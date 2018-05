OnePlus 6 características y especificaciones. El OnePlus 6 es la nueva apuesta de la empresa china para rivalizar a celulares como el Samsung Galaxy S9, el Galaxy S9 Plus, el LG G7 ThinQ y el iPhone X a un precio más bajo.

Este es el octavo celular de la empresa, el séptimo insignia de OnePlus y su smartphone más caro hasta la fecha. Lo primero que notarás del OnePlus 6 es su ceja o notch, muy parecida a la que tiene el LG G7 ThinQ, el Huawei P20 Pro y iPhone X.

OnePlus ha presentado hoy su nuevo buque insignia, OnePlus 6, que llega con unas especificaciones potentes a un precio mucho más reducido que los móviles estrella de los grandes competidores por lo que puede ser un buena elección de compra.

El OnePlus 6 llega con un cuerpo de cristal protegido por Gorilla Glass 5, lo cual supone un cambio importante respecto a modelos anteriores en cuanto a aspecto y además le permite ofrecer carga inalámbrica y conector jack de audio. OnePlus también ha añadido resistencia al agua aunque no es IP 68.

La pantalla del OnePlus 6 es OLED, que cuenta con una diagonal de 6.3″, ratio 19:9 y resolución Full HD+ (2280×1080), que debería ser más que suficiente aunque no es una resolución de las elevadas contra sus competidores.Tinee notch, la muesca que ha incorporado OnePlus en la zona superior de la pantalla, pero por suerte será posible ocultarla mediante software oscureciendo los laterales perdiendo algo de pantalla.

En cuanto al hardware, el OnePlus 6 llega con el potente procesador Qualcomm Snapdragon 845 y tres variantes en cuanto a memoria RAM / almacenamiento interno:

6GB LPDDR4 / 64GB UFS 2.1.

6GB LPDDR4 / 128GB UFS 2.1.

8GB LPDDR4 / 256GB UFS 2.1

La parte trasera de OnePlus 6 es de cristal, en vez de metal como el OnePlus 5T, 5, 3 y 3T. El OnePlus 6 de color negro brillante (Mirror Black) es el que muestra más este vidrio, ya que refleja con mayo facilidad la luz y atrae más las huellas. El OnePlus 6 de color negro (Midnight Black) lo hace mucho menos y el de color blanco (Silk White) aun menos.

A pesar de este cambio, el borde del celular sigue siendo de metal, lo que es bueno porque ofrece durabilidad y algo de protección en caídas.

El OnePlus 6 parece cómodo y sólido. Cuenta con el puerto USB-C con la misma carga rápida de sus predecesores y altavoz en la parte inferior.

OnePlus ha mejorado en el apartado fotográfico y el nuevo smartphone cuenta con una cámara trasera dual con sensores de 20 MP (Sony IMX 376K, 1 µm) + 16 MP (Sony IMX 519, 1.22 µm) con lentes f/1.7 con estabilización óptica (OIS) y electrónica (EIS). La cámara frontal es de 16MP (Sony IMX 371, 1 µm) con apertura f/2.0. A pesar de mantener su combinación de cámaras de 16 megapixeles y de 20 megapixeles, el OnePlus 6 integra estabilización de imagen óptica y un sensor 19 por ciento más grande en la principal

OnePlus también ha añadido resistencia al agua, algo que muchos usuarios valoran en verano y mantiene el conector de 3.5mm para auriculares.

El OnePlus 6 estará disponible el 22 de mayo en color negro (Midnight Black) y negro brillante (Mirror Black) en OnePlus.com en Estados Unidos, España y otros países. El OnePlus en blanco (Silk White) estará disponible el 5 de junio.

Por primera vez, OnePlus se ha asociado con Amazon en España para también permitir que los interesados puedan comprar el OnePlus 6 a través de esa tienda en línea

OnePlus 6 características y especificaciones

Pantalla: 6.28 pulgadas (AMOLED con soporte sRGB y DCI-P3)

Relación de aspecto: 19:9

Resolución: 2,280×1,080 pixeles

Potrección de Vidrio: Gorilla Glass 5 (frente y parte trasera)

Procesador: Snapdragon 845 de ocho núcleos (cuatro de 2.8GHz y cuatro de 1.7GHz)

GPU: Adreno 630

RAM: 6GB o 8GB

Almacenamiento: 64GB, 128GB o 256GB

Ranura para tarjeta microSD: No

Doble ranura SIM: Sí, las dos compatibles con LTE

Batería: 3,300mAh

Carga rápida: Dash Charge 1.0

Cámaras traseras: Doble, una de 16 megapixeles con estabilización de imagen óptica y otra de 20 megapixeles (las dos tienen apertura f/1.7)

Grabación de video: 4K a 60fps, HD a 480fps, Full HD a 240fps

Cámara frontal: 20 megapixeles (apertura f/2.0)

Modo retrato (fotos con fondo borroso): Sí, con las cámaras traseras y la frontal

Conector de audífonos (3.5mm): Sí

Sistema operativo: Android Oreo (compatible con Android P beta)

Wi-Fi: 2×2 MIMO, 802.11ac (2.4GHz y 5GHz)

Bluetooth: 5.0 (compatibilidad aptX y aptX HD

Tamaño: 155.7×75.4×7.75mm

Peso: 177 gramos.

Estos son los precios del OnePlus 6, que saldrá a la venta en tres colores a partir del 22 de mayo (excepto la edición limitada en Silk White, el 5 de junio) en OnePlus.com y Amazon.es.

Precios de One Plus 6

OnePlus 6 con 6 GB / 64 GB: 519 euros

OnePlus 6 con 8 GB / 128 GB: 569 euros

OnePlus 6 con 8 GB / 256 GB: 619 euros

En resumen un gran smartphone a buen precio. Pero el OnePlus 6, como muchos antes que él, no escapa a las tendencias. No lo hace con su pantalla sin marcos de 6,28 pulgadas de diagonal, y tampoco con esa muesca (notch) de la parte superior que según Carl Pei “deberíamos aprender a amar”. No sé si podre amarlo, pero lo cierto es que poco diferencia al OnePlus 6 de otros diseños. Hce tiempo que los fabricantes solo evolucionan sus productos, adaptándolos a la tendencia del mercado