the Night, el vídeo ha proporcionado más detalles sobre próximos juegos de Nintendo como Fire Emblem: Three Houses, Yoshi’s Crafted World, DAEMON X MACHINA y MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order, entre otros. Nintendo Switch también dará la bienvenida a BOXBOY! + BOXGIRL!; la nueva entrega del juego de puzles y plataformas llegará a Nintendo eShop.

Por otro lado, a partir de hoy, los usuarios de Nintendo Switch podrán disfrutar de grandes lanzamientos como TETRIS® 99, un juego de puzles en línea para 99 jugadores, y FINAL FANTASY IX, todo un clásico de los juegos de rol desarrollado por SQUARE ENIX. También hay disponible un nuevo modo cooperativo para Captain Toad: Treasure Tracker, en forma de contenido descargable, así como versiones de prueba gratuitas de juegos muy esperados.

El vídeo completo de la presentación de Nintendo Direct está disponible aquí:http://www.nintendo.es/nintendodirect. Algunos de los títulos destacados de la presentación son:

Super Mario Maker 2: En esta nueva entrega, los jugadores podrán crear los niveles deSuper Mario con los que siempre han soñado. También tendrán a su disposición más herramientas, objetos y funciones. Super Mario Maker 2 estará disponible en exclusiva para Nintendo Switch a partir de junio.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening: Han pasado más de 25 años desde el lanzamiento para Game Boy de una de las entregas más queridas de la serie The Legend of Zelda. El juego regresa totalmente renovado: los jugadores podrán aventurarse de nuevo en la misteriosa Isla Koholint y ayudar a Link a lo largo de un viaje plagado de peligros.The Legend of Zelda: Link’s Awakening estará disponible en exclusiva para Nintendo Switch en 2019.

ASTRAL CHAIN: ASTRAL CHAIN es un nuevo juego de acción de Platinum Games. El director es Takahisa Taura, conocido por encargarse del diseño de NieR:Automata. La supervisión corre a cargo de Hideki Kamiya, creador de la serie de Bayonetta. Los jugadores formarán parte de las fuerzas especiales de la policía de una ciudad futurista y multicultural. Deberán aunar fuerzas con un arma especial viviente llamada “Legion” a través de un sistema sinérgico de combate y exploración. Próximamente se revelarán más detalles sobre este título exclusivo para Nintendo Switch. ASTRAL CHAIN estará disponible en exclusiva para Nintendo Switch a partir del 30 de agosto.

Fire Emblem: Three Houses: Las Águilas Negras. Los Leones Azules. Los Ciervos Dorados. Estas son las tres casas nobles que forman parte de la Academia de oficiales, una institución de élite que educa a sus estudiantes en el manejo de las armas, la magia y otras habilidades especiales. El jugador asume el papel de profesor y deberá elegir una de las casas para guiar a sus miembros en combates en cuadrícula a vida o muerte. Las casas acogen a una amplia variedad de estudiantes a los que entrenar, cada uno con una personalidad y habilidades diferentes. Además, los estudiantes pueden interactuar entre ellos en la academia y, al hacerlo, se estrechará el vínculo que los une. Así se apoyarán mejor unos a otros en el campo de batalla. Fire Emblem: Three Houses y Fire Emblem: Three Houses Limited Edition llegarán en exclusiva para Nintendo Switch el 26 de julio.

BOXBOY! + BOXGIRL!: ¡Vuelve BOXBOY! La popular serie de puzles regresa con un juego totalmente nuevo para Nintendo Switch. Además de 270 niveles inéditos, ahora dos jugadores pueden aliarse para resolver puzles en el nuevo modo cooperativo. Y ahí no queda la cosa: los jugadores que completen el juego podrán disfrutar de una nueva aventura protagonizada por Qudy. BOXBOY! + BOXGIRL! estará disponible en Nintendo eShop a partir del 26 de abril.

