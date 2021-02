GeForce NOW celebra su primer aniversario con más de 30 nuevos juegos

GeForce NOW, el servicio de videojuegos en la nube de NVIDIA, cumple un año desde su lanzamiento oficial. Para celebrarlo, la plataforma incorporará más de 30 juegos a lo largo del mes de febrero, y ha anunciado que a partir de ahora será compatible con el navegador Chrome. Los usuarios de PC y Mac que deseen probarlo, incluyendo los poseedores de equipos con el nuevo chip Apple M1 —aún a través de Rosetta, pero ya soportado de forma oficial —, podrán jugar al instante a través de play.geforcenow.com.

Después de un año de funcionamiento, GeForce NOW ha capturado más de 130 millones de jugadas destacadas a través de NVIDIA Highlights. Todos esos momentos han sido extraídos de los más de 175 millones de horas de videojuegos desde la nube que los usuarios han disfrutado en la plataforma, entre los que se incluyen 3 millones de horas de streaming con RTX de Cyberpunk 2077, lanzado en Diciembre.

A lo largo del último año, más de 800 juegos han llegado a GeForce NOW —entre los que se pueden encontrar 80 de los títulos gratuitos más jugados del mundo —, de la mano de más de 300 editores. Juegos como Cyberpunk 2077, Control y The Medium están disponibles con trazado de rayos en tiempo real, ofreciendo la mayor calidad gráfica en casi cualquier dispositivo.

Para celebrar su primer aniversario, GeForce NOW realizará una serie de sorteos, así como repartirá recompensas entre sus usuarios a lo largo de este mes. Los miembros Founders recibirán una oferta única en su bandeja de entrada, mientras que a todos los miembros les espera también algo especial, aún por desvelar.

Con el Jueves GFN de esta semana, GeForce NOW recibe 13 nuevos títulos, que formarán parte de los más de 30 videojuegos que llegarán a lo largo de febrero a la biblioteca, entre los que destacan: Aplex Legends Season 8, Valheim, Werewolf: The Apocalypse — Earthblood, y la demo de Outriders, de Square Enix.

A continuación, se detalla la lista de juegos que llegarán a GeForce NOW esta semana:

Apex Legends Season 8 (Origin and Steam) Blue Fire (Steam) Code2040 (Steam) Curious Expedition 2 (Steam) Magicka 2 (Steam) Might & Magic Heroes V: Tribes of East (Steam) Mini Ninjas (Steam) Order of Battle: World War II (Steam) Path of Wuxia (Versión en inglés de Steam) Secret World Legends (Steam) Valheim (Steam) Warhammer 40,000 Gladius Relics of War (Epic Games Store) Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Epic Games Store)

Los usuarios interesados, pueden crear una cuenta gratuita de GeForce NOW para disfrutar de sus juegos desde la nube. Aquellos que deseen tener acceso prioritario a los servidores, sesiones de juego extendidas y ray tracing en los juegos compatibles, pueden acceder a la membresía Founders.

GeForce NOW está disponible para casi cualquier PC, Mac, Chromebook, iPhone o iPad, y dispositivos Android, incluyendo la NVIDIA SHIELD TV.

