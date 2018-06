SUPER SMASH BROS. ULTIMATE ENCABEZA LA COLECCIÓN DE LANZAMIENTOS PREVISTOS PARA NINTENDO EN 2018.

Super Smash Bros y más juegos de Nintendo en la E3 2018.

La compañía anuncia el lanzamiento, hoy mismo, deFortnite para Nintendo Switch y revela detalles de juegos muy esperados, como Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Pokémon: Let’s Go, Eevee!

Los Ángeles, 12 de junio de 2018.– Nintendo ha comenzado a lo grande su participación en el evento E3 2018. Nintendo ha hecho públicas las primeras imágenes de Super Smash Bros. Ultimate y otros detalles sobre la nueva entrega de una serie que ha vendido más de 40 millones de unidades en todo el mundo.Este nuevo título para Nintendo Switch, Super Smash Bros. Ultimate, permite a ocho jugadores enfrentarse en combates cargados de acción en los que el objetivo es catapultar a populares personajes de los videojuegos fuera de la pantalla. Mundos legendarios de los videojuegos y populares luchadores confluyen en una lucha sin cuartel en el E3 2018 hasta el 14 de junio en el Los Angeles Convention Center. Nintendo ha anunciado sus novedades durante la videopresentación Nintendo Direct: E3 2018. Esta presentación está disponible en http://e3.nintendo-europe.com/ .

Super Smash Bros. Ultimate incluirá todos y cada uno de los jugadores que han estado presentes en las casi dos décadas de historia de la serie. Se convierte así en uno de los mayores eventos crossover de la historia de Nintendo. Los jugadores podrán disfrutar con el regreso de populares personajes como Ice Climbers o el Entrenador Pokémon, además de nuevos luchadores como Ridley de la serie Metroid o los inklings de la serie Splatoon. El juego es compatible con diversas opciones de control, incluidos los mandos de Nintendo GameCube (originales o de nuevo diseño), los mandos Joy-Con o el mando Pro de Nintendo Switch. Gracias a Nintendo Switch, los jugadores podrán luchar cuando y donde quieran en modo portátil o sobremesa con el juego online.

Super Smash Bros. Ultimate combina multitud de escenarios y nuevos objetos con una mecánica de juego que hace que jugadores de todo nivel puedan unirse. Todas las figuras amiibo de la serie Super Smash Bros. son compatibles con el juego, y cualquier figura amiibo de los luchadores en otra serie será también compatible. El lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate está previsto para el 7 de diciembre, en exclusiva para Nintendo Switch. Está siendo desarrollado por Nintendo, Sora, Ltd., y BANDAI NAMCO Studios, y cuenta con Masahiro Sakurai como director.

Nintendo ha anunciado también que Fortnite, el fenómeno Battle Royale de Epic Games, estará disponible hoy mismo a partir de las 23:00 (hora peninsular) para Nintendo Switch. Los jugadores podrán descargárselo gratuitamente de Nintendo eShop y ponerse a prueba en increíbles combates por la supervivencia. Fortnite es una inyección de acción para Nintendo Switch: los jugadores podrán construir y luchar juntos cuando y donde quieran. Forma equipo online con amigos presencialmente o en cualquier lugar del mundo. Las actualizaciones semanales y los nuevos modos de juego mantendrán la acción fresca e interesante para jugadores veteranos de Fortnite y primerizos por igual.

Desde su stand del E3 en el Los Angeles Convention Center, Nintendo ofrecerá esta semana la oportunidad de jugar por primera vez a Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Pokémon: Let’s Go, Eevee!, dos nuevos títulos Pokémon que llegarán a Nintendo Switch el 16 de noviembre. Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Pokémon: Let’s Go, Eevee! constituyen una nueva manera de jugar Pokémon que permite a los jugadores aventurarse en la región de Kanto con su Pokémon y vivir emocionantes encuentros con otros Pokémon y Entrenadores, además de compartir la aventura cooperativa con un amigo donde, cuando y como quieran en una sola consola Nintendo Switch. Los jugadores podrán incluso transferir Pokémon de la región de Kanto al juego desde la aplicación Pokémon GO. Estos juegos son un buen punto de entrada a la serie Pokémon para quienes no hayan tenido oportunidad de jugar a Pokémon anteriormente, a la vez que resultan apasionantes y adictivos para fans de Pokémon de todas las edades. Un nuevo mando, llamado Poké Ball Plus, viene con el Pokémon singular Mew. Estará a la venta por separado. La Poké Ball Plus cuenta con una palanca análoga pulsable y un botón, así que los jugadores podrán controlar el juego completo con este nuevo mando si así lo desean. Nintendo ha anunciado también dos packs: Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee! más una Poké Ball Plus.

Estos son otros anuncios que ha traído el Nintendo Direct:

Los poseedores del pase de expansión de Xenoblade Chronicles 2 recibirán acceso a Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country, que estará disponible el 14 de septiembre. En este nuevo modo historia, los jugadores descubren la historia completa de Jin y la desgracia acaecida en el reino de Torna, que existía ya 500 años antes de los eventos de Xenoblade Chronicles 2. Esta nueva línea argumental también estará disponible en versión física por separado a partir del 21 de septiembre.

