WhatsApp permitirá borrar los mensajes enviados. El usuario debe pinchar en el mensaje enviado que desee eliminar y seleccionar la opción Anular o Unsend en ingles.

Nunca has tenido la necesidad de borrar un mensaje mal mandado de Whasapp. Hasta hoy no tenía solución, ya que los mensajes enviados por WhatsApp no se podían borrar del teléfono del receptor, a diferencia de otras apps de mensajería como Telegram. En breve llegara una actualización con esta funcionalidad muy demandada por los usuarios.

Los desarrolladores han anunciado que dentro de muy poco, con la próxima actualización, por fin se podrán borrar mensajes, pero con ciertos límites: hasta 5 minutos después de enviarlos y al receptor le aparecerá un aviso que dirá “Este mensaje fue anulado”, con lo que siempre te podrá preguntar.

Vas a tener un máximo de 5minutos para arrepentirse y deshacer este envío. Y es aquí donde WhatsApp va a volver a generar una controversia, similar a la de los puntos azules, puesto que en realidad, no se trata de un borrado sin rastro. Se podrían haber ahorrado el mensaje “Este mensaje fue anulado”

¿Cómo borrar los mensajes enviados por WhatsApp?

Es fácil. Para eliminar mensajes enviados en WhatsApp tan solo deberás seguir los siguientes pasos, fáciles e intuitivos.

1. Abre la aplicación WhatsApp

2. Abre la conversación en la que esté el mensaje que quieras eliminar

3. Selecciona el mensaje

4. WhatsApp explica que en los dispositivos Android bastará con pulsar unos segundos sobre el mensaje en cuestión y después sobre el botón Menú y luego Anular. iPhone deberán seguir pasos muy parecidos. Pulsar unos segundos sobre el mensaje enviado y dándole a Anular.

Pero esto a su vez implica otro requisito: para que esto tenga efecto del todo, ambos usuarios deben tener instalada la misma versión de la app. Es decir si tiene un versión antigua seguirá viendo el mensaje.

Con esto WhatsApp suma una característica que sus usuarios pedían desde hacía mucho tiempo y les acerca a funcionalidades de aplicaciones similares como Telegram.

WhatsApp todavía no ha hecho oficial el anuncio de esta nueva función que se ha filtrado en su página de soporte.

En cuestión de días estará disponibleentre los usuarios de la aplicación en Android e iPhone.