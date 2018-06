Análisis de The Elder Scrolls Online Summerset

Os dejamos nuestro análisis de The Elder Scrolls Online Summerset. Summerset es la nueva actualización de The Elder Scrolls Online Summerset. Bethesda ha anunciado The Elder Scrolls Online: Summerset, el nuevo capítulo del juego masivo en línea que llevará a los jugadores a la isla de Estivalia. El nuevo capítulo incluye una cantidad ingente de contenido y actualizaciones de las funcionalidades.

Se ha lanzado el 5 junio en PC, Xbox One y PlayStation 4. En frikipandi vamos a hacer nuestro análisis.

Tu nueva aventura de The Elder Scrolls comienza ya en la increíble isla de Estivalia, el hogar ancestral de los altos elfos, que no aparece en un juego desde The Elder Scrolls: Arena (1994).

Hoy, ZeniMax Online Studios ha lanzado oficialmente The Elder Scrolls Online: Summerset, el nuevo gran capítulo del juego de rol online. Summerset, que ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC y Mac, ofrece a los jugadores una gigantesca zona nueva, una historia de The Elder Scrolls épica y original, el árbol de habilidades de la Orden Psijic, la artesanía de joyas y mucho más.

The Elder Scrolls Online: Summerset situa a los jugadores en la isla de Estivalia, para que exploren el hogar de los altos elfos por primera vez desde The Elder Scrolls: Arena, en 1994.

The Elder Scrolls Online: Summerset cuenta con una gigantesca y animada zona nueva, una historia principal épica, un nuevo árbol de habilidades basado en la Orden Psijiic y la presentación de la artesanía de joyería. Esta nueva entrega ofrece grandes posibilidades tanto para jugadores nuevos como para veteranos.

Por orden de la reina Ayrenn, ahora la isla de Estivalia queda abierta a los extranjeros; pero una amenaza daédrica se cierne sobre el impresionante hogar de los altos elfos.

Review y gamplay de The Elder Scrolls Online Summerset sobre Playstation 4 Pro.

Los gráficos están muy cuidados. Ahora mucho más coloristas abundando los azules, morados y rosas. Aprovecha la capacidad de la PS4 para generar un gráfico muy buenos.

La jugabilidad de este MMORPG (sigla en inglés de massively multiplayer online role-playing game) esta fuera de toda duda. Además La estructura en capítulos y el equilibrio de niveles de The Elder Scrolls Online supone será de fácil el acceso para jugadores nuevos. Tanto los jugadores en el primer nivel como los que tiene experiencia encontrarán en Summerset desafíos. Pero esta vez con el tutorial hace que jugadores nuevos se puedan incorporar a la franquicia sin morir en el intento.

El juego cuenta más o menos con 30 horas de juego para la historia, donde podrás ir desvelando muchas cosas de esta nueva historia.

Los efectos de sonido y la música están muy cuidados y envuelven al jugador.

Os dejamos el trailer en español

EXPLORA, EXPLORA Y SIGUE EXPLORANDO

Por orden de la reina Ayrenn, la isla de Estivalia ahora está abierta a los extranjeros, permitiendo a los recién llegados vivir aventuras en sus hermosos bosques y lagunas, y en los lugares más oscuros y ocultos. Los jugadores también viajarán a la mística Artaeum, una isla mágica que trasciende el espacio y el tiempo. La nueva zona constituye la mayor incorporación a TESO hasta la fecha, sobrepasando incluso a la gigantesca actualización de Morrowind el año pasado. Summerset, con cerca de 30 horas de historia principal y multitud de misiones secundarias, es una meca para la exploración y sorprendentes relatos nuevos.

JUEGA EN SOLITARIO O EN EQUIPO, JUEGA A TU MANERA

Por supuesto, se puede jugar a TESO: Summerset en solitario, como es el caso de cualquier otro juego tradicional de The Elder Scrolls. Sin embargo, los jugadores y sus amigos descubrirán horas de aventuras online al unirse para superar los obstáculos más duros del juego, ya que disponen de un mundo repleto de poderosos jefes, Delves oscuras y misteriosas y una difícil Trial para 12 jugadores. Además, con el sistema de equilibrio de niveles de TESO, los jugadores nuevos podrán agruparse con los veteranos en cualquier momento y en cualquier misión, de forma que todos los jugadores disfrutarán de una experiencia estimulante y divertida.

PONGÁMONOS PSIJICOS

La Orden Psijic ha sido una fuerza mística y misteriosa en Tamriel a lo largo del tiempo, y en TESO: Summerset ha regresado tras llevar desaparecida cerca de 300 años. Por primera vez en un juego de The Elder Scrolls, los jugadores buscarán a estos enigmáticos magos y se unirán a su orden. Al dominar los métodos de la Orden Psijic, los jugadores desbloquearán un poderoso árbol de habilidades nuevo que incluye la capacidad de viajar atrás en el tiempo.

¿Que tiene nuevo The Elder Scrolls Online Summerset?

Una zona nueva: la isla de Estivalia, una tierra excepcionalmente hermosa que constituye una incorporación incluso mayor que la de la gigantesca Vvardenfell de TESO: Morrowind el año pasado.

Una historia principal épica: la continuación de la galardonada historia de TESO concluye el drama daédrico que comenzó en 2015 con el contenido descargable Orsinium.

La Orden Psijic: por primera vez en un juego de The Elder Scrolls, únete a la misteriosa Orden Psijic y explora su enigmático hogar, la ciudad de Artaeum.

Nuevo árbol de habilidades: domina la magia de la Orden Psijic para obtener un nuevo árbol de habilidades y llegar a controlar el mismísimo tiempo.

Artesanía de joyería: la nueva habilidad de artesanía de TESO permitirá a los jugadores crear poderoso equipo para sus personajes.

Nuevos desafíos de JcE en grupo: los jugadores podrán unirse para enfrentarse a los desafíos de Cloudrest (Nubelia), habrá una nueva Trial para 12 jugadores, nuevas Delves y jefes, y otros contenidos que incluyen los Abyssal Geysers (géiseres abisales).

Edición coleccionista

La edición digital de coleccionista comprende

Bloodshadow Wraith Steed Mount: An extremely rare mystical creature, the Bloodshadow Wraith is a sight to behold.

Divine Prosecution Outfit Style: Change your gear and weapon appearance with a unique outfit style.

Fledging Gryphon Pet: A delightful companion whose juvenile antics are hilarious!

Psijic Scrying Talisman: A memento that allows you to simulate the farseeing spells of the Psijic Order mages.

House of Reveries Emote Pack: Display your true emotions with three new emotes: Happy Face, Sad Face, and Ta-Dah.

The Elder Scrolls Online: Summerset ha llegado a PC/Mac el 21 de mayo y a Xbox One y PlayStation 4 el 5 de junio. Aquellos jugadores que hagan ya la reserva del juego, recibirán la recompensa adicional del Queen’s Bounty Pack y obtendrán acceso inmediato al juego base de TESO y al capítulo de Morrowind del año pasado.

TESO: Summerset ya está disponible globalmente en PC, Mac, PlayStation 4 y Xbox One.

Os hemos dejado nuestra review .Una gran evolución que le sienta de maravilla al The Elder Scrolls Online. Si no has jugado puede ser tu momento.

