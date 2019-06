Raspberry Pi 4 a la venta desde 37,95 euros en España.La serie de microordenadores Raspberry Pi ha regresado con el lanzamiento de un nuevo modelo, Raspberry Pi 4, su nuevo buque insignia que mantiene sus precios reducidos (35 dólares, unos 31 euros al cambio aunque con impuestos llega a 37,95) y añade nuevas características como el soporte para vídeos en resolución 4K. Se esperaba el 2020 y ha llegado varios meses antes.

Raspberry Foundation, el consorcio encargado del desarrollo de los microordenadores Raspberry, ha anunciado el lanzamiento de lo que ha considera como «una importante actualización» de su dispositivo insignia.

Raspberry Pi 4 modelo B «por primera vez proporciona una experiencia al nivel de rendimiento de un PC para la mayoría de los usuarios, mientras que mantiene las capacidades de interactuar y de ‘hackear’ de la clásica línea Raspberry Pi», como asegura la compañía en un comunicado.

El apartado técnico de Raspberry Pi 4 destaca por funciones como el soporte para vídeo con resolución 4K a 60 fotogramas por segundo, con un decodificador de vídeo en ‘hardware’ High Efficiency Video Coding (HEVC), el codec de compresión también conocido como H.265.

Además, el nuevo modelo permite el uso de doble monitor, y gráficos VideoCore VI, que dan soporte a la API (interfaz de programación de aplicaciones para desarrolladores) gráfica simplificada OpenGL ES 3.x. Incluye dos puertos micro HDMI de tipo D.

Para la alimentación, el microordenador introduce el puerto de carga USC tipo C, que añade 500 mA adicionales hasta los 1,2A, así como dos puertos USC 3.0, otros dos USB 2.0, puerto Ethernet Gigabit y conectividad inalámbrica mediante WiFi 802.11ac y Bluetooth 5.0.

A esto se añade el uso de memorias SDRAM LPDDR4, así como un procesador de cuatro núcleos y 64 bits con una potencia de 1,5 GHz, integrado por los chips ARM Cortex A72, que proporcionan aproximadamente el triple de rendimiento que la versión anterior.

Raspberry Pi 4 Modelo B

Aquí están los aspectos más destacados:

Una CPU ARM Cortex-A72 de 64 GHz de cuatro núcleos a 1,5 GHz ( rendimiento de ~ 3 × )

) 1 GB, 2 GB o 4 GB de SDRAM LPDDR4

de SDRAM LPDDR4 Ethernet Gigabit de rendimiento completo

rendimiento completo Red inalámbrica 802.11ac de doble banda

Bluetooth 5.0

Dos puertos USB 3.0 y dos puertos USB 2.0

y dos puertos USB 2.0 Soporte de doble monitor , en resoluciones de hasta 4K.

, en resoluciones de hasta 4K. Gráficos de VideoCore VI, compatibles con OpenGL ES 3.x

Decodificación de hardware 4Kp60 de video HEVC

hardware de video HEVC Compatibilidad completa con productos Raspberry Pi anteriores

Opciones de memoria Raspberry Pi 4

Esta es la primera vez que ofrecen una selección de capacidades de memoria. Han optado por la siguiente estructura de precios.

RAM Precio al por menor 1GB 35 dolares 2GB 45 dolares 4 GB 55 dolares

Si estás interesado corre a comprarla, ya que la primera remesa se suele agotar muy pronto por la gran demanda. En España la Raspberry Pi 4 se puede comprar por: La de 1 GB por 37,95 € impuestos inc. 2GB 48,95 € impuestos inc. y 4GB 58,95 € impuestos inc. en https://www.kubii.es/raspberry-pi-3-2-b/2677-nuevo-raspberry-pi-4-modelo-b-3272496298491.html?src=raspberrypi y por 38,95 € la de 1 GB https://www.tiendatec.es/raspberry-pi/placas-base/1098-raspberry-pi-4-modelo-b-1gb-765756931168.html?src=raspberrypi

Nuevo software de Raspbian

Para admitir Raspberry Pi 4, estamos enviando un sistema operativo radicalmente renovado, basado en la próxima versión de Debian 10 Buster . Esto trae numerosas mejoras técnicas detrás de escena, junto con una interfaz de usuario ampliamente modernizada y aplicaciones actualizadas, incluido el navegador web Chromium 74.

Los cambios de conector hace que si quieres una caja no sirvan las anteriores, excepto que la cortes con una Dremmel. Mike y Austin han trabajado arduamente para obtener productos de buena calidad y rentables para nuestros socios revendedores y licenciatarios, y para encontrar alternativas de bajo costo siempre que sea posible.

Funda Raspberry Pi 4

Gordon ha estado trabajando con nuestros socios de diseño Kinneir Dufort y los fabricantes T-Zero para desarrollar un estuche de dos partes completamente nuevo , con un precio de 5 dolares.

Al ser USB-C no todo el mundo tiene una fuente compatible. Así que han creado una con Ktec para desarrollar una fuente de alimentación adecuada de 5V / 3A ; el precio es de 8 dolares, y está disponible en los formatos de enchufes del Reino Unido (tipo G), europeo (tipo C), norteamericano (tipo A) y australiano (tipo I). Aunque siempre puedes usar un adaptador de 1 dolar que convierte de USB micro-B a USB-C.

Los cables micro HDMI soportan 6 Gbps necesaria para el video 4Kp60. Tienen a la venta un cable de 1 m , que estará disponible en nuestros revendedores por 5 dolares.

Raspberry Pi Press lanzó la Guía oficial para principiantes de Raspberry Pi . Gareth Halfacree ha producido una versión actualizada que cubre las nuevas características de Raspberry Pi 4 y nuestro sistema operativo actualizado.

Raspberry Pi 4 ya se encuentra a la venta por un precio que parte de los 35 dólares (más impuestos), casi 31 euros al cambio, para su versión básica con 1GB de RAM. Dispone también de modelos de 2 y 4GB de RAM, por 45 y 55 dólares (40 y 48 euros) respectivamente.

Kit de escritorio Raspberry Pi 4

Reuniendo todo esto, estamos ofrecen un kit de escritorio completo . Esto tiene un precio de 120 dolares, y comprende:

Una Raspberry Pi 4 de 4 GB

Un caso oficial

Una fuente de alimentación oficial

Un mouse y teclado oficial.

Un par de cables HDMI.

Una copia de la Guía para principiantes actualizada

Una tarjeta microSD preinstalada de 16GB

Esta compra con todo lo necesario. En España se puede conseguir por 143,95 euros iva incluido en https://www.tiendatec.es/raspberry-pi/kits-raspberry-pi/1095-raspberry-pi-4-computer-desktop-kit-4gb-644824915104.html?src=raspberrypi o en https://www.kubii.es/todos-nuestros-kits/2688-kit-desktop-3272496298651.html?src=raspberrypi por 130,68 euros.

Así que so te faltaría el monitor para disfrutar de uno de los ordenadores más baratos, ideales para emuladores o montar un centro multimedia con Kodi.