Frikinow tu tienda de regalos frikis. Siéntete orgulloso de ser friki. No te escondas y saca tu lado divertido. Tu geek interior te llama y es el momento de sacarlo de paseo.

Desde Frikipandi.com siempre fomentamos el contenido y el arte friki. La gente mayor sigue considerando la afición por los videojuegos, las series de ficción o la animación manga como algo friki, con connotaciones negativas. Pero ahora las nuevas generaciones lo muestran con orgullo, algo que siempre apoyamos en nuestro portal friki sobre la tecnología.

Hoy os descubrimos Frikinow una tienda online de regalos frikis para geeks y originales basados en tus series, videojuegos, películas, animes o mangas para sacar tu lado friki a la calle y enseñarlo con orgullo.

Tiene una serie de categorías donde encontrar dentro se su catalogo, lo que necesitas. En la tienda online puedes encontrar cosas muy chulas para los frikis como nosotros. Quieres un puffs, mantas, cojines, corbatas, bolsas o tazas. No te cuesta nada entra y ver la calidad de sus diseños.

Además, te lo ponen fácil, ya que puedes filtrar por tus aficiones, películas, series, juegos o anime para ahorrar tiempo a la hora de encontrar ese regalo especial.

Tazas originales con temáticas variadas

Uno de los regalos más comunes son las jarras para desayuno. Sus modelos de tazas originales y divertidas de cerámica. Con temáticas como videojuegos, series y películas, son algunas de las que podemos comprar. Si no encuentra lo que quieres, puedes solicitar un diseño personalizado. Nada como comenzar desayunando con una taza de Star Wars Starswars buck. No me dirás que no te gusta es película de culto.

Cojines originales con temáticas fikis

La verdad es que para los que estés buscando un toque original y geek para su hogar, los cojines originales online de esta tienda harán las delicias de nuestros hijos. A quien no le gusta un cojín en su habitación del mítico juego Space Invaders.

Corbatas originales

Podríamos encontrar en los buscadores como Google miles de corbatas originales online pero no tan frikis como en esta tienda. Las corbatas originales están de moda. Llamarás la atención en tu trabajo. Te gusta la serie de Juego de Tronos, pues atrévete a ponerte la corbata Targaryen Dragons.

Camisetas frikis la sección estrella

Te gusta el mundillo de los videojuegos y el ocio digital y quieres regalarlo a un amigo. Uno de los regalos frikis estrella son las camisetas frikis que van a sacar. Ya tengo ganas de ver con lo que nos sorprenden.

Lo que más me gusta de FrikiNow, es que los diseños son exclusivos, solo los encontrarás en su tienda online. Ahora ya sabes como encontrar en un único sito esos regalos Frikis, para ocasiones especiales.

¿Qué comprarías de todo el catálogo de FrikiNow para tí? No dudes en comentar.