PlayStation España ha anunciado hoy las ofertas de Navidad que pondrá en el mercado para su consola PlayStation 4 (PS4), su dispositivo de realidad virtual PlayStation VR (PS VR) y para una amplia variedad de los mejores títulos de su catálogo de software.

Esta campaña, que para el hardware estará vigente del 21 de diciembre al 5 de enero, y para el software del 17 de diciembre al 6 de enero, permitirá acercar los mejores productos del ecosistema PlayStation® a toda clase de públicos, tanto si son fans habituales de la marca como nuevos usuarios que se acercan a ella por primera vez.

Entre las ofertas dehardware, los jugadores podrán hacerse, por primera vez, con una PS4™ de 500 Gb en los puntos de venta habituales a un precio estimado de 199,99 €

En este enlace puedes consultar todas las ofertas de Navidad de PlayStation®.

En este enlace puedes ver las novedades del catálogo de PS VR en vídeo para estas Navidades.

PlayStation lanza sus ofertas navideñas de hardware y software

• Del 21 de diciembre al 5 de enero, la compañía pondrá a la venta su consola y su dispositivo de realidad virtual con importantes descuentos sobre sus precios habituales.

• Una amplia variedad de los mejores títulos de PS4™ también estarán rebajados entre el 17 de diciembre y el 6 de enero.

Entre las ofertas de hardware, los jugadores podrán hacerse, por primera vez, con una PS4™ de 500 Gb en los puntos de venta habituales a un precio estimado de 199,99 €. Además, el resto de ediciones de la consola tendrán un descuento de 100€ sobre sus precios habituales durante este período.

Por su parte, el dispositivo de realidad virtual PS VR se podrá adquirir, en su versión starter pack con el título ASTRO BOT Rescue Mission™, también a un precio estimado de 199,99 €. Los fans más exigentes podrán hacerse con el Mega Pack de PS VR, recientemente anunciado y que incluye los títulos ASTRO BOT Rescue Mission™, WipEout™ Omega Collection, The Elders Scroll V: Skyrim® VR, DOOM® VFR y PlayStation®VR World, a un precio de 229,99 € (lo que supone una rebaja también de 100 € sobre su precio habitual solo disponible durante este período navideño).

Los mejores juegos al mejor precio

Entre los títulos de software que se podrán adquirir con importantes descuentos entre el 17 de diciembre y el 6 de enero, los usuarios podrán encontrar grandes éxitos como Marvel’s Spider-Man, que estará disponible a un precio estimado de 39,99 €; God of War™, que se podrá comprar por tan solo 29,99 €; PlayStation®Hits, que ofrecerá la posibilidad de llevarse dos títulos de esta gama de los mejores éxitos de PS4™ por un precio estimado de 30 €; el icónico juego de carreras Gran Turismo® Sport, disponible a un precio estimado de 19,99 €; o DETROIT: Become Human, que se podrá adquirir también por 19,99 €.

Lista completa de títulos con el precio rebajado durante la campaña de Navidad:

Marvel’s Spider-Man 39,99 €

God of War™ 29,99 €

Gran Turismo® Sport 19,99 €

DETROIT: Become Human 19,99 €

Shadow of the Colossus 19,99 €

Horizon™ Zero Dawn: Complete Edition 29,99 €

Uncharted™: The Lost Legacy 19,99 €

Matterfall 19,99 €

Everybody´s Golf 19,99 €

Knack™ 2 19,99 €

WipeOut™ Omega Collection 19,99 €

Horizon™ Zero Dawn 19,99 €

The Order™: 1881 19,99 €

Quantic Dream Collection 19,99 €

Bloodborne™ GOTY 29,99 €

No Man’s Sky 29,99 €

The Last Guardian™ 19,99 €

God of War® III Remastered 19,99 €

Gravity Rush™ 2 19,99 €

NiOh 19,99 €

NiOh: Complete Edition 19,99 €

Helldivers 19,99 €

Journeys CE 19,99 €

¡Has Sido Tú! (PlayLink™) 9,99 €

Saber es Poder (PlayLink™) 9,99 €

Intenciones Ocultas (PlayLink™) 9,99 €

SingStar® Celebration (PlayLink™) 9,99 €

Uncharted™ 4 (PS Hits) 2 por 30 €

Killzone™ Shadow Fall (PS Hits) 2 por 30 €

InFamous™: Second Son (PS Hits) 2 por 30 €

The Last Of Us™ Remastered (PS Hits) 2 por 30 €

DRIVECLUB™ (PS Hits) 2 por 30 €

Bloodborne™ (PS Hits) 2 por 30 €

Until Dawn™ (PS Hits) 2 por 30 €

Uncharted™: The Nathan Drake Collection (PS Hits) 2 por 30 €

Ratchet and Clank™ (PS Hits) 2 por 30 €

Para más información, visita el Blog oficial de PlayStation®.