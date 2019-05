GameLab 2019: Cory Barlog (God of War), Randy Pitchford (Borderlands), David Cage (Detroit: Become Human) y Brendan Greene (Playerunknown’s Battlegrounds)

GAMELAB congregará a los creadores más importantes del año, Cory Barlog (God of War) y Randy Pitchford (Borderlands). David Cage (Detroit: Become Human) y Brendan Greene (Playerunknown’s Battlegrounds), completan un panel de lujo

GAMELAB reafirma su posición como principal foro de referencia de la industria del videojuego

Gamelab sigue tomando el pulso al sector del videojuego y sumando nombres de perfiles muy punteros a su lista de invitados. Siendo como es un encuentro de referencia para la industria internacional, y para conmemorar esta decimoquinta edición, el congreso ha querido reunir, en estos 3 días en Barcelona, a personalidades líderes de la actualidad con algunos de los nombres más consagrados y prestigiosos del momento.

El director creativo y guionista de God of War, Cory Barlog, es uno de los nombres principales de este año, que demuestra la potencia de Gamelab como foro internacional. Barlog ha trabajado en la citada franquicia desde sus inicios, en 2005; el reinicio con el que contó dicha saga el pasado año, del que fue principal artífice, supuso un éxito arrollador, con 10 millones de copias vendidas desde su lanzamiento hasta la fecha. God of War ha sido alabado por la crítica por su impecable factura y escritura, algo que queda patente en galardones como los tres premios BAFTA que ha obtenido (mejor juego, mejor guion y mejor narrativa), dos Game Awards (mejor juego del año y mejor dirección) o el D.I.C.E. Game of the Year de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas.

Otro de los grandes, el creador de Borderlands, Randy Pitchford, compartirá su experiencia de más de veinte años como desarrollador y cofundador de Gearbox Software. Borderlands es una de las franquicias de las que más se está hablando en las últimas semanas a raíz del anuncio de su tercera entrega; solo las dos anteriores han conseguido vender, en total, más de 43 millones de copias en todo el mundo. Pero no es el único valor de Pitchford, puesto que cuenta en su currículum con títulos como Halo, Duke Nukem, el inicio de la longeva franquicia, o Shadow Warrior.

El fundador de Quantic Dream, David Cage, también acudirá como invitado a Gamelab. Cage es responsable de títulos que han contribuido a explorar nuevos horizontes interactivos en el videojuego, como Heavy Rain, Beyond: Two Souls o su éxito más reciente, Detroit: Become Human, candidato a dos premios BAFTA y tres premios The Game Awards. Las obras de Cage son un excelente ejemplo de confluencia entre las mecánicas del videojuego y las herramientas comunicativas de otras artes, y desarrollan historias complejas con fuertes lazos con la ciencia ficción y el transhumanismo.

No es posible hablar de los juegos más populares de los últimos años sin mencionar Player Unknown’s Battlegrounds – PUBG, el principal instigador de la moda de los battle royale. Un juego que ha vendido más de 50 millones de copias y ha llegado a contar con más de 3 millones de jugadores simultáneos solo en PC. Su creador, Brendan Greene, también estará presente en Gamelab. Con formación en Bellas Artes y una experiencia laboral de lo más diversa antes de desembocar en la compañía coreana Bluehole, Greene sigue ligado al juego que le ha catapultado a la fama, ahora como director de desarrollo de una nueva división llamada PUBG Special Projects.

Otro de los títulos superventas del pasado año fue Marvel’s Spider-Man, para PlayStation® 4. Además de convertirse en un éxito rotundo de crítica, los aficionados al personaje alabaron la fidelidad que mostraba hacia su universo y temas fundamentales. El director de este título, Ryan Smith, acudirá a Gamelab para hablar de él y de otros juegos de la compañía para la que trabaja, Insomniac Games: desde la veterana franquicia Ratchett and Clank hasta el alocado título de culto Sunset Overdrive.

Ya en el terreno del videojuego independiente, Gamelab contará con los creadores de GRIS, título patrio que obtuvo un éxito arrollador entre la crítica y el público el pasado año (en apenas tres meses desde su lanzamiento, GRIS consiguió vender 300.000 copias en todo el mundo). Adrián Cuevas, Roger Mendoza y Conrad Roset hablarán de su trabajo al frente de Nómada Studio, y de cómo sus respectivas trayectorias y habilidades (Cuevas y Mendoza ya había trabajado antes en empresas de videojuegos como Ubisoft o Square Enix, y Roset poseía una carrera consolidada en el campo de la ilustración) ayudaron a fraguar una experiencia tan íntima y única. También habrá lugar para las voces internacionales más destacadas del indie, como la del finlandés Arvi “Hempuli” Teikari, creador del disruptivo juego de puzles Baba is You.

Un encuentro con gurús tecnológicos

Gamelab se ha convertido también en una cita obligada para el talento empresarial en nuestro país. Cada año, el evento reúne a gurús y consultores de prestigio, cuyas ponencias sirven de guía a todo aquel que quiera entrar en el sector del videojuego o conocerlo mejor, ya sea a través del emprendimiento o de la búsqueda de innovaciones tecnológicas. Este año cabe destacar a Kate Edwards, consultora y ex directora ejecutiva de Game Developers Association (IGDA), con una trayectoria de 13 años en Microsoft, es considerada una de las mujeres más poderosas del mundo del videojuego; Katie Scott, diseñadora senior en la franquicia deportiva FIFA, una de las máximas responsables de la inclusión de personajes femeninos en el reciente FIFA 19; o Alexis Bonte, cofundador y CEO de eRepublik Labs, uno de los pioneros del modelo free-to-play.

Las innovaciones más recientes en tecnología e ingeniería de datos estarán presentes de la mano de invitados como África Periáñez, fundadora del estudio Yokozuna Data, quien nos hablará de su plataforma de aprendizaje automático para predecir el comportamiento de los jugadores. Mediante un análisis extremadamente preciso de motivaciones o maneras estratégicas de pensar, esta plataforma permite no solo conseguir mejores emparejamientos para partidas on-line o anticipar el gasto en transacciones dentro del juego, sino también prevenir potenciales comportamientos adictivos; siempre respetando el anonimato de los sujetos. Por su parte, Jeferson Valadares, CEO y cofundador de Doppio Games, explorará el sector de los juegos controlados por voz para Amazon Alexa y Google Assistant.

También habrá lugar para descubrir innovaciones comunicativas: el director y productor de cine ruso afincado en Hollywood, Timur Berkmambetov (Guardianes de la noche, Ben-Hur..) presentará Screenlife, una tecnología desarrollada por el estudio Bazelevs que propone un nuevo lenguaje digital para crear proyectos narrativos completos dentro del marco de una pantalla. Utilizando nuevas herramientas y elementos semióticos, Berkmambetov propone dar el salto a producir cine exclusivamente para las pantallas de ordenador, en la línea de las producciones interactivas cada vez con más presencia en plataformas audiovisuales de streaming.

GAMELAB 2019, que se celebrará del 26 al 28 de junio en Barcelona, cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, del Ministerio de Cultura y Deporte, del Ajuntament de L’Hospitalet, del Ajuntament de Barcelona y de la Diputació de Barcelona. En colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas, DeviCAT, PROA, DEV, ENTI, Universitat de Barcelona, eGoGames y Native Prime.