TETRIS 99: TETRIS, el icónico juego de puzles, ofrece una experiencia en línea como ninguna. En esta nueva entrega de la veterana serie, 99 jugadores compiten hasta que solo queda uno de ellos en pie. Los suscriptores de Nintendo Switch Online podrán enfrentarse en un combate sin igual en este juego de descarga gratuita*. Este título exclusivo para Nintendo Switch está disponible para descargar a partir de hoy, y próximamente se celebrarán eventos en línea en los que los jugadores podrán medir fuerzas.

Bloodstained: Ritual of the Night: La acción de desplazamiento lateral de antaño revive en Bloodstained: Ritual of the Night. El jugador encarna a Miriam, poseedora de la maldición del alquimista. La joven puede robar las habilidades de los enemigos, manipular la gravedad y recorrer un castillo laberíntico a velocidades de vértigo. Este no es juego de desplazamiento lateral en 2D al uso. Bloodstained: Ritual of the Nightemerge de las sombras este verano para Nintendo Switch.

Mortal Kombat 11: Luchadores nuevos y caras conocidas se dan cita en los combates espectaculares de Mortal Kombat 11, que estará disponible para Nintendo Switch a partir del 23 de abril.

Yoshi’s Crafted World: Antes del lanzamiento de Yoshi’s Crafted World el 29 de marzo, los usuarios de Nintendo Switch pueden disfrutar de un adelanto de este precioso juego: a partir de hoy hay disponible una versión de prueba gratuita para descargar en Nintendo eShop. En Yoshi’s Crafted World, los jugadores pueden explorar el anverso y el reverso de los niveles mientras hacen rafting, compiten con coches solares y surcan los cielos en avión. Además, hay muchas otras aventuras emocionantes y sorprendes. Los niveles están repletos de secretos y de monedas. Si los jugadores recogen estas últimas, podrán echarles el guante a 180 atuendos de manualidades para Yoshi.

Captain Toad: Treasure Tracker – Actualización y Parte especial (contenido descargable): ¿Quién sigue con sed de aventuras? Es fácil adivinarlo… Después de descargar una actualización gratuita para la versión de Nintendo Switch de Captain Toad:Treasure Tracker, que estará disponible a partir de hoy, todos los niveles del juego serán compatibles con el nuevo modo cooperativo para dos jugadores. Dicho modo permite explorar los niveles en compañía de un amigo, que encarnará a un segundo Toad. Además, a partir del 14 de marzo, habrá disponible nuevo contenido descargable de pago que añade 18 desafíos al juego, 5 niveles inéditos y las coronas. Estas últimas se pueden obtener en cada nivel. Los jugadores que compren por anticipado el contenido descargable Captain Toad: Treasure Tracker – Parte especial, que estará disponible en Nintendo eShop a partir de hoy, podrán jugar a uno de los niveles con antelación. El resto de los niveles estará disponible a partir del 14 de marzo.

Actualización de Super Smash Bros. Ultimate: El juego que se ha vendido más rápidamente para una consola doméstica de Nintendo recibirá la actualización a la versión 3.0 en primavera. Por otro lado, Joker, de Persona 5, se unirá al plantel de luchadores antes de que termine abril. La incorporación de Joker se anunció el diciembre pasado, y será el primer luchador del contenido descargable Fighters Pass que se añada al amplio elenco de personajes. Los jugadores que quieran tener acceso a cinco próximos luchadores descargables, así como a escenarios y temas musicales adicionales, pueden adquirir el Fighters Pass de Super Smash Bros. Ultimate a través dehttps://www.smashbros.com. Próximamente se desvelarán más detalles de la actualización a la versión 3.0 y del contenido del Fighters Pass. Además, también llegarán nuevos amiibo en 2019, como Snake, Simon, Squirtle, Entrenador Pokémon e Ivysaur.