Super Mario Party: Inspirado en el clásico Mario Party, esta serie llega ahora a Nintendo Switch con nuevos minijuegos y estilos de juego que aprovechan los mandos Joy-Con. Super Mario Party incluye funciones como los dados exclusivos de cada personaje, que añaden profundidad a la estrategia de juego. Hasta cuatro jugadores se turnan para lanzar los dados y recorrer el tablero individualmente en busca de estrellas. En el modo Sala de recreo de Toad, se juega con dos consolas Nintendo Switch una al lado de la otra. El juego estará disponible el 5 de octubre, así como el nuevo soporte de carga ajustable de Nintendo Switch, perfecto para partidas multijugador en modo sobremesa.

Fire Emblem: Three Houses : Un nuevo episodio de la serie Fire Emblem llegará a Nintendo Switch por primera vez en primavera de 2019. El jugador podrá manejar el personaje principal libremente e interactuar con otros personajes para construir relaciones y reunir información en diversas partes del juego. Este RPG táctico por turnos le da una vuelta de tuerca estratégica al combate, con tropas ofreciendo apoyo a unidades individuales sobre el campo de batalla. Los jugadores conocerán a tres personajes principales —Edelgard, Dimitri y Claude— que desempeñan papeles fundamentales en la historia.

Un nuevo episodio de la serie Fire Emblem llegará a Nintendo Switch por primera vez en primavera de 2019. El jugador podrá manejar el personaje principal libremente e interactuar con otros personajes para construir relaciones y reunir información en diversas partes del juego. Este RPG táctico por turnos le da una vuelta de tuerca estratégica al combate, con tropas ofreciendo apoyo a unidades individuales sobre el campo de batalla. Los jugadores conocerán a tres personajes principales —Edelgard, Dimitri y Claude— que desempeñan papeles fundamentales en la historia. DAEMON X MACHINA: Un nuevo juego rápido de acción mech de Kenichiro Tsukuda llegará a Nintendo Switch en 2019. Los jugadores vestirán su traje personalizable Arsenal en diversas misiones para acabar con el enemigo a toda costa. Podrán elegir y personalizar su Arsenal con múltiples armas, sacar rédito de los enemigos caídos y cambiárselos sobre la marcha para adaptar su estrategia conforme a las cambiantes circunstancias.

Overcooked! 2: El caos en la cocina vuelve en esta secuela de Team17 y Ghost Town Games. Llega con aún más recetas, personajes, cocinas y descontrol cooperativo. Hornea y asa con hasta tres jugadores en los modos local inalámbrico y online. Salva el mundo de los malos cocineros a partir del 7 de agosto.

Killer Queen Black: Renovada desde los cimientos, esta joya de las recreativas convertida en fenómeno llega ahora a Nintendo Switch. Los jugadores podrán montar en caracol, acaparar frutos o exterminar a la reina del enemigo para hacerse con la victoria en Killer Queen Black de Liquid Bit y Bumblebear Games, disponible para Nintendo Switch este año.

Hollow Knight: Aventúrate en los hermosos y misteriosos paisajes dibujados a mano de un mundo olvidado en Hollow Knight de Team Cherry, una aventura de acción rebosante de emocionantes combates e inquietantes secretos. Hollow Knight para Nintendo Switch, disponible hoy, también incluye los nuevos objetos, zonas, personajes y jefes de los packs de contenido ya publicados.

Octopath Traveler: Los jugadores podrán disfrutar de una nueva demo de la nueva epopeya de fantasía de Square Enix a partir del 14 de junio en Nintendo eShop de Nintendo Switch. Juega la demo y luego transfiere los datos de guardado al juego completo cuando lo hayas comprado. Vivirás las historias de ocho viajeros y explorarás libremente el mundo deOrsterra. El lanzamiento de Octopath Traveler está previsto para el 13 de julio.

El 2018 nos depara aún más grandes títulos, incluido EA Sports FIFA 19 de Electronic Arts, Monster Hunter Generations Ultimate de Capcom, Dragon Ball FighterZ y Dark Souls:Remastered de BANDAI NAMCO Entertainment,Wolfenstein II:The New Colossus de Bethesda Softworks y Starlink: Battle for Atlas de Ubisoft, el cual incluye personajes y contenidos de la franquicia de Nintendo Star Fox que son exclusivos de la versión para Nintendo Switch del juego.

Para celebrar el E3 2018, Nintendo eShop ofrecerá descuentos en títulos digitales selectos que han contribuido a la fama de algunos de los luchadores de Super Smash Bros. Ultimate, además de otros grandes títulos en formato digital para Nintendo Switch y la familia de consolas Nintendo 3DS. La promoción arranca el jueves 14 de junio a las 15:00 (hora peninsular) y termina el jueves 21 de junio a las 23:59 (hora peninsular). La lista completa de títulos en promoción se anunciará el jueves 14 de junio a las 15:00. Todos los títulos podrán ser adquiridos directamente desde la web de Nintendo o en Nintendo eShop.

Como de costumbre, en http://e3.nintendo-europe.com/ encontrarás información sobre los anuncios y novedades del E3, incluida información sobre la final del hoy del Super Smash Bros. Invitational 2018 y la ronda final del Campeonato Mundial de Splatoon 2, así como un montón de información sobre los juegos del Nintendo Treehouse Live | E3 2018.

