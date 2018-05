El nuevo Nokia 8 Sirocco llega a España. La calidad artesanal y el increíble rendimiento de Nokia 8 Sirocco están ya disponibles en exclusiva en El Corte Inglés.

Madrid. HMD Global, The Home of Nokia Phones, anuncia hoy la llegada de Nokia 8 Sirocco en exclusiva y con unidades limitadas en El Corte Inglés , disponible a un precio medio de 799 €

Diseñado siguiendo los más altos estándares de calidad de la marca Nokia, Nokia 8 Sirocco ofrece un diseño Premium, elegante y compacto, fruto de la perfecta combinación entre un preciso trabajo artesanal de fabricación y la tecnología más innovadora. Nokia 8 Sirocco ofrece poderosas herramientas para contar historias: ópticas ZEISS, modo pro cámara, grabación en 4K, sonido OZO audio. Unas funcionalidades de entretenimiento y rendimiento perfectamente integradas el dispositivo más elegante y poderoso hasta la fecha.

Diseño elegante

Para conseguir la fusión perfecta entre poder y belleza, el cristal curvo de alta calidad cubre el 95% de la superficie del nuevo Nokia 8 Sirocco, y se encuentra perfectamente integrado con su marco de acero inoxidable de una única pieza que le provee de gran resistencia. Su estilo compacto con un perfil ultra fino, de solo 2 mm de grosor en los bordes, combinado con una pantalla pOLED 2K de 5,5 pulgadas con biseles más pequeños y unas delicadas curvas, le otorgan un aspecto fino y elegante.

Su marco de acero inoxidable es 2,5 veces más robusto que el aluminio, a lo que se añade el 3D Corning® Gorilla® Glass 5. Con un peso idóneo y perfectamente equilibrado, su doble marco de acero pulido ofrece una seguridad y agarre perfectos.

Una narración poderosa

Captura cada detalle de la historia gracias a los sensores posteriores duales del nuevo Nokia 8 Sirocco con óptica ZEISS, que combinan una cámara principal gran angular y ultra sensible, para un rendimiento perfecto en condiciones de poca luz, y un sensor secundario de 13MP con zoom óptico 2x. Gracias al modo Pro Camera, puedes elegir tener un control manual completo sobre cada imagen que tomes, incluido el balance de blancos, el enfoque, ISO, la velocidad de obturación y la corrección de la exposición, ofreciéndote la posibilidad de capturar fotos como un profesional.

Su tecnología Dual-Sight, combina a la perfección las cámaras ZEISS frontal y trasera ofreciendo una pantalla dividida, una nueva vista Picture-in-Picture y una integración total con Google Photos para conseguir el mejor #Bothie, incluso con indicaciones verbales al Asistente de Google : ‘hacer una foto / video con ambas cámaras’.

Las características de grabación de audio de Nokia 8 Sirocco permiten capturar un sonido nítido y sin distorsiones, incluso en los lugares más ruidosos. Con el audio espacial Nokia, sus tres micrófonos de alto rendimiento lo capturan todo, desde el susurro más silencioso hasta el concierto de rock más potente[i].

Nokia 8 Sirocco está optimizado y preparado para ofrecer un gran rendimiento con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento y la plataforma Qualcomm ™ Snapdragon® 835 Mobile. También es el primer smartphone Android que admite carga inalámbrica Qi.

Luis Peixe, HMD Global, dice:

“Todo el mundo conoce la pasión que ponemos en todos nuestros diseños. El mejor diseño debe ofrecer también una interacción intuitiva y sin esfuerzo, funcionar sin errores, verse y sentirse como parte de una experiencia perfecta. Nokia 8 Sirocco materializa la elegancia artesanal, combinando un acabado de vidrio curvado superior con un sorprendente rendimiento. El nombre Sirocco es sinónimo de teléfonos Nokia premium del pasado, percibiéndose como la combinación perfecta para este clásico del diseño. Estamos encantados de ofrecer este teléfono en exclusiva y con unidades limitadas a través de El Corte Inglés.

Experiencia pura, segura y siempre actualizada con el compromiso de Android

El nuevo smartphone Nokia 8 Sirocco se une a la familia de Android One, capaz de ofrecer una experiencia de software de alta calidad diseñada por Google. Se mantendrá siempre al día con las últimas innovaciones de Google y las actualizaciones de seguridad habituales, y al ejecutar Android puro, el nuevo Nokia 8 Sirocco no presenta cambios innecesarios en la interfaz de usuario o procesos ocultos que podrían consumir la batería o ralentizarlo, para que así el usuario pueda disfrutar su nuevo teléfono más tiempo. Al igual que con todos los smartphones Nokia que se encuentran dentro del programa Android One, Nokia 8 Sirocco contará con un número limitado de aplicaciones preinstaladas para ofrecer más espacio de almacenamiento.

Asimismo, la incorporación de Android Oreo™ listo para su uso inmediato te permitirá disfrutar de las últimas prestaciones, como la función Picture-in-Picture para multitarea, las Android Instant Apps para localizar y utilizar aplicaciones con un impacto mínimo, 60 nuevos y fantásticos emojis y funciones para maximizar la duración de la batería, como la limitación del uso de aplicaciones en segundo plano.

En un elegante color negro, Nokia 8 Sirocco está ya disponible en El Corte Inglés a un precio de 799 €