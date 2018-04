Fecha de lanzamiento de Marvel’s Spider-Man para PlayStation4

Anunciada la fecha de lanzamiento de Marvel’s Spider-Man para PlayStation 4. Se acaba de anunciar la fecha de salida del Marvel’s Spider-Man.

El equipo entero de Insomniac Games ha anunciado que Marvel’s Spider-Man saldrá a la venta el viernes, 7 de septiembre de 2018, en exclusiva para PlayStation 4.

Para nosotros ha sido una experiencia increíble dedicar estos últimos años a trabajar en este título. Desde crear nuestro propio universo y una historia única para nuestro superhéroe favorito hasta trabajar con nuestros colaboradores rebosantes de talento de PlayStation y Marvel Games e interactuar con las comunidades de fans de Spider-Man y Marvel (¡que levanten la mano los miembros del #SpideySquad!), lo que hemos vivido hasta el momento ha sido un viaje increíble.

Insomniac cuenta con una excelente reputación en el diseño de carátulas para juegos, desde Ratchet & Clank: Atrapados en el Tiempo hasta la llamativa portada de Resistance 3, de Olly Moss.

La edición Digital Deluxe del juego incluirá un ejemplar del título, así como nuevos capítulos para la historia con la serie de DLC The City That Never Sleeps, disponible después del lanzamiento. Sí, habéis leído bien: seguiremos ofreciendo contenido para el juego después del lanzamiento, con tres capítulos adicionales que incluirán nuevas misiones, villanos y personajes, además de trajes adicionales para Spider-Man.

Aquellos que quieran conseguir una figura de Spider-Man además del juego de Marvel´s Spider-Man existe la edición Coleccionista incluye todo el contenido digital de la edición Digital Deluxe, así como una funda Steelbook que muestra la legendaria araña blanca, un pequeño libro de ilustraciones de Titan Books y una magnífica estatua de Marvel´s Spider-Man creada por Gentle Giant.

El juego el 7 de septiembre de 2018, en exclusiva para consolas PlayStation 4. Mientras tanto, podéis reservar vuestro ejemplar de Marvel’s Spider-Man en PlayStation Store, en cualquier distribuidor online o en una tienda cercana.

Vaya mes de septiembre se nos va a venir encima, Dragon Quest XI, Shadow of Tomb Raider, Spiderman, habrá que ahorrar durante las vacaciones.

Para conocer todos los detalles puedes consultar el Blog Oficial de PlayStation