Ya a la venta la SEGA Mega Drive Mini .La mítica consola regresa en una cuidada versión en miniatura. Un festival de nostalgia para jugones.

SEGA nos trae de vuelta un festival nostálgico con los mejores videojuegos clásicos de la vieja escuela de la icónica consola SEGA Mega Drive, en una versión de la plataforma tratada con mucha atención al detalle y en versión en miniatura.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento en el siguiente enlace:

SEGA Mega Drive Mini es una réplica en miniatura de Sega Mega Drive, con 42 juegos legendarios, lista para conectar y jugar. Se basa en el Modelo original 1 de Mega Drive que se lanzó en noviembre de 1990 y tiene aproximadamente el 55% del tamaño del Modelo 1 original.

SEGA Mega Drive Mini ya disponible con un precio de venta recomendado de 79.99€, e incluye 40 juegos, dos mandos de control USB de tres botones réplica de los mandos de Mega Drive, un cable de alimentación de USB a Micro-B y un cable HDM I.

Los fans podrán volver a correr con el icónico Sonic The Hedgehog y sus amigos, jugarán al límite con la gran conversión de Golden Axe, disfrutarán lo bien que ve, se siente y se oye el sensacional Streets of Rage 2, así como la pieza maestra del desplazamiento lateral Gunstar Heroes, cuyo aspecto sigue siendo asombroso hoy en día, y revisitarán Castle of Illusion con Mickey y Donald, en un juego de plataformas de Disney de gran calidad. También incluye el icónico Tetris®, la obra maestra del género shoot’em up Darius, las brutales carreras de Road Rash II, la perfecta adaptación arcade Strider y muchos más.

Los juegos:

Sonic the Hedgehog

STREET FIGHTER II’: SPECIAL CHAMPION EDITION

Ecco the Dolphin

Ghouls ‘n Ghosts

Castlevania: The New Generation

Alex Kidd in the

Enchanted Castle

Space Harrier 2

Story of Thor

Shining Force

Golden Axe

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Phantasy Star IV: The End of the Millennium

ToeJam & Earl

Sonic the Hedgehog Spinball

Comix Zone

Vectorman

Altered Beast

Wonder Boy in Monster World

Gunstar Heroes

Tetris®

Castle of Illusion Darius

World of Illusion

Virtua Fighter 2

Thunder Force III

Alisia Dragoon

Super Fantasy Zone

Monster World IV

Shinobi III

Kid Chameleon

Streets of Rage 2

Road Rash II

Earthworm Jim

Eternal Champions

Sonic the Hedgehog 2

Columns

Probotector

Dynamite Headdy

Landstalker Strider

Mega Man: The Wily

Wars Light Crusader

Características principales:

42 juegos, tratados por M2, uno de los principales desarrolladores especializados en la portabilidad y emulación de videojuegos clásicos. Anteriormente han trabajado en SEGA AGES y SEGA 3D Classics Collection, con una fantástica reputación basada en la calidad de sus proyectos de emulación y sus ports recreados fielmente.

Lo mejor de lo mejor de SEGA y nuestros socios Konami, Capcom, EA, Disney, Interplay y The Tetris Company.

Por primera vez en cualquier consola en miniatura, los jugadores podrán disfrutar de juegos como Darius, Earthworm Jim, Alisia Dragoon, Monster World IV, Probotector, Castlevania: The New Generation, Mega Man®: The Wily Wars, y muchos más.

Una réplica exacta con el 55% del tamaño del Modelo original 1 de la consola.

La Mega Drive Mini incluye:

40 juegos y dos adicionales.Dos mandos de control USB de tres botones réplica de los mandos de Mega Drive. Un cable de alimentación de USB a Micro-B.

o Un cable HDMI. Instalación automática – Enchufa y juega.

Título: SEGA Mega Drive Mini

Desarrollador / Editor: SEGA

Formato: Hardware

Idioma: Manual en castellano

Lanzamiento: 4 de octubre de 2019

PEGI: +16

Precio: 79,99 €

Web: megadrivemini.sega.com