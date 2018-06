Pokémon Let’s Go Pikachu!, Pokémon Let’s Go Eevee! llegan el 16 de noviembre

Pokémon Let’s Go Pikachu!, Pokémon Let’s Go Eevee! The Pokémon Company ha anunciado dos nuevos videojuegos para Nintendo Switch, Pokémon Let’s Go Pikachu y Let’s Go Eevee, que lanzará el próximo 16 de noviembre, así como un nuevo accesorio en forma de Poké Ball Plus compatible tanto con los videojuegos de Switch como con el título para smartphones Pokémon GO.

Let’s Go Pikachu y Let’s Go Eevee, desarrollados por el estudio GAME FREAK, autor de los videojuegos originales de la saga Pokémon, se basan en la edición Pokémon Amarillo y brindan al jugador la compañía de Pikachu o Eevee durante toda la aventura.

El jugador puede elegir a Pikachu e Eevee, dependiendo de la edición que se escoja, como ha explicado The Pokémon Company en un comunicado. Además, se encontrará con diferentes Pokémon en su camino en función a la versión.

En Pokémon Let’s Go se cambia la mecánica para atrapar a los Pokémon, ya que se utilizará el Joy-Con de la consola para lanzar la Poké Ball, y existirá la posibilidad de hacerlo presionando un botón o agitando la muñeca.

Estos nuevos títulos permiten jugar simultáneamente a dos jugadores, y se puede compartir uno de los Joy-Con para jugar en compañía. Los dos jugadores podrán disfrutar de batallas contra otros entrenadores e incluso intentar atrapar Pokémon.

Pokémon Let’s Go ofrece una experiencia nueva al poder jugar con la Poké Ball Plus, un nuevo accesorio que permite interactuar con el juego de una manera diferente. El dispositivo tiene forma de Poké Ball y cuenta con controles de movimiento, iluminación en varios colores, vibración y reproducción de sonidos. Cuando el usuario intente atrapar un Pokémon sentirá cómo se mueve dentro del accesorio, además de escuchar su grito característico si es capturado.

Poké Ball Plus puede utilizarse también aunque no se esté jugando al título. El usuario será recompensado de diferentes modos cuando vuelva a Pokémon Let’s Go. En el juego para ‘smartphones’ Pokémon GO también se podrá utilizar este dispositivo para atrapar Pokémon.

Los fans de Pokémon GO podrán interactuar entre ambos juegos, entre los que se podrá transferir las criaturas de la región de Kanto a Pokémon Let’s Go, aunque la compañía ha explicado que posteriormente se desvelarán más detalles sobre esta función.