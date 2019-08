Apple lanzará en dos meses su plataforma de streaming Apple TV+. El gigante tecnológico de la manzana mordida, Apple lanzará TV+, su servicio de contenidos en ‘streaming’, en un plazo de «dos meses» para adelantarse a la llegada a mediados de noviembre de la plataforma de series y películas online de Disney, después de que el fabricante del iPhone haya comprometido más de 6.000 millones de dólares (5.410 millones de euros) en la producción de contenido original para hacerse un hueco en un sector donde deberá competir entre otros con servicios como Netflix y HBO.

Presentamos Apple TV+, un nuevo servicio de streaming donde las mentes más brillantes del cine y la televisión cuentan historias como solo ellos saben. Disfruta de películas y series originales de todos los géneros. En exclusiva. En la app Apple TV.

Apple aterriza en el mercado de las plataformas de contenidos de streaming decidida a acabar con la hegemonía de Netflix y Amazon Prime Video. Para ello la compañía de la manzana ha creado Apple TV Plus, su propia plataforma de contendidos en la que ofrecerá: series, cine, programas y lo que resulta aún más interesante, mucha producción propia.

Apple TV+ estará disponible en otoño y podrá verse a través de Internet o con la app de Apple TV desde cualquier dispositivo iOS y Smarts TV.

«El nuevo servicio TV+ entrará en funcionamiento en los dos próximos meses», según indicaron al diario ‘Financial Times’ dos personas conocedoras de los planes de Apple, señalando que la multinacional estadounidense buscaría así adelantarse al lanzamiento de Disney Plus, que The Walt Disney Company prepara para el próximo 12 de noviembre con Hulu.

Durante su presentación, personajes tan conocidos como Steven Spielberg, Oprah Winfrey o Jennifer Aniston tomaron la palabra para explicar sus proyectos dentro de la plataforma.

¿Cuál es el precio de Apple TV+?

A pesar de que Apple aún no ha confirmado el calendario para el debut de su plataforma de ‘streaming’ ni ha establecido un precio para el servicio, la agencia Bloomberg informa de que la compañía se plantea fijar una tarifa de 9,99 dólares al mes para TV+, en línea con lo cobrado por Apple Music o Apple News+, y ligeramente por encima de los 8,99 dólares mensuales de Netflix y Amazon Prime, así como de los 6,99 dólares que cobrará Disney+. Se espera que en España sea de 7,99€.

¿Cuándo llegará Apple TV+ a España?

El servicio de Apple TV Plus prevé llegar a más de 100 países, pero el lanzamiento se hará de forma progresiva. En otoño de 2019 estará disponible para dispositivos iOS.

El lanzamiento de TV+ coincide con los esfuerzos del consejero delegado de la compañía, Tim Cook, por impulsar los ingresos de la multinacional a través de medios digitales y los servicios en la nube para reducir su dependencia del iPhone. Ya que últimamente las ventas de iPhone e iPad están bajado por la competencia con Android.

Van a tener muchos actores famosos Por Ejemplo en «On the Rocks» protagonizada por Bill Murray, «Are You Sleeping?» un thriller policíaco que cuenta con Aaron Paul o «Tops of the Morning» de Jennier Aniston. Pero aunque la compañía no haya dado detalles sobre sus producciones, sí que ha adelantado los nombres de algunos de los rostros que trabajan en ellas:

Aaron Paul (Breaking Bad)

Jennifer Garner (Alias)

Ewan McGregor (Fargo)

Chris Evans (Capitán América)

Kristen Bell (The Good Place)

Bill Murray (Lost in Traslation)

Jennifer Aniston (Friends)

Reese Witherspoon (Big Little Lies)

Jason Momoa (Aquaman)

Lizzy Caplan (Masters of Sex)

Steve Carel (The Office)

Brooklynn Prince (The Florida Project) Y directores de renombre como Steven Spielberg, J.J. Abrams, Sofia Coppola o M. Night Shyamalan. Tampoco se olvida de los niños con su apartado Kids.

Apple registró un beneficio neto de 10.044 millones de dólares (9.055 millones de euros) entre los meses de abril y junio, que corresponden al tercer trimestre de su año fiscal, lo que representa una caída del 12,8% respecto de su resultado en el mismo periodo del ejercicio precedente, después de que las ventas del iPhone disminuyeran un 11,8% interanual y sus ingresos procedentes de China bajaran un 4%.

La cifra de negocio de Apple entre abril y junio alcanzó los 53.809 millones de dólares (48.509 millones de euros), un 1% más que un año antes, con un crecimiento del 2% de las ventas en América, hasta 25.056 millones de dólares (17.478 millones de euros), mientras que los ingresos de la multinacional disminuyeron un 1,7% en Europa, hasta 11.925 millones de dólares (10.690 millones de euros) y un 4% en China, hasta 9.157 millones de dólares (8.208 millones de euros).

De este modo, en los nueve primeros meses de su año fiscal Apple contabilizó un beneficio neto de 41.570 millones de dólares (37.479 millones de euros), un 8,4% menos que en el mismo periodo del ejercicio precedente, mientras que sus ventas cayeron un 3,2%, hasta 196.134 millones de dólares (176.823 millones de euros).