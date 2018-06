Todas las novedades de PlayStation en el E3 2018. La conferencia internacional de prensa de Sony Interactive Entertainment Inc. (SIE) en la feria de entretenimiento digital E3 2018 ha concluido esta madrugada en Los Ángeles con la presencia de numerosos juegos, algunos de ellos mostrados en primicia, que ponen de manifiesto que para PlayStation® el jugador es lo primero. Entre los títulos para PlayStation®4, destacaron los espectaculares nuevos tráilers y gameplays deThe Last of Us™Part II (Naughty Dog) y Death Stranding (Kojima Productions), dos de los títulos más esperados por los fans.

Entre las principales novedades mostradas por la compañía, destacaron The Last of Us™Part II, Death Stranding, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man, Resident Evil™2 Remake o Déraciné.

Entre los títulos para PlayStation®4, destacaron los espectaculares nuevos tráilers y gameplays de The Last of Us™Part II (Naughty Dog) y Death Stranding (Kojima Productions), dos de los títulos más esperados por los fans. El título protagonizado por una Ellie más adulta, que aspira a convertirse en uno de los juegos más icónicos de la historia de la compañía, contó con una emocionante puesta en escena a cargo de Gustavo Santaolalla interpretando parte de su emotiva banda sonora. Por su parte, el esperadísimo regreso de Hideo Kojima mostró un extenso gameplay en el que se pudieron descubrir, entre otras novedades, dos nuevos personajes femeninos. Los usuarios también pudieron echar un nuevo vistazo al épico mundo abierto de Ghost of Tsushima (Sucker Punch), título de acción samurái destinado a inspirar a toda una generación de jugadores con combates que prometen grandes dosis de adrenalina.

Una de las grandes sorpresas de la noche llegó con el anuncio del remake de Resident Evil™2 (Capcom), que llegará al mercado el próximo 25 de enero de 2019 ofreciendo mucho más que el juego original protagonizado por Leon y Claire.

Cada detalle de Raccoon City ha sido reconstruido desde cero con gráficos fotorrealistas que hacen que el juego de terror zombie luzca mejor que nunca. La compañía también anunció una nueva entrega del título de Team Nija, Ni-Oh 2, con un vibrante teaser.

Por su parte, Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games), mostró un extenso nuevo gameplay en el que se pudieron ver a algunos de los nuevos super-villanos a los que se tendrá que enfrentar Peter Parker, como Rhino, Scorpion, Vulture o Electro. El título llegará al mercado el próximo 7 de septiembre.

Novedades third party y juegos para PS VR.

Entre las novedades third party, PlayStation® anunció la llegada a PS4™ de Kingdom Hearts III (Square Enix) el próximo 29 de enero de 2019, con la incorporación de los míticos personajes de Piratas del Caribe a la historia del juego; y Control, una aventura de acción sobrenatural desarrollada por Remedy y 505Games, que verá la luz en 2019.

El dispositivo PS VR recibirá también grandes juegos, como Trover Saves the Universe o Déraciné, título de From Software y Japan Studio dirigido por Miyazaki (que llegará en exclusiva al dispositivo de realidad virtual este año), y que propone una historia llena de saltos temporales.

Aquí puedes ver los tráilers de los juegos anunciados durante el evento:

Para más información, consulta el Blog oficial de PlayStation®.