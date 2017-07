WhatsApp no gana dinero para Facebook

WhatsApp no gana dinero para Facebook, pero eso puede cambiar pronto y no veremos anuncios de momento en la app. WhatsApp, la aplicación de mensajería que Facebook compró por 19.000 millones de dólares a principios de 2014, no gana dinero.

WhatsApp tiene 1200 millones de usuarios en todo el mundo, y es increíblemente popular en los mercados emergentes fuera de los Estados Unidos. Whatsapp es usado en más de 180 países, pero le falta ganar dinero.

Eso está a punto de cambiar – al parecer pronto – como WhatsApp está contratando personas para una serie de papeles clave de monetización. Whatsapp esta buscando trabajadores ¿Quieres trabajar para Whatsapp en California? Os dejamos sus puestos de trabajo.

Busca un gerente de producto para “liderar el desarrollo de productos en nuestros esfuerzos de monetización”.

WhatsApp, que cuenta con más de 200 empleados, ha publicado recientemente tres ofertas nuevas de trabajo relacionadas con productos empresariales que actualmente no ofrece. Existe el rol de gerente de producto mencionado anteriormente; Un cargo de gerente de marketing de productos , un rol enfocado en vender y comercializar ese producto a clientes reales, incluyendo ayudar a los “planes de ir al mercado”; Y una posición de comunicaciones comerciales , alguien que puede ayudar a explicar el negocio de WhatsApp a la prensa.

WhatsApp está enfocada en crear algo para emergentes Mercados, como Brasil o la India, donde la aplicación es muy popular. De hecho, los tres puestos de trabajo mencionan un deseo de experiencia en mercados internacionales o emergentes.

WhatsApp no ​​dice mucho públicamente, punto, y ha dicho aún menos sobre sus planes de negocio, aparte de decir, repetidamente, que no le gustan los anuncios dentro de la aplicación que sería la otra forma de monetizarla.

Pero a principios de este año, WhatsApp contrató a su primer COO, un ejecutivo de negocios de la empresa matriz Facebook, y comenzó a probar un producto que permitiría a las empresas comunicarse con los clientes a través de la aplicación de mensajería.

Otra rumores han descrito el plan de WhatsApp como algo similar al recientemente anunciado Business Chat de Applee , que permite a los clientes comunicarse con las empresas para “obtener respuestas a preguntas, resolver problemas y completar transacciones.”

La otra aplicación de mensajería de Facebook, Messenger, intenta hacer algo similar para mejorar sus cuentas. Está intentando conectar negocios con sus clientes, aunque es más popular en los Estados Unidos.

Así es como el CEO de WhatsApp, Jan Koum, lo ha descrito en el pasado:”Eso podría significar comunicarse con su banco sobre si una transacción reciente fue fraudulenta, o con una aerolínea acerca de un vuelo retrasado. Todos recibimos estos mensajes en otras partes de hoy, a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, por lo que queremos probar nuevas herramientas para hacer esto más fácil de hacer en WhatsApp, al tiempo que le brindamos una experiencia sin anuncios de terceros y spam “.

No se sabe cuánto está cerca de WhatsApp para desvelar un producto comercial como éste, pero si busca profesionales debe tener algo en mente.

WhatsApp tiene 1200 millones de usuarios en todo el mundo, y es increíblemente popular en los mercados emergentes fuera de los Estados Unidos. Whatsapp es usado en más de 180 países para mantenerte en contacto con tus amigos y familiares. Pero le faltan las empresas que son las que pueden dejar dinero.

Muchas empresas en países como India y Brasil ya utilizan WhatsApp para enviar mensajes a los clientes. WhatsApp simplemente no ofrece herramientas personalizadas o cuadros de mando para ayudar con eso.

Facebook ha dicho que el crecimiento de su principal fuente de ingresos, News Feed dentro de Facebook, va a disminuir, y la compañía está buscando otras opciones de negocios dentro de sus otras empresas.