Hellblade: Senua’s Sacrifice: Hellblade: Senua’s Sacrifice, un juego galardonado con múltiples premios, llega a Nintendo Switch. Creado en colaboración con neurocientíficos y personas que sufren psicosis, Hellblade: Senua’s Sacrifice lleva al jugador al interior de la mente de una guerrera celta, embarcada en una misión onírica para luchar por el alma de su difunto amante. Hellblade: Senua’s Sacrifice estará disponible para Nintendo Switch esta primavera.

DAEMON X MACHINA: A partir de hoy, los aspirantes a piloto de mechas pueden acceder a Nintendo eShop de Nintendo Switch para descargar una versión de prueba gratuita deDAEMON X MACHINA titulada “Misiones prototipo”. Estará disponible por tiempo limitado. En la versión de prueba, los jugadores lucharán a lo largo de cuatro misiones diferentes y podrán explorar los controles y las opciones de personalización del robot. Después de completar la versión de prueba, algunos jugadores recibirán un correo electrónico en el que se les invitará a participar en una encuesta en línea. En dicha encuesta, podrán dar su opinión sobre el juego al productor Kenichiro Tsukuda y al equipo de desarrollo. DAEMON X MACHINA se encuentra actualmente en desarrollo, y está previsto que llegue a Nintendo Switch en verano.

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order: Por primera vez en 10 años, regresa la serie MARVEL ULTIMATE ALLIANCE con un juego de rol y acción para 4 jugadores y una historia nueva… ¡en exclusiva para Nintendo Switch! Los jugadores podrán crear el equipo definitivo con superhéroes de Marvel, incluida la defensora del cosmos: la Capitana Marvel. Deberán aunar fuerzas para salvar el mundo con hasta otros tres jugadores**, ya sea en el modo televisor, con cuatro consolas en el modo local o en línea. Además, la cámara heroica permitirá a los jugadores vivir la acción de cerca. A medida que los personajes suben de nivel, aprenden nuevas habilidades que usan al vuelo y pueden ejecutar poderosos ataques de Alianza Extrema. MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3:The Black Order llegará a Nintendo Switch este verano.

Dragon Quest XI S: Ecos de un pasado perdido – Edición definitiva: Los jugadores podrán disfrutar en cualquier sitio de una gran aventura repleta de personajes memorables, una historia apasionante y mecánicas clásicas de los juegos de rol. Esta versión mejorada del aclamado juego incluye el mismo contenido que la versión original, pero se han añadido historias específicas de distintos personajes, la opción de acelerar los combates, música orquestal y la posibilidad del alternar entre ver el mundo en HD o al estilo retro de 16 bits. Dragon Quest XI S: Ecos de un pasado perdido – Edición definitiva estará disponible para Nintendo Switch a partir de otoño.

DRAGON QUEST BUILDERS 2: Este juego, que combina elementos creativos con las mecánicas propias de un juego de rol, invita a los jugadores a crear todo tipo de cosas, desde armas hasta edificios, pasando por pueblos enteros. Con la ayuda del misterioso Malroth y otros lugareños, los jugadores explorarán vastas islas, emprenderán misiones y se enfrentarán a los monstruos y jefes que se encuentran desperdigados por el mundo. Los usuarios que tengan la entrega original de DRAGON QUEST BUILDERS para Nintendo Switch podrán crear el atuendo de Constructor legendario y el trono de Draconarius.DRAGON QUEST BUILDERS 2 estará disponible para Nintendo Switch a partir del 12 de julio.

ONINAKI: Para proteger la creencia en la reencarnación, los jugadores deberán viajar entre el mundo de los vivos y el más allá, y rescatar a las almas perdidas para evitar que se transformen en monstruos. Durante los combates, las almas rescatadas se manifestarán en el interior de los jugadores y les proporcionarán nuevos poderes.ONINAKI llega a Nintendo Switch este verano.

