Way of Redemption gratuito en PS Plus hasta el 6 de junio

Way of Redemption gratuito en PS Plus hasta el 6 de junio. Way of Redemption, el videojuego elegido como ‘Mejor Juego’ de los Premios PlayStation 2015, se estrenó el pasado 2 de mayo en exclusiva en PlayStation 4, y como parte de una oferta especial disponible únicamente para los usuarios de PlayStation Plus de España y Portugal, el juego puede descargarse de forma gratuita hasta el próximo 6 de junio.

Se trata de un título que combina el juego de deportes con el de acción en un nuevo y vertiginoso género: Multiplayer Online Sport Arena. Hasta 4 jugadores podrán enfrentarse en un sinfín de partidas llenas de frenesí, acción trepidante y competitividad, con el objetivo de destruir el portal enemigo con potentes lanzamientos de balón para lograr así la redención de los dioses. El juego tiene también un modo offline con el que disfrutar de partidas de hasta cuatro jugadores en una misma consola.

Way of Redemption puede adquirirse ya en formato digital a través de PlayStation Store a un precio de 19,99€ con un PEGI 7.

Es una combinación perfecta de arcade y deportes, con una pizca de MOBA. Clasificado como un MOSA (multijugador en línea Sport Arena), que le otorga un gran número de horas de acción, vértigo y la competitividad de juego tras juego.

Si tu pasión son los juegos de competición y quieres poner a prueba tus habilidades o, simplemente, disfrutar de un nuevo deporte, ha llegado tu momento: Way of Redemption está hecho para ti.

– Juega partidas 1 vs 1 o 2 vs 2 en local y en línea.

– Encuentra tu estilo de juego en cada ronda con los distintos héroes y sus talentos.

– Prueba todas las arenas con nuevas mecánicas.

– Demuestra que no tienes rival en las ligas.

– Personaliza el aspecto de tu héroe con más de 8000 combinaciones.

– Desbloquea contenido con un sistema de progresión de héroe y usuario.

– ¡Disfruta de todas las actualizaciones gratuitas!

