Call of Duty: Mobile llega el 1 de Octubre

Call of Duty: Mobile llega el 1 de Octubre. Desarrollado exclusivamente para Android e iOS, este nuevo título gratuito ofrece la experiencia Call of Duty definitiva. Los jugadores podrán disfrutar de los modos multijugador de Call of Duty, el gameplay de Battle Royale y, todo ello, diseñado específicamente para móviles.

Activision, en colaboración con Tencent, anuncia el lanzamiento de Call of Duty: Mobile el próximo 1 de octubre, en aquellos países con servicio de Google Play y App Store. Call of Duty: Mobile es la experiencia de acción en primera persona definitiva, que incluye por primera vez todos los mapas, modos, armas y personajes más queridos por los fans de Call of Duty, incluyendo los referentes a las series Modern Warfare® y Black Ops, para dispositivos móviles. Call of Duty: Mobile, desarrollado por el galardonado estudio Timi de Tencent y publicado por Activision, será gratuito y estará disponible para dispositivos Android e iOS.

“Estamos ofreciendo la experiencia de acción en primera persona definitiva para móviles, con el estilo de juego Call of Duty y, todo ello, en la palma de tu mano”, ha mencionado Chris Plummer, VP Mobile en Activision. “Reunimos algunos de los mejores aspectos de la franquicia, incluyendo mapas de Modern Warfare como Crash y Crossfire, o niveles de Black Ops como Nuketown y Hijacked, entre muchos otros, todo ello en un título épico. Hemos realizado diferentes sesiones de prueba en territorios seleccionados, y el feedback recibido nos ha servido para ofrecer lo mejor en la experiencia de juego, que estará disponible a partir del 1 de octubre.”

Call of Duty: Mobile incluirá la experiencia multijugador de Call of Duty, Blattle Royale, con más modos y contenido, eventos por tiempo limitado, así como novedades que se añadirán de forma periódica.

En el multijugador, los jugadores experimentarán el estilo de combate Call of Duty fluido y en primera persona, algunos de los modos preferidos por los seguidores como Duelo por Equipos, Buscar y Destruir y Todos contra Todos, en icónicos mapas como Nuketown, Crash, Hijacked y muchos otros. Los jugadores podrán ganar y desbloquear personajes clásicos de Call of Duty como John “Soap” MacTavish, y Simon “Ghost” Riley de la serie Modern Warfare, así como a Alex Manson de Black Ops. Armas, rachas de bajas, equipo adicional y la opción de personalizar equipamiento, también forman parte de la experiencia definitiva Call of Duty.

El modo Battle Royale presenta una versión única dentro del universo Call of Duty, específicamente construido y adaptado para Call of Duty: Mobile. Con hasta 100 jugadores que lucharán por la supervivencia solos, en dúos, o en equipos de cuatro en un mapa diseñado exclusivamente para el título móvil, con ubicaciones de la franquicia Call of Duty. Los jugadores podrán luchar por tierra, mar y aire con vehículos que incluyen un ATV, un helicóptero y una balsa táctica, mientras intentan hacerse con equipamiento y armamento.

Los jugadores pueden registrarse y preinscribirse para disfrutar de Call of Duty: Mobile en www.callofduty.com/mobile