Nuevas misiones de Star Fox en Starlink: Battle for Atlas: En abril llegará una actualización digital para Starlink: Battle for Atlas. Añadirá nuevas misiones de Star Fox a la versión del juego para Nintendo Switch. Además, se podrá jugar con Peppy, Falco y Slippy para dar caza a los infames miembros de Star Wolf: Andrew, Pigma y Leon, en una serie de misiones desafiantes. ¡La actualización también incluirá nuevas carreras de naves, misiones de facción y mucho más! La actualización de primavera de Starlink: Battle for Atlas estará disponible para Nintendo Switch a partir de abril.

Disney TSUM TSUM FESTIVAL: ¡Los adorables Tsum Tsum de Disney llegan a Nintendo Switch con un nuevo juego! En Disney TSUM TSUM FESTIVAL, los jugadores emparejan Tsum Tsum para hacerlos desaparecer y así conseguir puntos. Hasta cuatro jugadores** pueden competir entre ellos o aunar fuerzas en el modo cooperativo a través del juego local o en línea*. Llegará a Nintendo Switch en 2019.

Rune Factory 4 Special y Rune Factory 5: Rune Factory 4, un clásico de los juegos de rol, llegará remasterizado a Nintendo Switch. Los jugadores podrán interactuar con los lugareños, cultivar frutas y verduras, pescar, criar monstruos, empuñar armas y lanzar hechizos en esta nueva versión del juego. Rune Factory 4 Special estará disponible para Nintendo Switch este año; también se ha anunciado recientemente Rune Factory 5, que llegará más adelante.

DELTARUNE: El nuevo juego del creador de Undertale llega a Nintendo Switch. Los jugadores podrán descargar DELTARUNE: Chapter 1 de manera gratuita en Nintendo eShop a partir del 28 de febrero.

FINAL FANTASY VII: Es hora de regresar a Midgar en uno de los juegos de rol más icónicos de todos los tiempos, disponible para Nintendo Switch desde el 26 de marzo.

FINAL FANTASY IX: Los jugadores novatos tendrán la oportunidad de descubrir el encanto de Vivi con la llegada de FINAL FANTASY IX. Este juego de rol, muy querido por los fans, está disponible a partir de hoy en Nintendo eShop de Nintendo Switch.

Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!: ¡CRAAA! El 20 de marzo llegará la última entrega de la serie Chocobo’s Mystery Dungeon a Nintendo Switch.

Dead by Daylight es un juego de terror multijugador en el que un jugador asume el papel de asesino, y los otros cuatro juegan como supervivientes, cuyo objetivo es lograr escapar y sobrevivir. La versión para Nintendo Switch incluye una amplia variedad de mapas, personajes y objetos de personalización, así como un sistema de progresión. Dead by Daylight desatará el terror en Nintendo Switch este otoño.

Assassin’s Creed III Remastered llega por primera vez a Nintendo Switch; incluye mecánicas de juego modernizadas y controles de movimiento y táctiles diseñados especialmente para la consola. Todo el contenido descargable del juego original, así como el título independiente Assassin’s Creed Liberation Remastered, estarán incluidos en el lanzamiento de Assassin’s Creed III Remastered para Nintendo Switch el 21 de mayo.

Unravel 2: En este juego, los jugadores controlan dos personajes adorables hechos de lana para superar distintos desafíos. Podrán jugar con los dos personajes en el modo para un jugador, o aliarse con un amigo en el modo cooperativo local. Unravel 2 llegará a Nintendo Switch el 22 de marzo.

GRID Autosport llega a Nintendo Switch cargado de emoción a toda velocidad, un control realista y un nivel de dificultad que se adapta a la habilidad de los jugadores. Los jugadores se sentirán como pilotos profesionales al volante de coches rapidísimos mientras disputan carreras intensas en lugares como el prestigioso circuito de Spa-Francorchamps o las estrechas calles de Barcelona. Se incluye todo el contenido descargable, con 100 coches, 100 circuitos y algunas novedades como controles de movimiento y personalizados. GRID Autosport estará disponible para Nintendo Switch a partir de este verano.

Más información: http://www.nintendo.es